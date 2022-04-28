Не из-за возраста? Почему Мерьем Узерли так и не сыграла постаревшую Хюррем султан

После резкого выпада актриса хотела вернуться в сериал «Великолепный век». Однако получила жесткий отказ.

Многие поклонники турецкого сериала «Великолепный век» до сих пор гадают: почему Мерьем Узерли так поспешно покинула съемочную площадку исторического проекта. Создателям ленты даже пришлось выпускать пару серий без Хюррем султан, перетянув все внимание на детей славянской фаворитки султана Сулеймана. А в это время вся съемочная группа подыскивала новую, но уже постаревшую Хюррем. На эту роль идеально подошла Вахиде Гердюм. Правда, поначалу фанаты сериала критиковали эту актрису, считая, что для Халита Эргенча могли бы подобрать кого-то, так скажем, помоложе. Но потом поклонники полюбили Вахиде ничуть не меньше, чем Мерьем.

Кстати, последняя хотела вернуться на проект, чтобы сыграть состарившуюся Хюррем султан. Только в ответ актриса получила жесткий отказ. Вот что о причинах своего ухода из сериала говорила сама Мерьем.

«Я стала ощущать себя роботом. Старалась быть идеальной и делать свою работу на все 100%», — сетовала Узерли, сославшись на эмоциональное выгорание.

Однако потом актриса передумала, возжелав вернуться в сериал. Но не тут-то было. Как стало известно позже, продюсер Тимур Савджи обрушился на Мерьем с отповедью, заявив, что она своей горячностью подвела всю съемочную группу. Поэтому, когда Узерли попросилась назад, ее никто не принял.

Кстати, также ходили слухи, что актриса ушла из сериала совсем не из-за усталости или потому что не хотела играть постаревшую Хюррем. Поговаривали, что Мерьем Узерли якобы была недовольна своими гонорарами, узнав о том, что Халит Эргенч получает куда больше, чем она. Актриса посчитала это несправедливым и покинула «Великолепный век». Правда, никаких подтверждений этим слухам не нашлось.

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