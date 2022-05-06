Этушу — 100: как ушел добровольцем на фронт и женился в 79 лет

Смоктуновский, Басов, Луспекаев, Гердт, Никулин, Папанов — вспоминая об этих прекрасных артистах, мы всегда отмечаем, что они не только радовали страну роскошными ролями, но и защищали ее во время Великой Отечественной.

Владимир Этуш среди коллег-фронтовиков занимал особое место, ведь его день рождения практически совпадал с Днем Победы — сложно было не заметить, насколько это символично.

И сейчас, когда поклонники таланта Владимира Абрамовича в связи с его юбилеем вспоминают лучшие роли народного артиста СССР, нельзя не вспомнить и о том, как храбро он сражался против фашистов.

В 19 лет Володя добровольцем пошел воевать: сначала учился в школе военных переводчиков, так как знал немецкий, затем сражался на Кавказе, освобождал Ростов-на-Дону, был награжден орденом Красной Звезды.

Свою первую роль в кино 31-летний артист исполнил в картине «Адмирал Ушаков», где изобразил противника главного героя, турецкого флотоводца Сеида-Али. Сеид-Али обещает султану пленить Ушакова и посадить в клетку — естественно, план проваливается.

Забавно, что в образе турка Этуш похож на Карабаса-Барабаса, которого он сам и сыграл спустя 22 года.

Ну, чей нос длиннее? Владимир Абрамович был хорош в любом жанре, и в детском мюзикле «Приключения Буратино», играя злого директора кукольного театра, показал свой талант во всей красе.

«Ничего не сделал, только вошел…». Когда актер появился в «Кавказской пленнице» в образе товарища Саахова, он мгновенно вошел в число самых популярных артистов Советского Союза. А ведь, казалось бы, ничего не сделал…

На самом деле проблем на съемках была масса, и Этуш не раз спорил с Леонидом Гайдаем по поводу того, как надо играть Саахова.

Личная жизнь актера была не менее яркой, чем творческая: на своей четвертой супруге Елене он женился в 79 лет, при этом ей было всего 37. Разница в возрасте не помешала им прожить вместе почти 18 лет.

В короткометражке «Старый вояка» Этуш сыграл свою последнюю роль — ему было уже 95, через год его не стало. Символично, что действие картины разворачивается во время войны, а персонаж актера — ветеран Первой мировой…

В комедии «Иван Васильевич меняет профессию» Этуш мог получить главную роль — Ивана Грозного, но в итоге стал стоматологом Шпаком и произнес ставшую бессмертной фразу «Все, что нажито непосильным трудом…».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.