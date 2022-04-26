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Как Сара из Дагестана стала певицей Жасмин, проложила путь к большой сцене и устраивала личную жизнь

В этом году артистка отметит свое 45-летие.

Как Сара из Дагестана стала певицей Жасмин, проложила путь к большой сцене и устраивала личную жизнь
Жасмин. Фото: Global Look Press

В детстве Сара Манахимова совсем не мечтала о карьере певицы. Она хотела стать переводчиком английского языка, но поступила в медицинский в родном Дербенте. Все изменилось по воле случая. Выйдя на сцену как участница команды КВН, девушка поняла, что это ее жизнь. Как складывалась карьера Жасмин — в материале Teleprogramma.pro.

Жасмин: детство и начало карьеры

Жасмин — настоящее имя певицы Сара Манахимова — родилась 12 октября 1977 года в Дербенте. По национальности певица — горская еврейка. Ее отец Лев Яковлевич работал балетмейстером и хореографом, а мама Маргарита Семеновна — дирижером. Также в семье рос мальчик Анатолий, который старше Сары на два года.

Жасмин в детстве
Жасмин в детстве. Фото: соцсети

В детстве Сара активно изучала английский язык и мечтала получить диплом филфака. О карьере артистки речи не шло. Однако в Дербенте на тот момент не было ВУЗа, в котором обучали иностранной филологии, в Москву родители дочь не отпустили. В результате по настоянию мамы, Сара получила красный диплом медицинского колледжа.

Мама Жасмин
Мама Жасмин. Фото: соцсети

Примечательно, что во время учебы Манахимова вошла в состав команды КВН, где ее коллектив, соревнуясь с представителями музыкального колледжа, выиграл песенный конкурс. Именно тогда будущая звезда поняла, как ей нравится быть на сцене, слышать аплодисменты и петь.

Жасмин в молодости
Жасмин в молодости. Фото: Global Look Press

В 1996-м Сара получила диплом, а позже умерла ее мама. Чтобы пережить трагедию, Сара решила ехать в Москву, чтобы поступить в училище имени Гнесиных. Ее наставницей стала известный педагог по вокалу Наталья Андрианова. Именно она посоветовала будущей знаменитости начать сольную карьеру певицы.

Жасмин: сольная карьера

Как раз в тот период за Сарой ухаживал бизнесмен Вячеслав Семендуев, который был старше будущей звезды на 17 лет. Позже он станет ее первым мужем, а тогда активно взялся за раскрутку Манахимовой, которая взяла себе псевдоним Жасмин. Почему именно это имя? Все просто. Во-первых, Саре нравилось имя принцессы из диснеевского мультфильма «Волшебная лампа Аладдина», а во-вторых начинающая артистка была чем-то похожа на ту самую принцессу.

Жасмин в 2004-м
Жасмин в 2004-м. Фото: Global Look Press

Первый клип на песню «Так бывает» Жасмин представила в 1999 году. А первый альбом под названием «Долгие дни» был распродан тиражом в 90 тыс. экземпляров. Всего же, к данному времени, артистка выпустила десять пластинок.

В том же году Жасмин начала модельную карьеру. Ее необычная внешность и природные данные (рост 170 см, а вес 62 кг) буквально поразили французского кутюрье Жан-Клода Житруа, что она стала лицом модного дома Житруа в России. К слову, тогда же Жасмин была удостоена звания заслуженной артистки Республики Дагестан.

Жасмин в 2007-м
Жасмин в 2007-м. Фото: Global Look Press

В 2001 году певица представила альбом «Перепишу любовь», а после вышла пластинка «Головоломка». Тираж каждого диска расходился все большим экземпляром. Поэтому вскоре перед артисткой открылись двери самых крупных концертных залов, в том числе Кремлевского дворца. Потом началась успешная гастрольная жизнь Жасмин: Израиль, США, страны Прибалтики, Испания, Италия, Турция, Германию.

В 2014 году артистка представила зрителям свою шоу-программу «Другая я», куда вошли самые популярные ее песни: «Индийское диско», «Без тебя», «Дольче вита», «Обручальное кольцо».

Жасмин в 2013-м
Жасмин в 2013-м. Фото: Global Look Press

После Жасмин записала новые синглы — «Ты мое, мое», «Белая птица», а в паре с диджеем Леонидом Руденко выпустила хит «Похожи».

В 2018-м певица презентовала еще один дуэт. На этот раз в тандеме с Денисом Клявером — «Любовь — отрава». А годом позже, в рамках новой шоу-программы «Жасмин. Весна», вместе со Львом Лещенко спела песню «Счастье».

