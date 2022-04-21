Ужинают в лучших ресторанах, а как же школа? Как протекают будни двойняшек Пугачевой в Израиле

После новостей о том, что шоумен Максим Галкин якобы разоткровенничался на стрижке в парикмахерской с местным персоналом, сам юморист обратился к поклонникам в личном микроблоге, чтобы дать отпор сплетникам. По словам шоумена, он давно привык к тому, что его имя бурно обсуждается в прессе. Особенно после женитьбы и венчания с Аллой Пугачевой. Вот только юмориста каждый раз удивляет находчивость газетчиков. Галкин перечислил несколько инфоповодов, героем которых стал он сам и его близкие.

Так, шоумен уточнил, что прочел в СМИ следующее: как он жаловался в парикмахерской на неустроенность своей жизни, что у него якобы все плохо. Далее речь зашла и о двойняшках — они с Аллой все никак не могут пристроить Гарри и Лизу в местную школу. Ну и конечно же, не забыли и про Примадонну. Писали, что она якобы свалилась на фоне плохого самочувствия, как подметил Галкин, чуть ли не предынфактное состояние. Что, конечно же, миф и выдумка.

Тем временем Примадонна с семьей кутила в одном из лучших ресторанов, устроив семейный ужин. Ну и конечно же, с собой звездные родители взяли двойняшек Гарри и Лизу. Детям есть, чем заняться в Израиле. Погода располагает и для прогулок по набережной, и для игр на пляже, и для обедов на открытых верандах. Учеба? Ну а за этим следит Алла Пугачева. Второклассникам-двойняшкам вполне могли найти репетитора и перевести на дистанционное обучение. Благо такой опыт на фоне пандемии есть. Так что учеба в формате видеоурока уже давно не удивляет даже самых закоренелых скептиков.

В одном из своих интервью Максим Галкин признался, что его жена получила в замужестве с ним то, чего у нее не было раньше, — обычную семью. Шоумен старается не нагружать Примадонну бытовыми вопросами, такими как, оплата счетов. По словам Максима, его жена иной раз не знает, что и сколько стоит. Главное для Аллы Борисовны — это воспитать детей так, чтобы они получили хорошее образование, владели несколькими языками, могли путешествовать и легко влились в любое, даже самое высокое общество.

Шоумен заверил, что тактика воспитания детей, которую выбрала Алла, его искренне восхищает. Так, Максим Галкин уточнил, что сам бы уже и прикрикнул на двойняшек, но жена не позволяет ему повышать голос на Гарри и Лизу, считая, что это неправильно. И шоумен с ней в этом не спорит.

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