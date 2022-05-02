«В Израиле тоже шикуют?»: Галкин с Аллой баловали детей и внуков черной икоркой, живя в Грязи

Шоумен Максим Галкин высмеял слухи о том, что он якобы плачется по парикмахерским, жалуясь на небольшие доходы за границей.

Алла Пугачева вместе с семьей отдыхает в Израиле. Чем дольше певица живет за границей, тем больше слухов возникает об именитой чете. Сначала поговаривали, что Примадонна эмигрировала, потом, что артистка не может пристроить двойняшек Гарри и Лизу в школу, потом, что шоумен Максим Галкин плачется по парикмахерским от безысходности и в тоске из-за невысоких доходов. Кстати, сам юморист позже вышел на связь с поклонниками, посмеявшись над тем, что о нем сочиняют в прессе.

Музыкальный критик Сергей Соседов, к примеру, считает, что в Израиле звездная чета не задержится. Максиму Галкину все-таки надо обеспечивать семью, а таких высоких заработков, как на родине, у шоумена, скорее всего, нигде не будет. Хотя билеты на шоу юмориста израильтяне раскупили, как горячие пирожки в базарный день. Галкин даст 13-й дополнительный концерт в городе Нес-Циона. Все выступления юмориста пройдут при полном аншлаге, к довольству шоумена.

При этом Галкин заверил, что не будет показывать в соцсетях, свой быт и то, как живет Алла с двойняшками за границей. По словам шоумена, на это у него нет ни моральных, ни эмоциональных сил. Зато раньше Максим с домочадцами часто баловал поклонников кадрами из подмосковного замка в деревне Грязь. Так, в соцсети именитой четы есть видеоролик с Кристиной Орбакайте и Дени Байсаровым, тех дней, когда они приезжали в гости к Алле Борисовне в особняк.

«Вот такой у нас завтрак у мамочки, а для кого-то и у бабушки», — рассказала Орбакайте, спустившись в столовую и снимая на видео накрытый стол.

На столе дожидались гостей оладушки, бутерброды с черной икрой, фаршированные яйца, сыр, огурчики, ягоды и фрукты. А вот о своих завтраках в Кесарии Максим Галкин не рассказывает.

«В Израиле тоже шикуют?», «Ну и пусть, имеют право», «Красиво жить не запретишь!», «Черная икорка, оладушки! Живут же люди», «Аллуся одну малинку ест??», «Ну правильно, все для детей и внуков», — пишут фолловеры.

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