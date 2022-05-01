Как преобразить зеркало
Видео
Как выбрать модный брючный костюм
Видео

Как две артистки Марины, пережив страшные испытания, сумели вернуться на сцену

Вся страна переживала за здоровье двух известных Марин, пока они боролись за жизнь, проходили реабилитацию. И вот отличные новости - певицы Марина Хлебникова и МакSим (настоящее имя - Марина Абросимова) запели и вернулись к привычной жизни. Рассказываем о новостях из жизни исполнительниц.

Как две артистки Марины, пережив страшные испытания, сумели вернуться на сцену
Вся страна переживала за здоровье двух известных Марин. Фото: соцсети

Марина Хлебникова: выжила в пожаре

Впервые после ЧП Хлебникова спела в шоу Малахова и в московском парке на районном празднике. Фото: "Россия 1"
Впервые после ЧП Хлебникова спела в шоу Малахова и в московском парке на районном празднике. Фото: «Россия 1»

56-летняя Марина Хлебникова в апреле побывала с живым выступлением на субботнике в одном из городских парков и в программе «Привет, Андрей!» Певица хорошо выглядит, голос в норме — звучит, как до пожара.

Беда в квартире Хлебниковой случилась 18 ноября. После пожара в своей двухэтажной квартире Марина оказалась в реанимации ожогового отделения НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. К счастью, ее дочь и родители не пострадали. До 5 декабря Хлебникова лежала в реанимации, потом в ожоговом отделении. Выписали Марину после новогодних праздников.

Хлебникова рассказала, что сейчас с ней все в порядке: «Сначала было плохо, честно скажу. Так благодарна, что меня спасли эмчеэсовцы. Я заснула, и после этого начало чадить. От угарного газа я потеряла сознание. В реанимации очнулась в первые же сутки… Не было 70% ожогов. 7% — это о степени поражения кожи. Были сильно пораженные участки. Сделали пересадку на ноге — это мешает мне ходить, но я стараюсь ее расхаживать…»

А вот лицо звезды вопреки слухам не пострадало. «Помню, когда пришла в себя в реанимации, могла говорить только шепотом. Шепотом и разговаривала. Потом благодаря вокальному дыханию надувала дикое количество воздушных шариков — так легкие стали приходить в себя. Потом я наконец заговорила. Тяжело было, когда чихаешь, кашляешь, а у тебя все черное выходит…»

После пожара писали, что его причиной стала непотушенная сигарета: якобы певица курила и заснула из-за усталости или выпитого вина. Однако экспертиза опровергла и опьянение Марины, и возгорание из-за сигареты. Хлебникова рассказала о результатах экспертизы: «Долго не могли найти, где загорелось. И только когда отодрали гипсокартон, увидели два обугленных черных провода от старой-старой галогенной лампы». Это и стало причиной пожара.

Хлебникова уже выпустила две новые песни, готовится выступать. А параллельно делает ремонт: «Пепелище свое разгребаю. Одну комнату отремонтировала полностью».

МакSим: победила ковид

Певица делает все более сложные упражнения. А ведь после больницы едва могла ходить без посторонней помощи. Фото: соцсети
Певица делает все более сложные упражнения. А ведь после больницы едва могла ходить без посторонней помощи. Фото: соцсети

38-летняя МакSим в конце апреля спела вживую на частной вечеринке. Знакомый бизнесмен заплатил около 2 млн руб. за выступление певицы и ее музыкантов. МакSим исполнила «Нежность», «Ветром стать», «Трудный возраст», «Знаешь ли ты» и другие свои композиции. Выступала артистка почти час.

А 17 июня послушать МакSим вживую смогут все желающие — она дает первый сольный концерт после болезни. Петь будет на открытой площадке — в Зеленом театре ВДНХ в Москве. Билеты в продаже от 2 тысяч рублей, а на почетные места артистка пригласит врачей, которые ее спасли. Программа называется «Спасибо» — так МакSим благодарит тех, кто ее спасал, и тех, кто за нее переживал.

Беда с МакSим случилась в июне прошлого года — в больницу она попала с запущенной коронавирусной пневмонией, 95-процентным поражением легких, серьезными осложнениями. Два месяца в реанимации, потом полгода восстановления в домашних условиях. Первые месяцы врачи запрещали ей петь. Во время болезни в легких сформировались «дыры», в одном из них легочная ткань оставалась в минимальном количестве, поэтому реабилитация, лечение и санаторно-курортные процедуры продолжались длительное время.

И вот МакSим смогла полноценно спеть. Волновалась, но все получилось. Сейчас певица готовит фотосессию для глянцевого журнала, снялась в шоу «Контакты» для YouTube, скоро выпустит дуэт со звездой. «Чувствую себя как новенькая, прекрасно себя ощущаю и много занимаюсь спортом», — радуется артистка. В расписании дня у нее зарядка, пробежка, теннис, лыжи… и бокс.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.

Тэги

МакSимМарина ХлебниковаМарина Хлебникова последние новостиПевица МакSим последние новости