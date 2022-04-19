Вечная студентка: как Анна Хилькевич стала звездой «Универа», зачем сбегала из дома и из-за чего чуть не развелась с отцом своих детей

Актриса Анна Хилькевич стала знаменита благодаря многим проектам телеканала ТНТ. Один из самых успешных — это сериал «Универ», недавно получивший продолжение. Как девушка смогла прославиться, в каких проектах принимала участие и с кем обрела личное счастье — читайте в нашем материале.

Анна Хилькевич: детство, родители

Анна Александровна Хилькевич родилась 15 октября 1986 года в Ленинграде в семье военнослужащего, став второй дочерью у родителей. С самого детства девочка проявляла актерские способности, и ни один семейный праздник не обходился без постановок маленькой выдумщицы.

Когда будущей звезде экрана исполнилось 10 лет, семья переехала в Москву. Здесь девочка начала посещать вокально-танцевальную студию «Светофор», а также музыкальную школу, в которой освоила игру на фортепиано. Окончив девять классов, Хилькевич отправилась осваивать актерское мастерство в театральной школе при училище им. М. Щепкина.

С профессией Анна определилась и по окончании училища поступила в театральный вуз. И уже студенткой стала получать предложения о съемках, но ей, как и остальным сокурсникам, в «Щуке» запрещалось сниматься. Поэтому Хилькевич сделала выбор в пользу практики — забрала документы, отчислившись со второго курса, и отправилась сниматься в кино.

Правда, профессию актрисы Хилькевич все-таки получила, вернувшись в театральный после экономического университета им. Плеханова.

Анна Хилькевич: карьера

В 17 лет Хилькевич впервые появилась в сериале «Адвокат». Эпизодическая роль популярности будущей звезде не принесла, зато подарила опыт. И через два года, в 2006-м, Анна уже появилась в полнометражной картине «Человек безвозрастный», а еще через пару лет — в суперрейтинговом сериале «Барвиха» вместе с Равшаной Курковой и Анной Михайловской.

Затем были эпизоды в «УГРО», «Примадонне», «Подруге банкира» и главная роль в картине «Не пытайтесь понять женщину».

«Барвиха» и ее продолжение «Золотые» принесли Хилькевич огромную популярность и успех, вместе с которыми в жизнь Анны вошли новые интересные предложения. В 2012 году она снялась в комедии «Елки-2» вместе с Иваном Ургантом, а после этого стала одной из главных героинь сериала «Универ. Новая общага» на ТНТ.

После этого Анна снялась в «Мисс полиции», фильмах «Остров невезения», «Все о мужчинах», «Закрой глаза». Еще одной ведущей ролью Хилькевич стала работа в сериале «Звоните ДиКаприо!».

В 2021 году Хилькевич появилась в продолжении сериала «Универ» с названием «Десять лет спустя». Здесь экс-студента сыграла Марию Белову, идущую под венец со своим университетским бойфрендом Валентином Будейко.

Анна Хилькевич: другие проекты

В 2014 году Анна Хилькевич стала резидентом лейбла Luxury Music и начала в качестве диджея играть сеты на клубных вечеринках. Девушка даже гастролировала со своими программами по стране и стала очень популярна в этой индустрии.

Став мамой, Хилькевич примерила на себя роль телеведущей в паре с Региной Тодоренко, став ее соведущей в кулинарной рубрике проекта «Регина +1».

Вместе с Еленой Кулецкой Анна Хилькевич была ведущей YouTube-шоу «Король секонд-хенда», куда они приглашали различных звезд. В 2019 году актриса принимала участие в проекте «Форт Боярд».

В 2021 году Хилькевич проверила себя на прочность в шоу «Звезды в Африке», где проходила разные шокирующие испытания. Проект с успехом транслировался в эфире ТНТ.

Анна Хилькевич: личная жизнь

Будучи студенткой, Хилькевич встречалась с мужчиной старше нее. 12-летняя разница в возрасте не смущала Анну так, как его пристрастие к алкоголю, которое и стало причиной для расставания. Затем девушка познакомилась с парнем, к которому убежала из дома — родители были против, и ей ничего другого не оставалось.

Со своим первым мужем Антоном Покрепой актриса познакомилась на площадке сериала «Барвиха», он был менеджером проекта. Их роман продлился 4 года и привел к свадьбе в 2011 году. Только продолжительного брака не получилось — уже через полгода они задумались о разводе. Расставание случилось в 2012 году, причиной пара называла угасшие чувства.

Со вторым мужем, бизнесменом Артуром Волковым, звезда познакомилась на улице. Свои отношения девушка решила скрывать и лишь осенью 2013 года впервые показала жениха публике. А свадьбу они сыграли летом 2015 года в Москве.

К концу года Анна уже подарила мужу первенца — дочку Арианну. Вторым ребенком стала Маша, которая родилась летом 2018 года.

Но через год семья едва не распалась — сказались быт и усталость от двоих детей. Об этом Хилькевич признавалась в одном из интервью. Она сделала все, чтобы не допустить отчужденности с мужем, и восстановила былую страсть.

Анна Хилькевич: откровенные фото

Анна Хилькевич ростом 160 см и весом 45 кг для многих стала секс-символом. Девушка не раз украшала собой обложки мужского глянца. В декабре 2011 года она блеснула фигурой на страницах издания Maxim, затем повторила фотосессию в августе 2015 года, а также разделась для Playboy зимой 2013 года.

Кроме того, поклонники часто любуются пляжными фото в микроблоге красотки, который она ведет давно и с удовольствием.

Анна Хилькевич: диеты, спорт, пластика

Анна Хилькевич не раз подчеркивала, что после 30 лет внешность и фигура требуют более тщательного ухода. На это она тратит уйму сил, средств и времени. Актриса занимается в тренажерном зале под присмотром тренера, а также практикует йогу. Это помогло ей вернуться в форму после родов, а также способствует поддержанию безупречных форм в настоящее время.

Кроме того, Хилькевич следит за тем, что попадает ей в тарелку. Она соблюдает диету, в которой присутствует растительная пища, а также исключила из рациона глютен и коровье молоко.

Разумеется, в красоту актрисы внесли свою лепту и пластические хирурги. Девушка не скрывает, что увеличивала себе губы и грудь. Также изменению подвергались брови звезды — она их наращивала. Регулярно пользуется актриса и косметологическими процедурами, чтобы поддерживать молодость, как она выразилась, до 45 лет.

Анна Хилькевич сейчас

В настоящее время Анна занимается воспитанием двоих дочек и по-прежнему востребована в кино. Девушка давно стала лицом телеканала ТНТ и задействована в нескольких проектах.

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