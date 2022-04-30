Кто из наших и зарубежных звезд ждет прибавления в семье

Некоторые знаменитости станут мамами впервые, а есть и такие, кто отправится в роддом уже в пятый раз. В обзоре «Телепрограммы» - самые известные роженицы этой весны.

Мария Шарапова

В свой 35-летний юбилей Мария Шарапова призналась, что готовится стать мамой, и опубликовала пляжную фотографию, где она с округлившимся животиком. «Есть торт в день рождения за двоих всегда было моей особенностью», — подписала она снимок.

Будущий отец — британский миллионер Александр Гилкс, друг принцев Уильяма и Гарри. В декабре 2020-го Маша и Александр объявили о помолвке, но до свадьбы дело пока не дошло.

Юлия Королева

Новая девушка рэпера Гуфа (Алексей Долматов) в конце прошлого года официально стала его женой. Юле он уже посвящает треки, а она вскоре подарит музыканту второго в его жизни ребенка (первого — сына Сами — родила Айза Анохина).

— Решили здесь объявить это, — признался Гуф поклонникам на концерте. — Совсем скоро! После громкого заявления Королева выложила в соцсетях стильную фотосессию, на которой предстала беременной — причем, судя по всему, на последних неделях.

Бритни Спирс

Счастливая от того, что после ряда судебных тяжб вырвалась из-под тотальной опеки деспота отца, Бритни Спирс в третий раз беременна. Певица как никогда счастлива с Сэмом Ашгари, за которого собирается замуж, и поэтому крайне ответственно подходит к процессу.

Бритни пишет в соцсетях, что не может забыть, как пресса распинала ее за лишний вес во время предыдущей беременности, поэтому не намерена превращаться в «злобную женщину, поглощающую пончики»: занимается медитацией, следит за питанием, ходит на массаж. А еще хвалится сверхуспешной интимной жизнью с любимым во время беременности. Что еще нужно для счастья в 40 лет?

Регина Тодоренко

Засветившая животик на съемках шоу «Маска» ведущая признается, что регулярно пребывает в состоянии тревоги и стресса. Периодически у нее возникают приступы паники и угнетающие мысли. И для подписчиков в соцсетях Тодоренко сообщила собственный рецепт приведения себя в порядок. Телеведущая советует практиковать глубокое и медленное дыхание — лежать на твердой поверхности с закрытыми глазами, расслабив тело.

Кроме того, не забывать про дневной сон — спать хотя бы 15 — 20 минут, а еще использовать контрастный душ и успокаивающую теплую ванну, что повышает стрессоустойчивость и укрепляет общий иммунитет. Кроме того, Тодоренко советует не пренебрегать массажем и делать хотя бы самомассаж — расслаблять напряженные части тела и массировать лицо. Но самое главное — оберегать себя от негативной информации.

Рианна

Вопреки слухам популярная певица не только не рассталась с отцом будущего ребенка, рэпером A$AP Rocky (Раким Майерс), но и ходит с ним на свидания. Вернее, ходила, пока парня не замели копы за криминальные делишки.

Пару заметили в одном из ресторанов Барбадоса, и артистка совсем не скрывала интересного положения. Для романтической встречи она выбрала мини-платье Dundas на шнуровке, едва прикрывающее тело. Как видите, Рианна не прочь и вне свиданий одеться с выдумкой. Через несколько недель первенец должен появиться на свет.

Зарема Салихова

Гражданская жена владельца московского футбольного «Спартака» и вице-президента «ЛУКОЙЛа» Леонида Федуна башкирская модель Зарема Салихова регулярно подкидывает болельщикам поводы для горячих дискуссий. То судей раскритикует, то игроков, то бывших тренеров.

Каждая реплика вызывает буквально взрыв эмоций в соцсетях. Но этой весной Зарема, к радости многих, отвлечется от футбола. Ведь она ждет пятого ребенка! Пол не раскрывается. В настоящий момент у пары трое сыновей — Лео, Лукас, Лавр и дочь Адриана. От первого брака Федун имеет взрослых сына Антона и дочку Екатерину.

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