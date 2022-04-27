Данила Козловский: как из непослушного мальчишки стал актером-красавчиком, на ком женился и кто увел его из семьи

Актер Данила Козловский сегодня — один из самых востребованных в кино. Он стал не только кумиром миллионов, но и похитителем женских сердец как обладатель красивой внешности, харизмы и силы. Но сердце нашего героя уже занято: сейчас он в отношения с актрисой Оксаной Акиньшиной, которая увела его у Ольги Зуевой, родившей ему дочку.

Данила Козловский: детство, родители

Данила Козловский родился в Москве 3 мая 1985 года. Его отец Валерий Козловский — заслуженный работник культуры, доктор философских наук, профессор Московского государственного института культуры (МГИКа). Мать — актриса Надежда Звенигородская. В семье росло трое сыновей: старший Егор, средний Данила и младший Иван. После развода мама оставила карьеру, чтобы посвятить себя воспитанию наследников.

Отец не исчез из жизни сыновей, регулярно встречался в ними и водил на разные мероприятия. А вот стать актером Данила решил благодаря матери: она его вдохновила своей работой, и мальчик загорелся творчеством. Однако в школе он учился плохо, был, как и братья, непослушным ребенком, и маме ничего не оставалось, как перевести детей в Санкт-Петербургский кадетский корпус.

В кадетской школе Данила смог реализоваться не только как дисциплинированный ученик, но и нашел выход своим творческим способностям: он играл в КВН, принимал участие в спектаклях и поэтических вечерах, а в 1999 году дебютировал в сериале «Простые истины».

Кадетскую школу Козловский окончил с отличием. Ему прочили блестящую офицерскую карьеру, но он пошел за своей мечтой и поступил в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства на курс Льва Додина. Здесь же училась Елизавета Боярская, и молодые люди очень сдружились.

Данила Козловский: карьера в театре

Еще будучи студентом, Козловский начал делать первые шаги на театральной сцене. Лев Додин выделял талант Данилы и дал ему роль в спектакле «Король Лир», за что в последующем юноша получил свою первую награду — «Золотой софит».

Затем он сыграл в пьесах «Жизнь и судьба», «Варшавская мелодия», «Повелитель мух». Окончив вуз, Козловский поступил в труппу Малого драматического театра. Здесь он сыграл в «Вишневом саде», за роль Лопахина в котором ему вручили премии — имени Олега Янковского и международную премию имени Константина Станиславского.

Другая постановка — «Коварство и любовь» — также принесла Козловскому признание и награду. Он стал обладателем специального приза премии «Прорыв». После этого актер сыграл Гамлета в одноименной постановке.

Данила Козловский: карьера в кино

Кинокарьера Данилы Козловского развивалась параллельно его театральной деятельности. Первую славу актер ощутил после съемок в «Гарпастуме» в 2005 году. Она к тому же принесла и первую кинонаграду звезде — премию на фестивале «Белый слон».

В 2008 году Козловский снялся в фильме «Мы из будущего», затем — в комедии «Весельчаки». В 2010 году вжился в роль таксиста в новелле «Москва, я люблю тебя». Следующие два года оказались богаты на разные предложения, появились такие картины с участием Козловского, как «Распутин», «Шпион», «Духлеss».

В 2013 году небывалую популярность обрел фильм «Легенда номер 17», где Козловский сыграл легендарного хоккеиста Валерия Харламова. За эту роль он получил премию «Золотой орел» в 2014 году.

После обрушившейся на Козловского славы он отправился покорять Голливуд. За океаном он появился в проекте «Академия вампиров», а также снялся с Кирой Найтли в рекламе парфюма Chanel. Чуть позже россиянин появился в сериале «МакМафия».

В 2016 году Козловский снялся в фильме-катастрофе «Экипаж» вместе с Владимиром Машковым. В картине, кстати, снялась и мать актера, Надежда Звенигородская. В том же году Данила был задействован в картине «Викинг», где сыграл князя Владимира. По итогам года актер был признан лучшим актером, согласно проведенному опросу ВЦИОМ, наряду с Сергеем Безруковым.

2017 год в карьере Козловского отметился работой над картиной «Тренер», в которой он не только стал актером, но и режиссером. Премьера состоялась весной 2018 года. Также на экраны вышла историческая драма «Матильда», Козловский в ней сыграл графа Воронцова.

Следующий год вошел в карьеру Козловского фильмом «На районе» Ольги Зуевой и сериалом «Коронация», а также ознаменовался получаем звания «Заслуженный артист России».

В 2020-м Козловский вошел в творческий состав сериала компании HBO для съемки сериала «Викинги», где сыграл Вещего Олега, а также снял драму «Чернобыль», в которой исполнил роль пожарного-ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. За режиссуру он получил премию журнала GQ в номинации «Режиссер года».

2022 году еще не завершился, но стал одним из плодотворных в карьере актера. Он снял сериал «Карамора», появился в многосерийных проектах «Надвое» и «Люся», а также в фильме «Молодой человек».

Данила Козловский: другие проекты

В 2015 году Данила Козловский продемонстрировал публике свой вокальный талант. Он дал концерт «Большая мечта обыкновенного человека» в переполненном Большом театре, исполнив хиты Фрэнка Синатры, Тони Беннетта, Дина Мартина. Продюсером шоу, в котором танцевальную партию исполнила Паулина Андреева, выступил Филипп Киркоров.

Данила Козловский: личная жизнь

На пятом курсе вуза Козловского утвердили на роль в спектакле «Варшавская мелодия», где главную женскую роль исполняла польская актриса Уршула Малка, которая была на шесть лет старше него. Между актерами вспыхнула страсть не только на сцене, но и в жизни. Пара начала встречаться и спустя два года, в 2008-м, сыграла свадьбу.

Брак продлился всего три года. В 2011 году они расстались, причиной стало несходство характеров. Но поговаривали, что женился Козловский назло Елизавете Боярской — якобы он был влюблен в нее безответно и не смог тогда добиться ее сердца.

К слову, то, что отношения с Елизаветой Боярской не были простой дружбой, подтвердила, став бывшей женой, Уршула Малка. Она заявила, что у них был настоящий роман.

Справедливости ради заметим, что Данила Козловский, рост которого 184 см, а вес — 85 кг, благодаря своей привлекательности и атлетическому телосложению, стал мечтой многих поклонниц. Актеру нередко приписывали романы с разными красавицами. Равно как и по сей день в прессе проскальзывают намеки о нетрадиционной ориентации звезды.

В 2015 году Козловский стал встречаться с актрисой и моделью Ольгой Зуевой. В Нью-Йорке они стали жить вместе, там же в 2020 году на свет появился первенец звезд — дочка Ода-Валентина.

Но появление ребенка не скрепило отношения пары — они расстались вскоре после рождения малышки. Это Козловский подтвердил в интервью Ирине Шихман в апреле 2021 года.

Многие поклонники уверены: причина расставания Козловского и Зуевой в другой женщине. Ею стала Оксана Акиньшина. Она снялась с Данилой в его фильме «Чернобыль», сыграв возлюбленную героя Козловского. Сейчас пара, действительно, вместе. Хоть и не комментирует никак свои отношения.

Данила Козловский сегодня

В настоящее время Данила Козловский живет на две страны — Россию и США. В Нью-Йорке у него подрастает дочка Ода-Валентина, и он просто души не чает в малышке, периодически показывая в микроблоге, как она растет.

В России у Козловского много новых проектов, он по-прежнему играет в Малом драматическом театре в Петербурге, оставаясь одним из самых популярных актеров современности.

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