Жасмин: проекты, ТВ, кино

В биографии Жасмин есть место не только сольной карьере. Так, в самом начале сценического пути певица появилась в нескольких мюзиклах. В постановке «Али-Баба и сорок разбойников» певица сыграла жену главного героя по имени Зейнаб.

В 2019-м она перевоплотилась в Принцессу Жасмин в мюзикле «1001 ночь, или Территория любви». В фильмографии звезды также значатся такие мюзиклы как «Три мушкетера», «Али Баба и 40 разбойников», «Красота требует…» и другие.

Свадьба Жасмин и Илана Шора
Свадьба Жасмин и Илана Шора. 2011-й. Фото: Global Look Press

Кроме этого, Жасмин успела зарекомендовать себя как телеведущая. В 2002-м на канале ТВЦ она вела программу «Шире круг». В 2007-2008 годах стала участницей проекта «Две звезды»,  где ее напарником был Юрий Гальцев.

В 2012-м вела рубрику в программе «Здоровье» — «Я — мама», а в 2014-м стала участницей шоу «Точь-в-точь». В 2021-м стала соведущей Дмитрия Красилова в проекте «Товар года-2021» на канале «Муз-ТВ».

Жасмин и Илан Шор
Жасмин и Илан Шор. 2012-й. Фото: Global Look Press

Модельная карьера, в которую Жасмин ненадолго окунулась в молодости, дала о себе знать чуть позже. У нее появился собственный бренд одежды, а в 2014-м певица выпустила коллекцию с использованием восточных орнаментов.

Жасмин: доход

Информации о доходах Жасмин в открытом доступе нет. Певица скрывает свои гонорары и заработки. Известно, что в 2019-м в Сети разразился скандал, связанный с покупкой якобы золотого «Бэнтли». Жасмин подтвердила, что приобрела новый автомобиль, однако он другого цвета. При этом она подчеркнула, что может сама себя обеспечивать и до встречи с мужем-миллионером тоже ездила «не на «Запорожце».

Жасмин: личная жизнь

Первым мужем Жасмин стал бизнесмен и ресторатор Вячеслав Семендуев. Они заключили брак в 1996-м. Как было сказано выше, сольная карьера певицы пошла в гору благодаря его финансовой поддержке.

«Когда я увидел, то понял, что эта женщина должна быть моей. Долго за ней ухаживал…. Я принял решение и мы начали жизнь с чистого листа. Прошлое Сары — это прошлое и меня это не интересует», — говорил Шор в эфире программы Первого канала «Пусть говорят».

Жасмин и Вячеслав Семендуев
Жасмин и Вячеслав Семендуев. Фото: соцсети

В 1997-м Жасмин родила мужу сына Михаила. Спустя десять лет совместной жизни их брак распался. Тогда в прессе активно муссировали скандал — певица заявила о побоях со стороны супруга. Звезда говорила, что бизнесмен заставлял ее подписывать какие-то бумаги и обвинял в неверности. Тяжелого бракоразводного процесса Жасмин написала автобиографическую книгу «Заложница».

Жасмин с сыном Михаилом
Жасмин с сыном Михаилом. Фото: соцсети

Вторым мужем артистки стал молдавский бизнесмен израильского происхождения Илан Шор, который младше ее на десять лет. Они познакомились на благотворительном концерте, где выступала певица, а в 2011-м заключили брак. В феврале 2012-го Жасмин родила дочь Маргариту, а в апреле 2016-го сына Мирона.

Жасмин и Илан Шор с детьми
Жасмин и Илан Шор с детьми Маргаритой и Мироном. Фото: соцсети

В мае 2015 года СМИ сообщили, что Шор был арестован в связи с делом о махинациях и хищении миллиарда долларов в трех крупных молдавских банках с помощью офшорных счетов. После смены власти Шор бежал за границу, а летом 2020 года был объявлен в международный розыск.

«Благодарю всех, кто находится рядом с нами в эти непростые моменты и всех, кто мысленно поддерживает Илана… Я уверена, что правда расставит все по своим местам. Илан никому не хотел делать ничего плохого, поэтому долго молчал. Старался жить и работать, стремился на примере Оргеева показать как необходимо руководить городом! Я верю в правду», — писала Жасмин в своей соцсети.

Жасмин: последние новости

В прошлом году Жасмин потеряла сразу двух близких людей — отца и бабушку. Что касается творчества, то она представила фанатам новый трек «Красное платье» и новую концертную программу, которую назвала «Жасмин. Весна».

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