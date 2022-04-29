Радость за своего шехзаде и плачь вдовы? Что означало бы для Хюррем смерть султана Сулеймана

Хюррем султан понимала, что смена эпох возможна только в случае смерти султана Сулеймана. А это стало бы для хасеки повелителя непомерным горем.

В турецком сериале «Великолепный век» постаревшая Хюррем султан, которую сыграла Вахиде Гердюм заручилась поддержкой и уважением Гюльфем хатун, открыв ей глаза на истину. Все сестры и ближайшее окружение султана Сулеймана, открыто бросившие вызов славянской рабыне, считали, что единственной целью Хюррем султан было желание посадить на османский престол своего сына.

Сценаристы «Великолепного века» прописали один трогательный момент — диалог Хюррем с Гюльфем хатун. Последняя с горечью говорила хасеки султана Сулеймана о ее великолепной судьбе, прекрасно понимая, что династию продолжит один из сыновей Хюррем султан. В ответ славянская фаворитка падишаха сказала то, что обескуражило Гюльфем.

Султанша призналась, что она добивалась лишь благополучия своих детей, как и любая мать. Однако посадить своего сына на османский престол значило бы то, что она лишилась любимого Сулеймана. Ведь смена эпох возможна только в случае смерти султана. Такая откровенность и чистосердечие растопили лед между Хюррем султан и Гюльфем хатун, понявшей всю глубину чувств хасеки к повелителю.

С одной стороны султанша могла бы стать полновластной Валиде при сыне-повелителе, но с другой — она бы горевала, как вдова. Однако эту участь Хюррем султан все-таки избежала. Она умерла раньше султана Сулеймана, не успев дождаться того, что один из ее сыновей сядет на османский престол.

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