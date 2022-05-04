Из Якутии в Москву: как Виктория Дайнеко покорила сцену и устраивала личную жизнь

В этом году артистка отметит свое 35-летие.

Виктория Дайнеко родилась в Казахстане, выросла в Якутии, а карьеру построила в Москве. Примечательно, что певица не получала музыкального образования, но это не помешало ей выиграть счастливый билет на песенном конкурсе. О том, как складывалась жизнь и карьера артистки — в материале Teleprogramma.pro.

Виктория Дайнеко: детство и начало карьеры

Виктория Дайнеко родилась 12 мая 1987 года в поселке Кировский Талды-Курганской области Казахстана. Почти сразу после ее появления на свет семья переехала в Якутию.

Ее мама Евгения Дайнеко работала программистом, а папа Петр сменил много профессий — от дальнобойщика до начальника отдела автоматизации.

Вика — единственный ребенок, поэтому была избалована вниманием и лаской. С раннего детства она любила петь и танцевать и уже в возрасте пяти лет поступила в театр-балет «Алмазы Якутии».

А вот с музыкальным образованием не вышло: в якутском городе Мирном, где жила семья, специальных учебных заведений не было. Но свой талант Виктория развивала сама, слушала диски звезд и пыталась воспроизвести услышанное. Так, до 8-го класса пела в ансамбле «Атас», затем в городской эстрадной группе «Отражение».

Кстати, самостоятельно Дайнеко постигала не только нотную грамоту. Таким же образом она выучила английский и испанский языки, а также проявила себя в журналистике — вела рубрику в школьной газете.

После школы Виктория Дайнеко решила поступать на факультет иностранных языков Московского авиационного института.

Виктория Дайнеко: «Фабрика звезд» и сольная карьера

По прибытии в Москву Виктория Дайнеко поселилась недалеко от Останкино. А когда узнала о старте кастинга на «Фабрику звезд – 5», то решила попробовать свои силы. И у нее все получилось.

Всего через три месяца после старта конкурса она стала его победительницей и записала свой первый хит «Лейла». Съемки клипа проходили в Таиланде, где Дайнеко впервые увидела и пальмы, и море.

После «Фабрики звезд» певица начала сотрудничать с продюсером Игорем Матвиенко. Позже в репертуаре артистки появились песни, которые принесли ей всенародную популярность, — «Я просто сразу от тебя уйду», «Дыши», «Стоп, куда же я иду».

Труды певицы были не напрасны. В 2007 году Дайнеко номинировали на премию «Лучшая исполнительница» по версии MTV Russia Music Awards, а годом позже вышел ее первый музыкальный альбом «Иголка». В пластинку вошли композиции «Я буду лучше», «Я буду жить» и ряд других, которые были представлены ранее.

В 2011-м Виктория Дайнеко представила фанатам синглы и видеоклипы на них: «Сотри его из memory» и «Девушка на миллион», а в следующем году — песню «В последний раз» в дуэте с Алексеем Воробьевым. Позже были «Крылья», «Ближе, чем танго» и другие, которые вошли в альбом «Многоточие».

В 2013 году певица представила клип «Дыши», в 2014-м — «Бей себя», а в 2015-м — «Жить вдвоем». В 2018 году Виктория Дайнеко выпустила альбом «Смайлы», в который вошли треки «Иду», «Бьется сердце», «Я с тобой». Февраль 2021-го ознаменовался выходом мини-альбома «Я — зима».

больше по теме Стала известна сумма алиментов, которую требует Виктория Дайнеко от бывшего мужа Дмитрий Клейман никак не реагирует на письма адвокатов.

Виктория Дайнеко: проекты, ТВ, кино

Помимо сольной карьеры, Виктория Дайнеко отметилась в ряде других проектов.

Так, весной 2009 года она пела в дуэте с Александром Олешко в телепроекте «Две звезды», по итогам которого их тандем занял третье место.

В «Ледниковом периоде» Дайнеко выходила на лед в паре с Алексеем Ягудиным. Они дошли до финала шоу, а после сняли совместный клип на песню «Иголка».

Не прошел мимо яркой артистки (ее рост — 161 см, а вес — 47 кг) и российский кинематограф. В 2006-м Дайнеко сыграла саму себя в комедийном сериале «Клуб». Позже Виктория отметилась в лирической комедии «Все включено!», а в 2010 году подарила свой голос главной героине диснеевского мультфильма «Рапунцель: Запутанная история».

Главная роль Дайнеко досталась в короткометражном фильме «Свадебная открытка». Кроме того, певица озвучила Розочку в мультфильме «Тролли» и Рапунцель в фильме «Ральф против интернета».

Виктория Дайнеко: доход

В прошлом году Виктория Дайнеко планировала стать депутатом Госдумы, поэтому ей пришлось раскрыть свои доходы. Выяснилось, что в 2020 году она заработала 13 млн рублей.

Примечательно, что на певицу не зарегистрирована никакая недвижимость, но есть два автомобиля — «мерседес» и «порше».

Виктория Дайнеко: личная жизнь и горячие фото

Гастроли после окончания «Фабрики звезд» ознаменовались для Виктории Дайнеко бурным, но краткосрочным романом с Павлом Артемьевым. В результате певица представила фанатам песню «Я просто сразу от тебя уйду».

После в жизни Дайнеко случился еще один роман с представителем группы «Корни», на этот раз с Дмитрием Пакуличевым. Он тоже был непродолжительным, так как в окружении певицы появился Алексей Воробьев. Фанаты ждали свадьбу, но неожиданно в мае 2012-го пара распалась, не объясняя причин.

«Видимся мы нередко. Это не всегда бывает с камерами, я считаю, что не нужно всех посвящать, что мы как-то общаемся. Мы же это делаем для себя. Конечно, у меня большая симпатия к Леше, но я давно не мечтаю выйти за него замуж. А вот кому-то обязательно с ним повезет», — рассказала певица в эфире «Русского радио».

В ноябре 2014 года Виктория Дайнеко закрутила роман с барабанщиком группы DrumCast Дмитрием Клейманом, который младше артистки на семь лет. спустя всего три месяца Дайнеко получила предложение руки и сердца, а в апреле 2015-го влюбленные сыграли свадьбу.

3 октября того же года Виктория родила дочь Лидию, которую до сих пор скрывает от посторонних глаз и не публикует ее снимки в соцсетях.

Первые слухи о размолвке в браке появились спустя два года после свадьбы, в 2017-м. Уже тогда Дмитрий уже не жил вместе с женой и дочкой. По словам певицы, разлад начался из-за постоянного недовольства в декабре 2016 года, после чего супруги разъехались. А позже экс-участница «Фабрики звезд» говорила о насилии в семье, из-за которого ей уже после развода приходилось посещать психотерапевта.

Хотя позже в СМИ сообщали, что Клейман и Дайнеко все же смогли забыть обиды, тем не менее брак спасти не удалось. Теперь уже у барабанщика — новая семья.

Не так давно Виктория заявила, что у нее новый роман. С избранником она познакомилась в соцсетях, причем написала ему первой.

Звездный статус, шикарные внешние данные позволили Дайнеко еще в 2007-м появиться на обложке журнала Playboy. Кроме того, певица довольно часто публикует в своих соцсетях снимки в бикини и откровенных нарядах с отдыха.

Виктория Дайнеко: последние новости

В канун нового, 2022 года Дайнеко представила новую песню «Зимняя любовь». А вот весна была омрачена новыми судебными разбирательствами. Дайнеко требует алименты от бывшего мужа, и точка в этой истории пока не поставлена.

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