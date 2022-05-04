«Моя цель — чтобы она выздоровела»: что Кончаловский говорил о дочке Маше от Высоцкой

Режиссер не так часто распространяется на личные темы.

84-летний Андрей Кончаловский нашел счастье в пятом браке с Юлией Высоцкой, которая, значительно моложе него. Ей всего 48 лет. У пары двое детей: дочка Маша и сын Петя. Старшей наследницей телеведущей, которая появилась на свет 1999-м, в этом году должно исполнится 23 года. О своих близких Андрей Сергеевич говорит не так часто, как о новых проектах, съемках и взволновавших его фильмах. Однако иногда в частной беседе с журналистами Кончаловский делится некоторыми подробностями, касающимися его семьи.

Особенно трудно близким режиссерам пришлось после крупного ДТП, в котором почти 9 лет назад пострадала дочка Андрея Сергеевича — Мария. Она получила серьезные травмы в результате автомобильной аварии.

Только в беседе с Владимиром Познером в рамках его авторского шоу на Первом канале, Андрей Кончаловский почти три года назад рассказал о том, какая цель всей жизни стоит перед ним.

«…Главная философия: иметь силу — найти цель. Потому что жизнь без цели бесцельна. Моя цель — чтобы она (Маша, дочка, — Прим. ред.) выздоровела. Это является сущностью моей жизни и Юлиной. И эта вера неумолима», — уточнил Кончаловский.

Та страшная авария случилась во Франции, за рулем автомобиля, который они взяли в аренду, находился сам режиссером, а рядом — его дочка Маша, которая не пристегнула ремень безопасности. Когда Андрей Сергеевич, не справившись с управлением столкнулся со встречным авто, девочка получила тяжелую травму головы.

«Маша вопреки предупреждениям не застегнула ремень безопасности… Поблизости в одной из машин находился работник спасательной службы, который вызвал медицинский вертолет, доставивший Машу в госпиталь в Марселе», — делился тягостными воспоминаниями муж Высоцкой.

Эта трагедия стала для семьи серьезным испытанием. У пары также есть сын Петр, он, кстати, как две капли воды похож на своего дядю Никиту Михалкова.

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