Как Сара из Дагестана стала певицей Жасмин, проложила путь к большой сцене и устраивала личную жизнь

В этом году артистка отметит свое 45-летие.

В детстве Сара Манахимова совсем не мечтала о карьере певицы. Она хотела стать переводчиком английского языка, но поступила в медицинский в родном Дербенте. Все изменилось по воле случая. Выйдя на сцену как участница команды КВН, девушка поняла, что это ее жизнь. Как складывалась карьера Жасмин — в материале Teleprogramma.pro.

Жасмин: детство и начало карьеры

Жасмин — настоящее имя певицы Сара Манахимова — родилась 12 октября 1977 года в Дербенте. По национальности певица — горская еврейка. Ее отец Лев Яковлевич работал балетмейстером и хореографом, а мама Маргарита Семеновна — дирижером. Также в семье рос мальчик Анатолий, который старше Сары на два года.

В детстве Сара активно изучала английский язык и мечтала получить диплом филфака. О карьере артистки речи не шло. Однако в Дербенте на тот момент не было ВУЗа, в котором обучали иностранной филологии, в Москву родители дочь не отпустили. В результате по настоянию мамы, Сара получила красный диплом медицинского колледжа.

Примечательно, что во время учебы Манахимова вошла в состав команды КВН, где ее коллектив, соревнуясь с представителями музыкального колледжа, выиграл песенный конкурс. Именно тогда будущая звезда поняла, как ей нравится быть на сцене, слышать аплодисменты и петь.

В 1996-м Сара получила диплом, а позже умерла ее мама. Чтобы пережить трагедию, Сара решила ехать в Москву, чтобы поступить в училище имени Гнесиных. Ее наставницей стала известный педагог по вокалу Наталья Андрианова. Именно она посоветовала будущей знаменитости начать сольную карьеру певицы.

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Жасмин: сольная карьера

Как раз в тот период за Сарой ухаживал бизнесмен Вячеслав Семендуев, который был старше будущей звезды на 17 лет. Позже он станет ее первым мужем, а тогда активно взялся за раскрутку Манахимовой, которая взяла себе псевдоним Жасмин. Почему именно это имя? Все просто. Во-первых, Саре нравилось имя принцессы из диснеевского мультфильма «Волшебная лампа Аладдина», а во-вторых начинающая артистка была чем-то похожа на ту самую принцессу.

Первый клип на песню «Так бывает» Жасмин представила в 1999 году. А первый альбом под названием «Долгие дни» был распродан тиражом в 90 тыс. экземпляров. Всего же, к данному времени, артистка выпустила десять пластинок.

В том же году Жасмин начала модельную карьеру. Ее необычная внешность и природные данные (рост 170 см, а вес 62 кг) буквально поразили французского кутюрье Жан-Клода Житруа, что она стала лицом модного дома Житруа в России. К слову, тогда же Жасмин была удостоена звания заслуженной артистки Республики Дагестан.

В 2001 году певица представила альбом «Перепишу любовь», а после вышла пластинка «Головоломка». Тираж каждого диска расходился все большим экземпляром. Поэтому вскоре перед артисткой открылись двери самых крупных концертных залов, в том числе Кремлевского дворца. Потом началась успешная гастрольная жизнь Жасмин: Израиль, США, страны Прибалтики, Испания, Италия, Турция, Германию.

В 2014 году артистка представила зрителям свою шоу-программу «Другая я», куда вошли самые популярные ее песни: «Индийское диско», «Без тебя», «Дольче вита», «Обручальное кольцо».

После Жасмин записала новые синглы — «Ты мое, мое», «Белая птица», а в паре с диджеем Леонидом Руденко выпустила хит «Похожи».

В 2018-м певица презентовала еще один дуэт. На этот раз в тандеме с Денисом Клявером — «Любовь — отрава». А годом позже, в рамках новой шоу-программы «Жасмин. Весна», вместе со Львом Лещенко спела песню «Счастье».

