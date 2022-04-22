Четыре смешных ляпа, которые случайно прозевали режиссеры «Великолепного века»

Сериал «Великолепный век» стал алмазом турецкого кинематографа. Шикарный актерский состав, дорогие декорации, изумительный сценарий и колоссальные затраты на костюмы и драгоценности — все это сделало проект таким, каким его увидел зритель по всему миру. Однако даже в этом сериале есть свои огрехи. Сайт Teleprogramma.pro вспомнил четыре забавных ляпа, которые случайно прозевали режиссеры «Великолепного века».

Татуировка в XVI веке?

Один из ляпов мы заметили еще в первых сериях «Великолепного века». На кадрах служанка славянской фаворитки Хюррем султан готовит свою госпожу к хальвету с султаном Сулейманом. Тогда-то Гюльнихаль и засветила свою татуировку на запястье. О таком в XVI веке, да еще и в Османской империи никто не слышал.

Махидевран султан с маникюром

Еще один смешной казус — маникюр Махидевран султан. Таких аккуратных ноготков у обитательниц гарема точно не было. Где бы султанши смогли найти топ-мастера ногтевого сервиса, да еще и такого, чтобы владел техникой французского маникюра.

Ибрагим паша и вышка сотовой связи

Ну а этот ляп с вышкой сотовой связи в XVI веке немало позабавил зрителей. В центре действий Ибрагим паша, который по сюжету вместе с султаном Сулейманом находится в военном походе. Видимо, режиссеры и операторы настолько увлеклись постановкой военных действий, что напрочь забыли о том, что рядом с их шатрами есть вот такое чудо современной техники.

Османская империя все-таки стан мусульман

Неточности были и там, где речь заходила о костюмах. Османская империя все-таки стан мусульман. Сложно представить, чтобы в XVI веке женщины, да и к тому же фаворитки султана Сулеймана могли позволить себе платья с таким фасоном. О декольте в те времена никто и не слышал. Шея и плечи обязательно должны были быть прикрыты.

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