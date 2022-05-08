Кому из звезд недавние юридические разборки принесли финансовую выгоду

Сын Марьянова получил миллион

Актер Дмитрий Марьянов умер четыре с половиной года назад — ему было всего 47. Артист лечился от алкогольной зависимости в реабилитационном центре «Феникс», где ему и стало плохо. По версии следствия, в роковой день директор центра с самого утра не разрешала вызывать скорую помощь.

Когда к вечеру скорую все же вызвал один из сотрудников центра, было уже поздно: Марьянова не довезли живым до больницы — оторвался тромб. Важно отметить, что актеру кололи в «Фениксе» сильнодействующие препараты без установленных сроков годности, также у центра не было лицензии на оказание именно медицинской помощи.

Суд приговорил директора и хозяйку реабилитационного центра Оксану Богданову к 3 годам условно. Ее обвиняли в организации и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека, а также в оставлении в опасности. Богдановой присудили выплату компенсации морального вреда единственному сыну актера в размере миллиона рублей.

Однако Богданова вину не признавала и не собиралась платить, тянула время. Адвокат Виктория Крылова сообщила, что в апреле деньги все же удалось взыскать благодаря грамотной работе судебного пристава: «Оксана Богданова заявляла ранее о том, что не считает себя виновной и в связи с этим не будет возмещать ущерб. Потом она подала заявление в суд с просьбой рассрочить погашение долга — предложила перечислять по 30 тысяч рублей ежемесячно».

Однако у экс-владелицы «Феникса» приставы описали даже личный сотовый телефон, и она в итоге вынуждена была погасить задолженность.

Близкие Марьянова приговором суда остались недовольны, посчитав его слишком мягким. Кроме того, некоторые вопросы остались без ответа. 25-летний Даниил Марьянов, который учится на Высших режиссерских курсах в мастерской Владимира Хотиненко, рассказывал: «Папе за несколько часов до смерти был нанесен сильный удар. Его били — на мой взгляд, это очевидно. Кто это сделал и с какой целью? Вот тут ответа нет…»

Мамаев снизил сумму алиментов

На исходе апреля скандальный футболист Павел Мамаев смог в суде добиться снижения алиментов на ребенка. Суд постановил, что 33-летний Павел должен выплачивать ежемесячно на содержание 8-летней дочери Алисы 1/6 от своих заработков. Еще недавно суд обязал спортсмена выплачивать экс-супруге Алане Мамаевой 1/3 от его доходов на содержание несовершеннолетней дочери, но Павел считал, что это очень много, и его адвокат добился снижения выплат.

Говорят, на это повлияло несколько факторов: во-первых, новая жена Мамаева, 36-летняя Надежда Санько (кстати, экс-подружка Аланы), беременна, во-вторых, после смерти отца футболист выплачивает деньги на содержание своей матери.

Стоит сказать, что 1/6 от доходов Мамаева — сумма все равно приличная, так как, по неофициальным данным, в клубе «Химки» полузащитник зарабатывает в месяц около пяти миллионов рублей. То есть Алана Мамаева на содержание дочери сможет получать примерно 830 тысяч. Тем не менее Алана недовольна снижением суммы выплат:

«Мне вот до сих пор непонятно, как можно бороться за то, чтобы не платить своему родному ребенку. Про сына я молчу (речь о ребенке Мамаевой от предыдущих отношений, которого также воспитывал Павел. — Ред.), да, он ему неродной, но все мы помним, что, когда Мамаева посадили, главным аргументом в суде было то, что у него двое детей на иждивении. А при разводе сразу стал один!»

Напомним, Алана и Павел прожили восемь лет и развелись прошлой весной. Алана обвиняла мужа в изменах, а он утверждал, что чувства к жене прошли. Футболист отдал экс-супруге две машины, обеспечил квартирой и якобы перечислил после развода отступные в размере 12 миллионов рублей. Однако Алана считает, что этого мало — хочет через суд отсудить шикарную недвижимость, которую Павел покупал во время их брака. Это ей вряд ли удастся, так как все квартиры Мамаев предусмотрительно оформлял на свою родню.

Дайнеко просит 18 тысяч

34-летняя певица Виктория Дайнеко подала в суд на экс-супруга, барабанщика Дмитрия Клеймана. Прошло первое предварительное заседание суда — Дайнеко хочет, чтобы ее бывшего заставили платить алименты на их общего ребенка, 6-летнюю Лидию.

Виктория и Дмитрий развелись в 2017-м: поначалу мужчина встречался с дочерью и присылал деньги на ее воспитание, но в последнее время Клейман перестал интересоваться ребенком и помогать материально. Полгода назад у мужчины родился сын, и он все силы и средства вкладывает в новую семью. Клейман дает частные уроки, гастролирует с собственной шоу-программой, выступает как барабанщик со звездами (Слава, Джиган и другие).

Однако в суде Дайнеко у него много не просит — адвокат певицы требует установить алименты в размере прожиточного минимума — около 18 тысяч рублей. Сейчас суд запросил справку о доходах Клеймана, следующее заседание состоится в конце мая.

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