«А губы-то, а профиль! Малец — копия дяди Никиты»: как выглядит единственный сын Кончаловского от Высоцкой

Петя Кончаловский похож на Никиту Сергеевича, младшего брата своего отца, в его молодые годы.

84-летний режиссер Андрей Кончаловский может похвастаться большой семьей: он был пять раз женат и обзавелся множеством детей: сын Егор, стал кинорежиссером, также у Андрея Сергеевича есть дочка Александра от третьей жены французского востоковеда Вивиан Годе, внебрачная дочь Дарья, две дочери Наталья и Елена от диктора телевидения Ирины Мартыновой, дочка Мария и сын Петр от актрисы и телеведущей Юлии Высоцкой.

Самый младший сын режиссера Петр, как две капли воды похож на своего именитого дядю Никиту Михалкова, не хватает разве что знаменитых усов. Та же форма губ, взгляд и профиль — породу, как говорится, видно сразу.

«А губы-то, а профиль! Малец — копия дяди Никиты Сергеевича», «Шляпа-то какая! Красавец в семье», «Петька вылитый Михалков в молодости», «Ему бы в «Жестоком романсе» сниматься, только на современный лад», «Парнишка славный получился», «Молодец, какой! Загляденье», — пишут фолловеры.

Егор Кончаловский, сын Андрея Кончаловского, в одном из интервью признался, что не так часто видится с братцем. «Он мне годится во внуки. Может показаться странным, что мы не часто видимся с Петей. Но у нас такая семья, она так устроена. Мы не собираемся, как цыгане и вместе песни не поем», приводит НТВ (программа «Ты не поверишь!») слова Егора.

Бывший муж актрисы Любови Толкалиной, как и отец, бредит кино и не сомневался, что его брат продолжит династию. Но Петр собирался стать архитектором.

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