Пасха на пороге: фирменные рецепты куличей от Ольги Бузовой и других звезд

Что приготовят наши звезды в светлое Христово воскресенье.

Уже в это воскресенье православные всего мира отметят Пасху. В этот день верующие по традиции накрывают стол, одним из главных украшений которого является кулич. Несмотря на то что магазины предлагают широкий выбор этого символа праздника, многие хозяйки предпочитают делать пасхальные куличи и пасочки своими руками.

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Teleprogramma.pro предлагает вам три оригинальных рецепта праздничной сдобы от наших звездных хозяек.

Кулич от Виктории Макарской

— Этому рецепту кулича меня научила моя подруга – кулинар Наталья Марципан, — говорит певица Виктория Макарская. — Итак, что нам понадобится для его приготовления:

Опара:

20 грамм сухих дрожжей

стакан теплого молока

по столовой ложке сахара и муки

Приготовленную смесь убираем в теплое место на 20-25 минут

Для подготовки ингредиентов для теста нам нужно:

9 яиц (желтки отделяем от белков)

желтки взбиваем с 2,5 стаканами сахара

белки — 9 штук взбиваем 1 стаканом сахара до пены.

масло сливочное — 300 грамм растапливаем.

2,5 стакана теплого молока

Вводим в поднявшуюся опару желтки с сахаром, растопленное сливочное масло, молоко и взбитые белки.

Далее постепенно вводим 1,5 кг муки. Начинаем тщательно, но аккуратно вымешивать тесто руками (около 10 минут). Скорее всего, нужно будет добавить еще 100-150 грамм. Точное количество муки не пишу — смотрите по консистенции. Тесто должно быть мягкое, оно будет липнуть и до конца формироваться не будет (потому что в тесте много сахара, и оно достаточно тяжелое в отличие от классического дрожжевого теста). При вымешивании добавляйте на руки растительное масло.

После этого на два часа убираем тесто в теплое место, чтобы оно поднялось. Через час обминаем тесто и добавляем вымытый и сухой изюм.

Выпекание:



Здесь главный нюанс — не класть в формы лишнее тесто, поскольку в этом случае кулич поднимется до краев. А потом (так как некуда ему подниматься) он будет уплотняться.

Поэтому объем теста должен быть 1/3 от формы. Тогда пасхальный кулич будет более пористым и пышным. Время выпекание зависит от духовки и от размера кулича!

Я пекла при 170 градусах, а через 20 минут убавила до 160. Свои куличи (10 см в диаметре и около 12 см высоты ) я пекла 45 минут. Затем рассмотрим следующие элементы пасхального угощения.

Глазурь на белке:

80 грамм белка взбиваем с 500 граммами пудры около 10 минут. Масса получается густая, поэтому нужно добавить немного воды (3-7 столовых ложек, в зависимости от того, какую консистенцию вы хотите получить).

Рецепт глазури без белка:

1 столовую ложку желатина развести 5 столовыми ложками воды и оставить набухать на 20 минут. 250 грамм сахара и 100 миллилитров воды поставить на огонь, довести до кипения, проварить минуту, после чего снять с огня. Ввести набухший желатин, размешать. Остудить сироп до 40-50 секунд. Взбить до стабильных пиков.

Рецепт творожной пасхи от Ольги Бузовой

— Я очень люблю праздник Светлой Пасхи, но, к сожалению, не располагаю временем, чтобы готовить классические куличи, — признается Ольга Бузова. — Поэтому я поделюсь с вами простым, но очень вкусным рецептом творожной паски, которую не нужно выпекать.

Итак, ингредиенты:

творог (чем жирнее, тем лучше) — 500 грамм.

сметана 30% жирности — 100 грамм

сливочное масло — 100 грамм

сахар — 0,5 стакана

какао — 0,5 стакана

ванилин — 2 грамма

изюм или цукаты — 50 грамм

орехи — 50 грамм

Творог пропускаем через блендер, чтобы получить однородную массу. Добавляем сметану и сливочное масло. Вымешиваем миксером. Делим полученную массу на две части. В первую добавляем сахар, ваниль и цукаты, во вторую — какао и орехи. Вымешиваем.

Дальше нам потребуется пасочница, покрытая двумя слоями масла, в которую мы выкладываем слоями ванильную и какао массу. Не обязательно, чтобы все было ровно. Наоборот, неровности добавят интересный узор.

У меня пасочницы небольшие, поэтому объема хватает на две. Отправляем их на 12 часов в холодильник под груз. Когда лишняя влага выйдет, творог примет нужную форму. Потом аккуратно достаем и подаем. Очень вкусно и просто. Хоть и калорийно.

Рецепт кулича от Аниты Цой

— Пасха — один из любимых семейных праздников. Обычно я покупала готовые куличи и освящала из в Храме. В этом году впервые хочу сделать главный символ праздника своими руками, — говорит Анита Цой. — Нашла, как мне кажется, несложный рецепт. Посмотрим, что получится. Надеюсь, что будет вкусно и красиво. Во всяком случае, рецепт очень аппетитный.

500-600 грамм муки

250 миллилитров молока

7 грамм дрожжей

3 яйца

100 грамм сливочного масла

180 грамм сахара

200 грамм цукатов

щепотка соли

можно добавить орехи и цедру

Приготовить опару: немного подогреть молоко и растворить дрожжи. Добавить 250 грамм муки, перемешать, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на 30 минут. Масса должна увеличиться вдвое.

Отделить белки от желтков. К желткам добавить сахар, а белки взбить с солью в густую пену.

В опару добавить желтки. Перемешать. Добавить размягченное масло. Снова перемешать, масло должно раствориться.

Ввести белки и перемешать. Постепенно добавить муку. Вымесить тесто руками. Оно не должно быть слишком крутым, но и не должно липнуть к рукам.

Накрыть полотенцем и дать постоять в теплом месте час. Тесто должно увеличиться вдвое. Потом добавить цукаты.

Оставить отдохнуть под полотенцем на 10 минут. Выложить в смазанные формы и выпекать при температуре 170 градусов 30-40 минут.

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