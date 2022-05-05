Как звезды проводят майские праздники

Прихода весны и майских праздников ждут все – и «простые смертные», и знаменитости. Мы узнали, как в этом году проводят первые теплые деньки звезды.

Анна Хилькевич

У семьи актрисы – дача в Подмосковье. Анна решила в этом году провести праздники традиционно: на любимой даче, с самыми близкими, приготовить шашлыки и наслаждаться вкусным блюдом на природе.

Шашлык делается по рецепту мужа Анны. На 2 кг баранины нужно взять 5 луковиц и 700 г гранатового сока. Нарезать мясо и лук, засыпать солью, перцем и специями и залить соком граната. Все перемешать, накрыть тарелкой и оставить на несколько часов – а можно и на сутки.

Лера Кудрявцева

Популярная телеведущая предпочитает праздновать 1 мая дома, в кругу близких друзей. Не стала Лера изменять традиции и в этом году: вместе с родственниками она накрыла праздничный стол, потом все долго гуляли.

А Лера с дочкой Машей еще и огородничали: малышке нравится орудовать миниатюрной лопатой, она с удовольствием сажает растения. Кроме того, Кудрявцева с дочкой отправилась в путешествие, а по возвращении планирует много читать: один из ее любимых авторов – Джек Лондон.

Вячеслав Бутусов

Кому – отдых, а кому – работа: Вячеслав Бутусов, лидер группы Nautilus Pompilius, находится на гастролях. 30 апреля он играл для зрителей Читы, а 2 мая музыкант радовал своим творчеством поклонников из Улан-Удэ. Впрочем, надо думать, для Вячеслава Бутусова это не меньшая радость, чем для его фанатов.

Клава Кока

Популярная исполнительница на майских веселилась в компании своих коллег в гостях у Филиппа Киркорова. В своем аккаунте она об этом и написала: «Мощно отметили юбилей поп-короля! А какая ваша самая любимая песня Филиппа?»

Сергей Светлаков

В этом году актер и ведущий решил отправиться на майские в Кабардино-Балкарию. Там Сергея, что неудивительно, на каждом шагу узнают местные жители. И, конечно, просят разрешения сделать селфи. Светлаков не отказывает: расслабленная атмосфера парков Нальчика располагает к спокойному неспешному отдыху.

Анна Калашникова

Певица и актриса готовится к важному событию: 1 сентября ее сын станет первоклассником. Поэтому майские для Анны – это, в первую очередь, ремонт в комнате будущего школьника: она заказала объемные шкафы-купе, купила новые шторы…

В творческом плане у нее тоже насыщенные дни: на днях закончились съемки клипа «Не ври мне в Риме», а к 9 мая, к Дню Победы, Анна готовит премьеру песни «Родина» с российским рэпером Den-GRiG. Так что, по признанию Анны, «море ей только снится». Она очень хочет, несмотря ни на что, полететь в Дубай.

Анатолий Цой

Для Анатолия Цоя сцена, по его собственным словам, — отдых и наслаждение, поэтому все майские он будет работать, чтобы порадовать своими выступлениями зрителей. На этот раз его концерты проходят на Сахалине.

Певец признается: он прекрасно понимает, что праздничные дни для людей – долгожданная возможность отдохнуть и получить удовольствие, так что он с радостью будет петь для них.

Ольга Орлова

Певица проводит праздничные дни на море, в теплых краях. Интригующие фото Ольга выкладывает в соцсети. Правда, даже здесь находятся «диванные критики»: кому-то не нравится «неудачный» купальник, в котором позирует артистка, а кто-то не скрывает зависти: «Только об отпусках и думаете!»

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