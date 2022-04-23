Что именно поделили между собой Евгений Петросян и Елена Степаненко

В 2018-м звездные юмористы после тридцати трех прожитых в браке лет развелись, а затем почти четыре года делили совместно нажитые богатства. И вот Мосгорсуд поставил точку в громком процессе.

Несогласная я! Он сам ушел…

Казалось бы, Хамовнический районный суд разделил имущество пары еще в прошлом году. Однако Степаненко результат не устроил, и она подала апелляцию в Мосгорсуд. И тот апелляцию удовлетворил: на днях было частично отменено судебное решение предыдущей инстанции и принято новое решение. Совместно нажитое поделили пополам, но некоторые ценные объекты распределили между экс-супругами иначе. Речь о знаменитой коллекции, которую долгие годы собирал Евгений Ваганович.

В ней — картины известных художников, антиквариат, книги и другие ценные вещи. После подачи Еленой Григорьевной апелляции эксперты провели переоценку части коллекции, так как артистку не устраивала обозначенная ранее стоимость некоторых экспонатов. На закрытом заседании суда ценности перераспределяли шесть часов. Кто-то скажет: если коллекцию собирал Петросян, при чем тут вообще Степаненко? Однако по закону коллекция также рассматривается как совместно нажитые в браке ценности. Вот и пришлось Евгению Вагановичу лично приезжать еще во время слушаний в районный суд и подробно рассказывать, где и когда он покупал экспонаты своей коллекции.

Говорят, у Степаненко в этой судебной тяжбе обнаружилась неожиданная поддержка в лице 52-летней дочери Петросяна Викторины. Женщина живет в Америке, у нее двое взрослых детей. У Степаненко своих детей нет, она всегда была очень дружна с дочерью мужа от предыдущего брака. Узнав, что отец ушел от жены к молодой помощнице Татьяне Брухуновой, Викторина тут же предложила Елене Григорьевне переехать к ней в США — правда, Степаненко, хоть и была благодарна, ответила отказом, не испытывая желания покидать родину.

Петросян, как известно, уже создал новую семью, в которой у него подрастает сын Ваган, а вот Степаненко замуж не вышла. Экс-мужа она давно не осуждает: «Если он думает, что идет верным путем, — ради бога…» Но за имущество заслуженная артистка РФ боролась до победного конца. По слухам, солидную часть того, что ей достанется от экс-супруга, Елена Григорьевна планирует завещать дочери Петросяна.

От машино-мест до картин Айвазовского

Несмотря на то что причиной повторных судебных заседаний стала именно коллекция Петросяна, делили экс-супруги не только предметы искусства. Недвижимости у супругов тоже хватало — от однушек в центре до загородных домов. Давайте вспомним, что же «пилила» звездная пара.

Недвижимость (стоимость — от 855 млн руб.)

✔ Квартира в Зачатьевском переулке. 516 кв. м (около 400 млн руб.).

✔ Три квартиры в Сеченовском переулке. 32, 92 и 138 кв. м (около 150 млн руб.).

✔ Квартира в Пречистенском переулке. 78 кв. м (около 37 млн руб.).

✔ Две квартиры на Ростовской набережной. 34 и 34 кв. м (около 25 млн руб.).

✔ Квартира на ул. Плющиха (около 25 млн руб.).

✔ Квартира на Арбате. 53 кв. м (около 20 млн руб.).

✔ Квартира на ул. Олеко Дундича (около 20 млн руб.).

✔ Квартира в Большом Кондратьевском переулке. 36 кв. м (около 13 млн руб.).

✔ Загородный дом в Одинцовском районе. 380 кв. м, 30 соток (около 150 млн руб.).

✔ Пять машино-мест (около 15 млн руб.).

Коллекция (от 1,5 млрд руб.)

Сообщалось, что собранные Петросяном предметы искусства оцениваются чуть ли не в полтора миллиарда рублей. Представители Евгения Вагановича говорили, что это завышенные цифры. Но некоторые специалисты считают, что личная «галерея» народного артиста РСФСР стоит гораздо больше.

В коллекции живописи 54 картины, среди них картины Шишкина, Поленова, Матисса, Айвазовского, Боголюбова. А ведь есть еще 5000 других предметов искусства — антиквариат, редкие книги, фарфор, скульптуры, и все это тоже стоит отнюдь не три копейки.

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