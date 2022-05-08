Кому из звезд при жизни поставили памятники

Популярным людям, при жизни увидевшим свое изваяние, можно лишь позавидовать. Или посочувствовать.

Не каждому дано воздвигнуть себе памятник нерукотворный. Рукотворный — тоже. Особенно при жизни. Редкую знаменитость решают выточить из камня или отлить в бронзе, пока не прошло достаточного количества времени для осознания масштаба величия персоны. Однако кому-то повезло. Или, если изучить некоторые из монументов, наоборот, не очень.

Криштиану Роналду

Выдающийся футболист современности, чемпион Европы и обладатель пяти наград «Золотой мяч» не только для родной Португалии, но и для всего спортивного мира сделал так много, что давно заслужил право навечно застыть, будучи отлитым в бронзе. На острове Мадейра в городе Фуншал, где родился Криштиану, есть и музей Роналду, и его статуя в полный рост.

А еще в местном аэропорту (названном, естественно, в честь суперфорварда) есть бюст звезды, который, правда, поначалу вызвал не всеобщий восторг, а весьма неоднозначную реакцию. Ведь вместо красавчика, десятками лет совершенствующего свою внешность, гостей города встречала косоглазая голова с придурковатой улыбкой. Возмущение было настолько громким, что статую переделали и заменили — теперь, прилетев на Мадейру, вы увидите «отредактированного» Роналду.

Елизавета II

Голова британской королевы Елизаветы II украшает участок одного из жителей Виндзора, в котором находится летняя резиденция ее величества. Жутковатый терракотовый бюст напоминает торт из фильма Карена Шахназарова «Город Зеро». Кто сделал это чудо, неизвестно, — владелец уверяет, что купил «шедевр» на блошином рынке в Лондоне.

Кейт Мосс

Статуя супермодели Кейт Мосс издалека может показаться монументом в честь Анастасии Волочковой. Этот эпатажный арт-объект британский художник Марк Куинн назвал «Сирена» и отлил из чистого золота в честь звезды подиума.

Поначалу необычное произведение установили в Британском музее в Лондоне. А затем решили продать на аукционе: «Сирена» улетела к частному коллекционеру из Азии за 866 тысяч долларов.

Арнольд Шварценеггер

Статуя, установленная в австрийском Граце, на родине Арнольда, изображает некогда лучшего культуриста мира во всей красе. Тут и мощь, и композиция, и точность рельефа. Обладатель званий «Мистер Вселенная» и «Мистер Олимпия» явно доволен тем, как его уважили благодарные земляки.

Мелания Трамп

Супруга бывшего президента США Дональда Трампа и некогда успешная модель прославила на весь мир свой родной город — словенский Розно. Казалось бы, грех не оказать ей соответствующие почести, но…

Установленная в Розно (Словения) фигура Мелании сделана из дерева и скорее служит пугалом для ворон, нежели знаком уважения к знаменитой землячке.

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