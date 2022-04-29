Егор Бероев: какая роль сделала его знаменитым, почему он покинул МХТ им.Чехова и сколько у него детей на самом деле

Сегодня - востребованный в кино актер и любимый муж и отец.

Актер Егор Бероев сосредоточился на работе в кино, когда решалась его судьба в МХТ им.Чехова. И впоследствии ничуть не пожалел, что ушел. Потому что десятки его блестящих ролей в кино появились благодаря как раз тому самому выбору.

Егор Бероев: детство, родители, национальность

Егор Бероев родился в Москве 9 октября 1977 года в актерской семье, продолжив династию в третьем поколении. По национальности он – наполовину осетин, при этом сам о себе говорит, что он – кавказец.

Отец — актер Вадим Михеенко, создавший в Петербурге театр танца и пантомимы Terra mobile, мать — актриса Елена Бероева, по сей день выступающая на подмостках Театра имени Моссовета. Дед по материнской линии — звезда театра и кино Вадим Бероев, игравший на одной сцене с Фаиной Раневской, бабушка — актриса Эльвира Бруновская.

Егор стал старшим сыном в семье, его младший сводный брат Дмитрий тоже стал актером. Как и двоюродный, Андрей.

Родители развелись, когда Егор Бероев был еще школьником, он долгих 30 лет не общался с отцом, но наладил связь, сделав сам первый шаг.

Родственники думали, что Егор станет художником, поскольку очень хорошо у него выходили этюды с натуры – на даче он часто практиковался. И очень удивились, когда юношей в 1994 году он отправился поступать в Щепкинское училище.

Егор Бероев: карьера в театре

Театральный дебют Бероева состоялся в семь лет. Окончив вуз, он вошел в состав труппы театра МХТ им. А. П. Чехова по приглашению Олега Ефремова, и начал с роли Федора Годунова в пьесе «Борис Годунов».

Затем в репертуаре Берова появились такие спектакли, как «Бесприданница», «Вечность и еще один день», «Горячее сердце», «Двенадцатая ночь, или Все равно что», «Джульетта и ее Ромео», «И свет во тьме светит…», «Привидения», «Обыкновенная история», «Варшавская мелодия» и многие другие постановки.

Когда спустя 10 лет в театре место Олега Ефремова занял Олег Табаков, Егор Бероев принял решение уволиться из театра.

«Как-то не сложилось с Олегом Павловичем, но я ему очень благодарен, он меня многому научил — прекрасный мастер! Меня там сильно загружали, поэтому не мог сниматься. Олег Павлович понял, что мне лучше не быть в театре», — комментировал актер свой уход.

Тогда никакого скандала между Бероевым и Табаковым не произошло. Вскоре он понял, что в целом это было правильное решение. Покинув стены театра, Бероев стал очень популярным и востребованным в кино, а об МХТ у него остались теплые воспоминания. Также актер продолжил выступать на подмостках, но уже в антрепризных постановках.

Егор Бероев: карьера в кино

Впервые на экране Егор Бероев появился в 1994 году, еще на первом курсе театрального вуза. Он снялся в роли гимназиста в мелодраме «Посвящение в любовь» по мотивам рассказов Ивана Бунина.

В 2000 году Бероев появился на экране в сериале «Ростов-папа» Кирилла Серебренникова. Через год он сыграл уже в нескольких картинах — «Семейные тайны», «Пятый угол», «Гражданин начальник», а также вновь вернулся к съемкам в продолжении «Ростов-папа», который выходил на экране до 2004 года.

Звездной для Бероева стала роль в «Турецком гамбите» в 2005 году. Он исполнил главную роль статского советника Эраста Фандорина. Хоть сам и не считает работу в этой картине чем-то особенным.

Следующей столь же эпохальной стала лента «Адмиралъ», в которой Бероев сыграл друга Колчака. Затем были «Человек, который знал все» (2009 г), «Рейдер» (2011 г), «Август восьмого» и «В ожидании моря» (2012 г), «Территория» (2014 г), «Круговорот» (2017 г), «Перевал Дятлова» (2020 г).

Актер в принципе всегда очень избирателен в выборе проектов и старается отказываться от тех, которые, на его взгляд, не представляют для него ценности. Несмотря на столь щепетильный творческий подход, Егор Бероев снялся в нескольких десятках фильмов и сериалов.

Егор Бероев: другие проекты

Егор Бероев, рост которого 189 см, а вес — 80 кг, в 2008 году принял участие во втором сезоне проекта «Ледниковый период», выступив в паре с двукратной олимпийской чемпионкой Екатериной Гордеевой. Звездный дуэт одержал победу на шоу.

В 2014 году Бероев также принимал участие в ледовом телепроекте. На этот раз он выступал в паре с олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой.

Осенью 2014 года Бероев выступил в качестве телеведущего в проекте «Жди меня» вместе с Марией Шукшиной.

Активно занимается Бероев благотворительностью. В 2012 году он с женой Ксенией Алферовой основал благотворительный фонд «Я есть!», выступающий в поддержку детей с синдромом Дауна, аутизмом и ДЦП.

Егор Бероев: личная жизнь

В настоящее время Егор Бероев женат на актрисе Ксении Алферовой, дочке Ирины Алферовой и падчерицы Александра Абдулова. Они познакомились на съемках сериала «Московские окна» в 2001 году и уже не расставались, поженившись в том же году.

В 2007 году у пары родилась дочка Евдокия. По линии благотворительности супруги стали опекать мальчика Влада Саноцкого, родившегося с синдромом Дауна. Актеры помогли ему приобрести самостоятельность после смерти матери, когда ребенку грозил психдиспансер, и теперь всегда рядом.

До Алферовой, по слухам, у Бероева была гражданская жена. Она якобы даже родила ему ребенка, дочку тоже с именем Евдокия. Но сам актер не распространяется о своей личной жизни.

Кроме того, брак Бероева и Алферовой не раз оказывался под угрозой распада. Актера подозревали в романе с партнершей по «Ледниковому периоду» Екатериной Гордеевой. Их видели вместе в ресторанах и отеле, однако, пара Егора и Ксении не придавала значение слухам и по-прежнему вместе.

Егор Бероев сегодня

В настоящее время Егор Бероев выступает в обществе с женой Ксенией как антипрививочник. Он активно протестовал в период пандемии коронавируса против принудительной вакцинации.

Сейчас актер в числе первых начал помогать беженцам с Донбасса, которые пострадали от затяжного украинского конфликта.

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