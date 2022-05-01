Как две артистки Марины, пережив страшные испытания, сумели вернуться на сцену

Вся страна переживала за здоровье двух известных Марин, пока они боролись за жизнь, проходили реабилитацию. И вот отличные новости - певицы Марина Хлебникова и МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) запели и вернулись к привычной жизни. Рассказываем о новостях из жизни исполнительниц.

Марина Хлебникова: выжила в пожаре

56-летняя Марина Хлебникова в апреле побывала с живым выступлением на субботнике в одном из городских парков и в программе «Привет, Андрей!» Певица хорошо выглядит, голос в норме — звучит, как до пожара.

Беда в квартире Хлебниковой случилась 18 ноября. После пожара в своей двухэтажной квартире Марина оказалась в реанимации ожогового отделения НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. К счастью, ее дочь и родители не пострадали. До 5 декабря Хлебникова лежала в реанимации, потом в ожоговом отделении. Выписали Марину после новогодних праздников.

Хлебникова рассказала, что сейчас с ней все в порядке: «Сначала было плохо, честно скажу. Так благодарна, что меня спасли эмчеэсовцы. Я заснула, и после этого начало чадить. От угарного газа я потеряла сознание. В реанимации очнулась в первые же сутки… Не было 70% ожогов. 7% — это о степени поражения кожи. Были сильно пораженные участки. Сделали пересадку на ноге — это мешает мне ходить, но я стараюсь ее расхаживать…»

А вот лицо звезды вопреки слухам не пострадало. «Помню, когда пришла в себя в реанимации, могла говорить только шепотом. Шепотом и разговаривала. Потом благодаря вокальному дыханию надувала дикое количество воздушных шариков — так легкие стали приходить в себя. Потом я наконец заговорила. Тяжело было, когда чихаешь, кашляешь, а у тебя все черное выходит…»

После пожара писали, что его причиной стала непотушенная сигарета: якобы певица курила и заснула из-за усталости или выпитого вина. Однако экспертиза опровергла и опьянение Марины, и возгорание из-за сигареты. Хлебникова рассказала о результатах экспертизы: «Долго не могли найти, где загорелось. И только когда отодрали гипсокартон, увидели два обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы». Это и стало причиной пожара.

Хлебникова уже выпустила две новые песни, готовится выступать. А параллельно делает ремонт: «Пепелище свое разгребаю. Одну комнату отремонтировала полностью».

МакSим: победила ковид



38-летняя МакSим в конце апреля спела вживую на частной вечеринке. Знакомый бизнесмен заплатил около 2 млн руб. за выступление певицы и ее музыкантов. МакSим исполнила «Нежность», «Ветром стать», «Трудный возраст», «Знаешь ли ты» и другие свои композиции. Выступала артистка почти час.

А 17 июня послушать МакSим вживую смогут все желающие — она дает первый сольный концерт после болезни. Петь будет на открытой площадке — в Зеленом театре ВДНХ в Москве. Билеты в продаже от 2 тысяч рублей, а на почетные места артистка пригласит врачей, которые ее спасли. Программа называется «Спасибо» — так МакSим благодарит тех, кто ее спасал, и тех, кто за нее переживал.

Беда с МакSим случилась в июне прошлого года — в больницу она попала с запущенной коронавирусной пневмонией, 95-процентным поражением легких, серьезными осложнениями. Два месяца в реанимации, потом полгода восстановления в домашних условиях. Первые месяцы врачи запрещали ей петь. Во время болезни в легких сформировались «дыры», в одном из них легочная ткань оставалась в минимальном количестве, поэтому реабилитация, лечение и санаторно-курортные процедуры продолжались длительное время.

И вот МакSим смогла полноценно спеть. Волновалась, но все получилось. Сейчас певица готовит фотосессию для глянцевого журнала, снялась в шоу «Контакты» для YouTube, скоро выпустит дуэт со звездой. «Чувствую себя как новенькая, прекрасно себя ощущаю и много занимаюсь спортом», — радуется артистка. В расписании дня у нее зарядка, пробежка, теннис, лыжи… и бокс.

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