«Чувствовала себя на миллион долларов»: Эмбер Херд вспомнила начало романа с Джонни Деппом

Эмбер Херд пытается доказать в суде, что бывший муж Джонни Депп ее избивал.

Джонни Депп пытается доказать, что Эмбер Херд все выдумала и оклеветала его.

А ведь когда-то они души друг в друге не чаяли. Звездная пара познакомилась на съемках фильма «Ромовый дневник» в 2010 году. Позже они перенесли свой экранный роман в реальную жизнь. И вот как сегодня Эмбер вспоминает то время, давая показания в суде.

«Я по уши влюбилась в этого мужчину. Мне казалось, что этот человек знает меня и видит так, как никто другой. Я чувствовала, что он понимает меня, откуда я родом. Я чувствовала, что рядом с Джонни ощущаю себя самым красивым человеком во всем мире. Я чувствовала себя на миллион долларов», — сказала Херд на заседании 4 мая (трансляция велась в YouTube).

Однако в те годы Джонни еще был женат на французской актрисе Ванессе Паради, с которой воспитывал двоих детей. Пара уже не жила вместе, но на публике поддерживала статус семьи, чтобы не ранить сына и дочь.

«У нас был бурный роман в красивых местах, мы влюблялись, не имея возможности показать это, потому что мир не знал о разрыве между ним и его бывшей партнершей, — рассказала Эмбер. — Как женщину меня это беспокоило. Он поклялся мне, что они не спали в одной постели целый год, но защищают детей, не сообщая об этом прессе». «Мы действительно должны были оставаться вне поля зрения. Джонни сказал, что мир обвинит меня и назовет разлучницей. Мы тайно встречались. Это было красиво».

Херд вспомнила, что после завершения съемок «Ромового дневника» они с Деппом на какое-то время разошлись, но затем Джонни начал присылать ей подарки, и они снова воссоединились. Ну а когда звезды отправились вдвоем в пресс-тур в поддержку нового фильма, то уже окончательно влюбились друг в друга.

Напомним, актерская пара встречалась несколько лет, а затем сыграла свадьбу в 2015 году. После этого их отношения резко испортились, и супруг, по словам Эмбер, начал поднимать на нее руку. Брак продержался чуть больше года, а потом начались бесконечные суды.

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