Дочь Ибрагима и Хатидже султан! Как сейчас выглядит Бурджу Озберк, сыгравшая любовь шехзаде Баязида

Бурджу Озберк сыграла в турецком сериале «Великолепный век» роль единственной дочери Ибрагима паши и Хатидже султан. Оставшаяся без родителей Хуриджихан переехала жить к тетушке. В стамбульском дворце она появилась уже будучи взрослой. Являясь султаншей по происхождению, племянница падишаха тайно влюбляется в своего двоюродного брата шехзаде Баязида. Такую интригу в сценарии продюсеры придумали неспроста. Ведь Ибрагим паша всегда соперничал с Хюррем султан, а их детям было суждено полюбить друг друга. Примечательно, что Хуриджихан отдает свое сердце именно шехзаде Баязиду — сыну Хюррем султан, а не Мустафе — сыну Махидевран султан.

В обычной жизни 32-летняя Бурджу Озберк так же мила и привлекательна, как и ее Хуриджихан из «Великолепного века». О самой актрисе известно не так много. Она родилась в Эскишехире. А потом переехала в Стамбул. Окончила театральное отделение университета Хаджитепе. Первую значимую роль Бурджу получила в сериале о правлении султана Сулеймана Великолепного. За любовной драмой Хуриджихан султан и шехзаде Баязида с замиранием сердца следили все поклонники.

Актриса, кстати, пробует себя и в модельном бизнесе. Бурджу часто мелькает на обложках глянцевых журналов. Ей нравятся тематические фотосессии. У Озберк яркая и запоминающаяся внешность, камера ее, безусловно, любит. Да и сама актриса знает толк в позинге.

Бурджу активно ведет свой блог, делясь свежими фото с подписчиками. После окончания съемок в «Великолепном веке» актриса не стала менять имидж, как это, к примеру, сделали Мерьем Узерли, Нур Феттахоглу, Селен Озтюрк и Пелин Карахан. У Бурджу восхитительные длинные волосы, которые вьются от природы. Благодаря своему детскому лицу — бэби-фейс — актриса выглядит значительно моложе.

Ну а судьба Хуриджихан султан в «Великолепном веке» едва ли стала счастливой. Продюсеры вывели актрису из сериала, прописав в сценарии несчастный случай. Дочь Ибрагима паши умирает от рук наложницы шехзаде Селима Нурбану султан.

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