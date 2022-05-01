«Я — Махидевран, Весенняя роза султана Сулеймана»: как сейчас выглядит Нур Феттахоглу, ставшая копией Хюррем

С выхода последней серии турецкого сериала «Великолепный век» прошло уже почти восемь лет.

Нур Феттахоглу проснулась знаменитой после выхода на экран турецкого сериала «Великолепный век». Актриса сыграла Махидевран султан, любимую наложницу султана Сулеймана, подарившую Османской империи шехзаде Мустафу.

В одной из серий Махидевран раскрывает значение своего имени. «Я — Махидевран, Весенняя роза султана Сулеймана».

А как Нур Феттахоглу выглядит сейчас, спустя восемь лет после окончания сериала «Великолепный век». Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

Нур Феттахоглу сменила имидж, отказавшись от образа миловидной черкешенки-султанши. В сериале у актрисы темные волосы под оттенок шоколада. А теперь звезда «Великолепного века» стала рыженькой. Многие поклонники тут же увидели сходство с Хюррем султан. Ведь медный оттенок волос был у славянской фаворитки султана Сулеймана. Так что Нур вполне бы могла сыграть рабыню, попавшую в гарем повелителя из Крыма.

«Ну просто копия Хюррем султан», «Мерьем после съемок тут же стала блондинкой, а Нур, наоборот, рыженькой! Что бы фанатов подразнить??», «Прикольно», «Она совсем не постарела», «Шикарная», «Красотка! Любим нашу Махидевран», — пишут фолловеры.

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