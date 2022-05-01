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«Я — Махидевран, Весенняя роза султана Сулеймана»: как сейчас выглядит Нур Феттахоглу, ставшая копией Хюррем

С выхода последней серии турецкого сериала «Великолепный век» прошло уже почти восемь лет.

«Я — Махидевран, Весенняя роза султана Сулеймана»: как сейчас выглядит Нур Феттахоглу, ставшая копией Хюррем
Нур Феттахоглу и Халит Эргенч. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"

Нур Феттахоглу проснулась знаменитой после выхода на экран турецкого сериала «Великолепный век». Актриса сыграла Махидевран султан, любимую наложницу султана Сулеймана, подарившую Османской империи шехзаде Мустафу.

В одной из серий Махидевран раскрывает значение своего имени. «Я — Махидевран, Весенняя роза султана Сулеймана».

А как Нур Феттахоглу выглядит сейчас, спустя восемь лет после окончания сериала «Великолепный век». Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Нур Феттахоглу перекрасилась в рыжий и стала похожа на Хюррем султан. Фото: личный архив

Нур Феттахоглу сменила имидж, отказавшись от образа миловидной черкешенки-султанши. В сериале у актрисы темные волосы под оттенок шоколада. А теперь звезда «Великолепного века» стала рыженькой. Многие поклонники тут же увидели сходство с Хюррем султан. Ведь медный оттенок волос был у славянской фаворитки султана Сулеймана. Так что Нур вполне бы могла сыграть рабыню, попавшую в гарем повелителя из Крыма.

«Ну просто копия Хюррем султан», «Мерьем после съемок тут же стала блондинкой, а Нур, наоборот, рыженькой! Что бы фанатов подразнить??», «Прикольно», «Она совсем не постарела», «Шикарная», «Красотка! Любим нашу Махидевран», — пишут фолловеры.

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