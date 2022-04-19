«Внучку Никитке замок не доверили?»: кто приглядывает за дачей Пугачевой в Малых Бережках и особняком в Грязи

Примадонна с семьей уже второй месяц живет в Израиле.

В деревне Грязь у Аллы Пугачевой целый замок с гектаром земли. По-началу, многие поклонники думали, что за особняком будет приглядывать внук Примадонны, пока его именитая бабушка отдыхает в Израиле. Однако, судя по всему, свой дом шоумен Максим Галкин «оставлять» родне не стал. Да и едва ли кто-то из семьи певицы смог бы обеспечить надлежащий присмотр за участком и замком.

Все-таки особняк площадью 2300 квадратных метров нужно как-то обслуживать. За угодьями и домом пока приглядывает поверенный персонал. Участок находится под надежной охраной, вышколенный штат помощников обеспечивает функционирование всех систем в отсутствие хозяев, пишет «Комсомольская правда».

Никита Пресняков и раньше, в отличие от своего младшего брата Дени Байсарова, нечасто заезжал в гости к именитой бабушке в деревню Грязь. Старший сын Кристины Орбакайте итак приглядывает за бывшей дачей Примадонны в Малых Бережках.

Это дом стал для семьи певицы нечто большим, чем просто загородная дача. Так, Кристина Орбакайте говорила, что здесь провел свое детство ее первенец — сын Никита. К дому под Истрой они относятся как к родовому гнезду. Кстати, жена Никиты Преснякова — модель Алена Краснова, когда-то была его соседкой по даче. Дом ее родителей находится в 500 метрах от коттеджа певицы.

«А что? Внучку Никитке замок не доверили??», «На нем итак дача Аллуси в Малых Бережках», «Мог бы и Дени приглядеть», «Эх, пустует замок! Ждет своих хозяев», «Скоро вернутся обратно, Алла заскучает», «Теплицы то надо сажать, огурцы и помидоры», — пишут фолловеры.

Кстати, по слухам в Кесарии Алла Пугачева сняла трехэтажную виллу с бассейном. Дом стоит прямо у дороги. А лужайка с особняком скрыта от любопытных глаз за высоким бетонным забором с коваными воротами и изящной калиткой. Примадонна любит плавать в бассейне и принимать солнечные ванные в саду.

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