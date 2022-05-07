Как балерун Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных умеют жить красиво и называть детей оригинально

У знаменитого артиста балета и олимпийской чемпионки по фигурному катанию родился еще один сын, получивший весьма необычное имя — Дар. Впрочем, с такими яркими родителями по-другому и быть не могло.

«Почувствовал вибрацию, удивился…»

История любви у Ильиных и Полунина очень даже современная. За три недели до знакомства пары мама Елены прислала ей видео с несколькими танцами Полунина и порекомендовала дочке посмотреть фильм о Сергее под названием «Танцовщик». Под впечатлением от увиденного Лена нашла страницу Сергея в соцсети и написала короткое сообщение: «Спасибо за искусство». Полунин потом уверял, что обратил внимание на послание от незнакомки не случайно: «Я вдруг почувствовал какую-то вибрацию.

Удивился. Решил: потеряю сообщение, а если найду снова, значит, что-то действительно есть. И дальше я погрузился в это безумное количество писем, но, листая обратно, сразу же попал на него. Потом зашел в профиль и как-то почувствовал, что это именно тот человек, с которым мы будем вместе. Просто знал это». После двух месяцев переписки они встретились: Полунин очень волновался, но подготовился основательно — принес на первое свидание кактус (знал, что Елена их любит) и огромную статуэтку танцующих Шивы и Парвати (божественная пара в индуизме). Елена старания Сергея оценила — вскоре они поженились.

Полунин не стесняется своих чувств и часто о них говорит: «Когда у тебя растет ребенок, ты понимаешь, что и твоя любовь растет каждый день. Я смотрю на сына и чувствую, как люблю его каждый день все больше и больше. И с Леной у нас так же».

Ильиных тоже отзывается о муже невероятно нежно: «Он очень светлый. Классный. Лучший, любимый. То, что он есть в моей жизни, то, что я первый раз ощутила это чувство любви, для меня подарок судьбы. Я всю жизнь занималась спортивной карьерой: тренировка — дом, самолет — соревнования… Другого не видела. Конечно, знала чувство любви как человек, у которого есть родные, близкие, мама, брат, 10 собак в доме. Но у меня никогда не было того, что я испытываю сейчас. Когда тебе дарят любовь — это счастье».

Старший — в Майами, младший — в Дубае

Дети — лучший способ подкрепить слова о любви делом, и с этим супруги тянуть не стали. Первого сына Ильиных родила мужу в январе 2020 года, мальчик появился на свет в США и получил имя Мир. Этот необычный выбор был сделан не сразу. Полунин рассказывал, как выбирал имя первенцу: «Два дня у нас ребенок жил без имени. У меня было порядка девяти вариантов: среди них — Сергей, Самсон, Шива. Я называл малыша разными именами и смотрел на его реакцию. На какие-то он не реагировал, от каких-то плакал. Когда я сказал: Мир, то мне показалось, что он как-то откликнулся… Я думал о каком-то необычном варианте, потому что Сережа, например, каждый четвертый. И тут оно просто пришло. Мне нравится, что это короткое и мощное имя». Родители ласково называют мальчика Мирусиком.

Брат Мирусика получил, как уже говорилось выше, имя не менее редкое. Родители хотели, чтобы оно удачно сочеталось и с именем брата, и с именем отца (Дар и Мир, Дар Сергеевич). Елена уже успела выступить с эмоциональным обращением к новорожденному: «Когда ты родился, ты уже точно про себя все знал. Ты сам выбрал место рождения. Сам все решаешь, а мы тобой уже гордимся! Очень сильный, важный, самый волшебный и абсолютно до невозможности любимый нами сын. Наш Дар Всевышнего». Счастливый папа публикует фото малыша в социальных сетях и умиляется: «Дар уже тут. Елена, мы тебя любим».

Если Мир родился в Америке, в Майами, то Дар появился на свет в Эмиратах, в Дубае. В ОАЭ Сергей Полунин проходил реабилитацию — во время недавнего выступления в Красноярске он порвал ахиллово сухожилие, понадобилась срочная операция, а потом восстановление. В это время Елена Ильиных со старшим сыном отдыхала в курортном отеле.

Что касается дальнейших планов звездных родителей, то Елена планирует вернуться на лед через месяц, ведь отдыхать она не привыкла — в перерыве между первой и второй беременностью Ильиных успела откататься в «Ледниковом периоде», станцевать в балете «Распутин», поработать тренером в академии фигурного катания Евгения Плющенко. А папа малыша готовится к постановке нового балета. А еще Сергей трудится ректором Академии хореографии Севастополя. Недавно Елена с 2-летним Миром приезжали в академию, где у Сергея был спектакль со студентами, и Мир даже успел выбежать на сцену в конце представления. Его родители предпочитают вести активный образ жизни вместе с детьми и с младенчества брать их на спектакли и репетиции. Так что скоро и Дар увидит, как танцуют папа и мама.

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