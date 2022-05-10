«Кто хочет стать миллионером?», «Что? Где? Когда?» и другие скандалы с участием Александра Друзя

Александр Друзь – не только самый знаменитый игрок «Что? Где? Когда?», но и один из самых непредсказуемых: он не раз удивлял зрителей спорными эпизодами.

10 мая легендарному игроку «Что? Где? Когда?» Александру Друзю исполняется 67 лет. За эти годы в его жизни бывало всякое – и триумфы, и поражения, и участие в громких историях.

Скандал вокруг помидоров

Однажды игрокам «Что? Где? Когда?» вынесли помидор. К нему добавили две тарелки с салатами – фруктовым и овощным. И предложили вспомнить, как эти предметы помогли журналисту Кингтону проиллюстрировать разницу между мудростью и знанием. Дело происходило в марте 2016 года, играла команда Ровшана Аскерова. Отвечать решила Алена Блинова.

Ведущий засчитал команде правильный ответ, но тут возмутился присутствующий на игре Александр Друзь: он активно возражал, уверяя, что формулировка сильно отличается от оригинальной, и что репутации Аскерова нанесен непоправимый ущерб в глазах зрителей. Ровшан не смолчал: он ответил прославленному знатоку довольно грубо, добавив, что от репутации Друзя вообще мало, что осталось.

Сделка? Взятка? Подкуп?

Однажды Александр Друзь и Виктор Сиднев участвовали в передаче «Кто хочет стать миллионером?» Они выиграли 200 тысяч рублей, хотя могли бы получить 3 миллиона – не хватило везения. Это было в декабре 2018-го. Не прошло и двух месяцев, как разразился скандал: главный редактор программы Илья Бер обвинил Друзя в попытке подкупа.

По словам Ильи, Друзь предлагал поделиться с ним частью главного выигрыша, если Бер подскажет в решающий момент. В качестве доказательства редактор представил запись телефонного разговора со знатоком. Впрочем, в разговоре не было ни слова о подкупе, — только намеки, хотя и довольно понятные. Разгорелся конфликт, Друзь утверждал, что все было наоборот, это Бер предлагал ему помощь в обмен на деньги. Руководство Первого канало решило отстранить обоих от эфиров на год.

Обвинение в домогательствах

В разгар жаркого лета 2020-го Александр Друзь попал в крупную неприятность: одна из бывших участниц детской команды знатоков обвинила его в том, что 14 годами ранее Друзь вел себя по отношению к ней неподобающе.

По ее словам, фотографируясь с ней рядом, Друзь позволил себе положить руку ей на грудь, что крайне шокировало и обидело девушку. Эта история получила огласку, и тогда вдруг выяснилось, что похожие обвинения могут предъявить знатоку и другие дамы.

…И снова домогательства

В центре подобной истории в 2020 году оказался другой знаток – Михаил Скипский, в арсенале которого имеются две «Хрустальные совы». Всплыл давний инцидент: журналистка Екатерина Аренина поведала о том, как, будучи школьницей, она играла в команде юниоров «Что? Где? Когда?» и подверглась непристойным знакам внимания со стороны тренера – Скипского.

Разразился скандал: масса других девушек вспомнили, что к ним Скипский тоже приставал. Но главное возмущение общественности вызвали даже не эти обвинения, а то, как на них отреагировал Алексей Козлов – генеральный продюсер популярной игры: он предположил, что цель Арениной – «хайпануть» на давней истории. Как бы там ни было, многие клубы потребовали, чтобы Скипского отстранили от тренерской работы с молодежью, пока конфликт не получит разъяснения. Ему пришлось покинуть комиссию по работе с детьми и молодежью.

Слишком сексуальное украшение

Именно такую реакцию вызвало металлическое кольцо на кожаном ремешке, которое красовалось во время игры на шее капитана команды Алены Повышевой. Многим это кольцо показалось аксессуаром жестких сексуальных игр, — из тех, что продаются в секс-шопах.

Кто-то шутил – мол, Алена не успела переодеться после горячих утех. Кто-то решил, что Повышева сознательно украсила свою шею двусмысленным ожерельем: ведь с давних пор в клубе принято обращение к игрокам «господин» и «госпожа», ошейник должен был это подчеркнуть.

Несмотря на все скандалы (а может быть, благодаря им), игра «Что? Где? Когда?» продолжает оставаться одной из самых популярных, а Александр Друзь – одним из самых уважаемых игроков.

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