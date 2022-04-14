А хотел стать вторым Роналдо: как Александр Петров обрел популярность, снялся в «Тексте» и с кем строит любовь

Звезда театра и кино сегодня — один из популярнейших и востребованных актеров.

Обладатель «Золотого орла» Александр Петров в детстве мечтал стать известным футболистом. Но судьба распорядилась иначе. И сегодня он — один из востребованных актеров современности. Каким был путь Петрова на вершину славы и почему он так и не стал вторым Рональдо — читайте в нашем материале.

Александр Петров: детство, спорт

Александр Андреевич Петров родился 25 января 1989 года в Переславле-Залесском Ярославской области. Он стал вторым ребенком в семье, у него есть сестра Екатерина, разница с которой составляет 6 лет.

Актеров в семье Петрова не было, да и сам он с детства мечтал стать футболистом. Ради этого мальчик посещал спортивную секцию, демонстрировал успехи на поле, но в 15 лет получил травму — у него произошло сотрясение мозга. И про футбол врачи посоветовали забыть.

С шестого класса мальчик демонстрировал тягу к творчеству. Он с удовольствием разыгрывал сценки, пародировал взрослых, поднимал настроение окружающим. Но после школы поступил в местный вуз на экономический факультет. Правда, позже понял, что с выбором профессии поторопился. Его больше интересовали КВН, деятельность в студсовете и выступления в театре-студии «Антреприза», нежели экономическая наука.

Творческий театральный коллектив Петрова принял участие в фестивале в Самаре, здесь состоялись мастер-классы от известных педагогов ГИТИСа. Когда студент Петров познакомился с Леонидом Хейфецем, то окончательно понял, какой дорогой ему дальше идти. Он отчислился из университета и отправился в Москву, где в 2008 году стал студентом режиссерского факультета РАТИ, а дипломированным специалистом — в 2012 году.

Александр Петров: карьера

Кинодебют Петрова состоялся в студенчестве. В 2010 году он снялся в эпизоде сериала «Голоса». В 2012 году актер уже сыграл главную роль в фэнтези «Пока цветет папоротник», а затем — в «Абхазской сказке» и драме «Август восьмого».

В следующем году Петров был задействован сразу в девяти проектах. В картинах «Обнимая небо» и «Без права на выбор» он сыграл главные роли. И достиг высокой популярности и востребованности.

2014 и 2015 годы принесли немало новых интересных предложений: «Форт Росс: В поисках приключений», «Счастье — это…», «Закон каменных джунглей», «Фарца», «Метод», «Неуловимые: Последний герой» и другие. В следующие два года он снялся в сериалах «Мата Хари», «Пьяная фирма», «Полицейский с Рублевки», «Вы все меня бесите», фильмах «Притяжение», «Затмение», «Гоголь: Начало».

Успешными стали картины с участием Петрова «Лед», «Т-34», «Гоголь», «Герой», сериал «Sпарта», за который актер стал обладателем своего первого «Золотого орла».

В 2019 году на экраны вышел изобилующий откровенными сценами фильм «Текст», в котором снялись Иван Янковский и Кристина Асмус и за который последней досталось от хейтеров за обнаженку. За роль в этой скандальной ленте в 2020 году Петров получил премию «Золотой орел» как лучший актер.

Кроме того, Александр Петров трижды был номинирован на «Золотого орла» за роли в лентах «Звоните ДиКаприо!», «Т-34», «Стрельцов».

Александр Петров: театр

По окончании вуза Петрова в труппу театра Et Cetera пригласил Александр Калягин. Актер вошел в творческий состав пьесы «Шейлок».

Немного погодя к талантливому молодому человеку присмотрелся Олег Меньшиков, принял в труппу Театра им. Ермоловой, где взял Петрова в свою постановку «Гамлета», причем на главную роль. Так артист обрел театральную славу.

Александр Петров: другие проекты

Петров стал желанным гостем на многих шоу. Актер ростом 174 см и весом 67 кг принял предложение поучаствовать в проекте «Танцы со звездами» в 2016 году, пару ему составила Анастасия Антелава. Не обошлось, правда, без скандала: на один из номеров актер облачился в форму немецкого офицера, что многим не понравилось.

Александр Петров: личная жизнь

Личная жизнь Александра Петрова, в отличие от творчества, не столь публична, и известно о ней не так много. Он на протяжении 10 лет встречался с девушкой по имени Дарья Емельянова, однако они расстались без штампа в паспорте.

На съемках «Притяжения» Петров познакомился с актрисой Ириной Старшенбаум, и их роман из фильма плавно перетек в реальность. Пошли слухи, что артист даже сделал предложение избраннице, и в 2017 году они подтвердились — пара объявила о помолвке. Однако союз перестал существовать, даже несмотря на предположения о беременности актрисы. Но они так и остались слухами.

Следующей возлюбленной Петрова стала актриса Стася Милославская. Они познакомились на съемках драмы «Стрельцов», и мужчина увлекся красавицей-брюнеткой. Они быстро заявили о себе как о паре, начав выходить в свет вместе. И теперь живут под одной крышей.

Александр Петров сегодня

В настоящее время Александр Петров по-прежнему входит в число самых популярных актеров современности. В 2022 году он сосредоточился на театральной карьере, его репертуар пополнился антрепризами «Вишневый сад», «Любовный напиток», «Летучая мышь». А также задействован в проектах «Декабрь», где сыграл Сергея Есенина, и сериале «Надвое», появившись на экране вместе с Данилой Козловским.

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