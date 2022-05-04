Особняк на Новой Риге оценили в 250-300 млн рублей: что «бросил» Макаревич в России

Андрей Макаревич с 37-летней женой Эйнат Кляйн обосновался в Израиле, у возлюбленной лидера группы «Машина времени» гражданство этой страны. Не так давно жена подарила музыканту сынишку Эйтана. Супруги наслаждаются пребыванием в курортном городе Нетания на берегу Средиземного моря.
В одном из своих интервью 68-летний Макаревич поделился тем, в каких условиях он живет с семьей за границей. Так, беседуя с Ксенией Собчак, артист заверил, что у них в Израиле скромные апартаменты — все спят в одной комнате. И это при том, что в России у лидера группы «Машина времени» остались серьезные капиталы, включая элитное жилье.
У Андрея Макаревича был домик в подмосковной деревне Подушкино, в окрестностях Барвихи. Ну как домик — двухэтажный особняк общей площадью около 250 квадратных метров на участке в десять соток. Подушкино — обычная деревня, без охраны, шлагбаумов и КПП, но шикарных особняков здесь хватает, как и старых деревянных домиков с резными наличниками.
Кстати, местные описывали музыканта как человека без всяких звездных закидонов. С прохожими-подушкинцами всегда приветливо здоровался и даже выгуливал добродушных псов.
«Во многих закрытых базах Макаревич фигурирует как владелец дома с участком в Подушкино, но на самом деле он продал недвижимость здесь еще около десяти лет назад», — приводит «Комсомольская правда» слова осведомленного источника.
Так, по словам местных жителей, большой дом был продан пожилой семейной паре.
Ну а нынешнее имение лидера группы «Машина времени» находится в коттеджном поселке Павлово на Новой Риге, территория которого наглухо обнесена забором с одним КПП, мимо, как говорится, и муха не пролетит.
В Павлово у Андрея Макаревича большой двухэтажный дом (почти 400 квадратных метров) в английском стиле на участке в двадцать соток. Во дворе целая садовая кухня: коптилка, тандыр, мангал и печка для казана.
К тому же, у музыканта есть особое хобби — коллекционирование. Полки в доме Макаревича забиты гитарами и другими музыкальными инструментами, а также иконами и даже куклами ручной работы, много живописи. В доме есть и собственная студия для записи песен.
Стоимость такого особняка риелторы оценивают в сумму 250-300 млн рублей.
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