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Жасмин: проекты, ТВ, кино

В биографии Жасмин есть место не только сольной карьере. Так, в самом начале сценического пути певица появилась в нескольких мюзиклах. В постановке «Али-Баба и сорок разбойников» певица сыграла жену главного героя по имени Зейнаб.

В 2019-м она перевоплотилась в Принцессу Жасмин в мюзикле «1001 ночь, или Территория любви». В фильмографии звезды также значатся такие мюзиклы как «Три мушкетера», «Али Баба и 40 разбойников», «Красота требует…» и другие.

Кроме этого, Жасмин успела зарекомендовать себя как телеведущая. В 2002-м на канале ТВЦ она вела программу «Шире круг». В 2007-2008 годах стала участницей проекта «Две звезды», где ее напарником был Юрий Гальцев.

В 2012-м вела рубрику в программе «Здоровье» — «Я — мама», а в 2014-м стала участницей шоу «Точь-в-точь». В 2021-м стала соведущей Дмитрия Красилова в проекте «Товар года-2021» на канале «Муз-ТВ».

Модельная карьера, в которую Жасмин ненадолго окунулась в молодости, дала о себе знать чуть позже. У нее появился собственный бренд одежды, а в 2014-м певица выпустила коллекцию с использованием восточных орнаментов.

Жасмин: доход

Информации о доходах Жасмин в открытом доступе нет. Певица скрывает свои гонорары и заработки. Известно, что в 2019-м в Сети разразился скандал, связанный с покупкой якобы золотого «Бэнтли». Жасмин подтвердила, что приобрела новый автомобиль, однако он другого цвета. При этом она подчеркнула, что может сама себя обеспечивать и до встречи с мужем-миллионером тоже ездила «не на «Запорожце».

Жасмин: личная жизнь

Первым мужем Жасмин стал бизнесмен и ресторатор Вячеслав Семендуев. Они заключили брак в 1996-м. Как было сказано выше, сольная карьера певицы пошла в гору благодаря его финансовой поддержке.

«Когда я увидел, то понял, что эта женщина должна быть моей. Долго за ней ухаживал…. Я принял решение и мы начали жизнь с чистого листа. Прошлое Сары — это прошлое и меня это не интересует», — говорил Шор в эфире программы Первого канала «Пусть говорят».

В 1997-м Жасмин родила мужу сына Михаила. Спустя десять лет совместной жизни их брак распался. Тогда в прессе активно муссировали скандал — певица заявила о побоях со стороны супруга. Звезда говорила, что бизнесмен заставлял ее подписывать какие-то бумаги и обвинял в неверности. Тяжелого бракоразводного процесса Жасмин написала автобиографическую книгу «Заложница».

Вторым мужем артистки стал молдавский бизнесмен израильского происхождения Илан Шор, который младше ее на десять лет. Они познакомились на благотворительном концерте, где выступала певица, а в 2011-м заключили брак. В феврале 2012-го Жасмин родила дочь Маргариту, а в апреле 2016-го сына Мирона.

В мае 2015 года СМИ сообщили, что Шор был арестован в связи с делом о махинациях и хищении миллиарда долларов в трех крупных молдавских банках с помощью офшорных счетов. После смены власти Шор бежал за границу, а летом 2020 года был объявлен в международный розыск.

«Благодарю всех, кто находится рядом с нами в эти непростые моменты и всех, кто мысленно поддерживает Илана… Я уверена, что правда расставит все по своим местам. Илан никому не хотел делать ничего плохого, поэтому долго молчал. Старался жить и работать, стремился на примере Оргеева показать как необходимо руководить городом! Я верю в правду», — писала Жасмин в своей соцсети.

Жасмин: последние новости

В прошлом году Жасмин потеряла сразу двух близких людей — отца и бабушку. Что касается творчества, то она представила фанатам новый трек «Красное платье» и новую концертную программу, которую назвала «Жасмин. Весна».

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