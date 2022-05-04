«Он не падал на колени»: молодая жена Макаревича вспомнила, как тот позвал ее замуж с антикварным кольцом

Эйнат Кляйн дала понять, что ее возлюбленный не тот мужчина, которого можно удержать, если он что-то для себя решил.

В недавнем интервью с Ксенией Собчак молодая жена Андрея Макаревича, которая не так давно подарила ему сынишку, вспомнила, как музыкант сделал ей предложение руки и сердца. Эйнат Кляйн на 31 год моложе своего возлюбленного.

Однако это обстоятельство не помешало им пожениться. Разница в возрасте невесту Макаревича совершенно не смущала, как и ее родителей. Делясь своими воспоминаниями, Эйнат дала понять, что именно Андрей стал инициатором их свадьбы. Правда, на одно колено перед своей невестой музыкант не вставал. Все было более чем прозаично.

«Он не падал на колени. Мы говорили о жизни, о распорядке. Андрей сказал, мол, ну все, надо жениться. Вот и поженились. Романтика у Андрея совсем другая. Кольцо на моем пальце появилось в тот же вечер. Оно очень красивое и антикварное» — призналась 37-летняя жена музыканта в интервью «Осторожно: Собчак».

Эйнат призналась, что ее муж не тот человек, которого можно удержать, если он что-то для себя решил. Если Макаревич задумает вернуться в Россию из Израиля, а именно там пока обосновались молодожены, она его обязательно поддержит. Кляйн уточнила, что не станет привязывать мужа к батарее только для того, чтобы все в их семье было по ее указке. И со своим сынишкой возлюбленная Макаревича собирается говорить только по-русски.

«Если он решит вернуться в Россию, я поеду с ним — мы в одной лодке. Пытаться привязывать к батарее никого не буду. Я не против того, чтобы наш ребенок имел отношение к России, он уже имеет», — заверила Эйнат.

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