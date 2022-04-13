Из библиотеки на сцену: как Татьяна Буланова построила карьеру певицы и устроила личную жизнь

В этом году артистке исполнилось 53 года.

В детстве Татьяна Буланова занималась художественной гимнастикой, которую забросила из-за занятий в музыкальной школе. После получения аттестата она поступила на библиотекаря-библиографа, но судьба распорядилась иначе. После третьего курса она бросила институт и оказалась на сцене. Как складывалась жизнь и карьера певицы — в материале Teleprogramma.pro.

Татьяна Буланова: детство и начало карьеры

Татьяна Буланова родилась 6 марта 1969 года в Ленинграде. Ее отец Иван Петрович Буланов был военным моряком, а мама Нина Павловна Буланова фотографом, а позже посвятила себя семье. У певицы есть старший брат Валентин, который стал военным-подводником.

Став ученицей первого класса Татьяна Буланова решила заняться художественной гимнастикой. После родители отдали дочь в музыкальную школу по классу фортепиано, поэтому спорт пришлось оставить. К 15 годам Буланова освоила гитару, тогда ее кумирами были Владимир Кузьмин и Виктор Салтыков.

После школы, в 1987 году, Буланова по совету родителей поступила в Ленинградский институт культуры на библиотекаря-библиографа. Параллельно устроилась работать в библиотеку Военно-морской академии. Ни работа, ни учеба по профессии будущей звезде не нравились.

Переломным для будущей звезды стал 1989 год. Осенью Татьяна узнала, что в школу-студию при петербургском мюзик-холле набирают учащихся, и без раздумий сменила учебное заведение. А буквально через пару месяцев познакомилась с создателем группы «Летний сад» Николаем Тагриным.

Буланова стала вокалисткой коллектива, после чего решила оставить учебу в мюзик-холле. Ее музыкальные и внешние данные (рост артистки 160 см, а вес не превышает 50 кг) не оставили равнодушным Тагрина.

Татьяна Буланова: «Летний сад», сольная карьера, популярные песни

В 90-х группа «Летний сад» стала невероятно популярной не только в России, но и в постсоветских странах. Композиция «Не плачь», клип которой был представлен в 1991-м, стала настоящим хитом того времени. Под таким же названием был выпущен и первый альбом.

Вместе с коллективом Татьяна Буланова записала свою первую песню «Девчонка» в апреле 1990 года. После «Летний сад» представил еще ряд альбомов: «Старшая сестра», «Странная встреча», «Измена».

В 1994-м фанатам была представлена песня «Колыбельная», а годом позже «Скажи мне правду, атаман». Обе удостоились премии «Песня года».

Тогда Татьяну Буланову начали называть самой «плачущей» певицей отечественной эстрады. А песня «Плачу», которая вышла в 1994-м, будто бы подтвердила этот статус.

Пик популярности «Летний сад» не пережил. Коллектив стали покидать его участники в надежде построить сольную карьеру. Также поступила и Буланова в 1996 году.

Через некоторое время после ухода из группы Татьяна Буланова представила свой первый альбом — «Мое русское сердце». В сборнике была и одна из самых популярных песен певицы — «Ясный мой свет».

С началом сольной карьеры Буланова отказалась от своего амплуа «плачущей» певицы и перешла к танцевальным композициям. Так, в 1997 году Татьяна получила «Золотой граммофон» за песню «Мой ненаглядный». А в 2000-м новая песня «Мой сон», записанная совместно с DJ Цветкоff, возглавила практически все хит-парады.

В 2004 году Буланова презентовала песню «Белая черемуха» и одноименный альбом, а в 2005-м вышла пластинка «Летела душа». Двумя годами позже был презентован альбом «Люблю и скучаю» (2007), а в 2010-м — «Романсы».

Позже Буланова стала практиковать свое творчество в дуэтах. Так, в 2013 году певица презентовала песню «С этого дня», записанную совместно с Константином Костомаровым, а в 2014 году вышел трек «Никогда не говори «никогда» в дуэте с Александром Ломинским.

После вышли в свет «Кружится снег» в дуэте с Сергеем Любавиным и «Питер» с Алексеем Арабовым. В 2016 году Татьяна получила премию «Шансон года» за композиции «Не отпускай меня» и «Не бойтесь любви».

Через год состоялась премьера клипа на песню «С любимыми не расставайтесь», которую Татьяна спела в дуэте с Алексеем Черфасом. Артистка также презентовала новый трек «Иди». В 2020-м звезда порадовала фанатов новой композицией «Я буду думать о хорошем».

Татьяна Буланова: проекты, ТВ, доход

В середине 90-х Татьяна Буланова стала часто появляться на телевидении. Она участвовала в «Поле чудес» и «Угадай мелодию». В 2007 году в паре с Михаилом Швыдким отметилась в шоу «Две звезды», а в 2008-м — в проекте «Ты суперстар».

Также в 2008-м вышла авторская передача «Коллекция впечатлений с Татьяной Булановой», но надолго проект не задержался в эфире. В 2010-м певица стала ведущей программы «Не мужское это дело».

Кроме того, успела Буланова зарекомендовать себя и как актриса. Небольшие роли она сыграла в популярных в то время сериалах «Бандитский Петербург» и «Улицы разбитых фонарей». В «Папиных дочках» сыграла саму себя. В 2008-м исполнила главную роль в мелодраме «Любовь еще быть может».

В 2011 году певица победила в шоу «Танцы со звездами». С мая 2012-го она стала вести реалити-шоу на Первом канале под названием «Между нами, девочками». В октябре-декабре 2013-го артистка стала наставником хорового коллектива в рамках передачи «Битва хоров». Затем, в 2014-м, она в качестве конкурсантки приняла участие в проекте «Точь-в-точь».

В середине 2017 года Татьяна, ранее успешно проявившая себя на музыкальном шоу пародий «Точь-в-точь», стала участницей развлекательной программы «Три аккорда».

Доход Татьяны Булановой в условиях пандемии составил 3,6 миллиона рублей в год. Получает она его из 13 источников, которые связаны не только с миром шоу-бизнеса, но и строительством и агропромышленным сектором. При этом собственности артистки — только автомобиль 2012 года.

Татьяна Буланова: личная жизнь

Первым мужем Татьяны Булановой стал руководитель группы «Летний сад» Николай Тагрин. В 1993 году певица родила сына Александра. Сегодня он является выпускником торгово-экономического университета, работает баристой.

Брак Булановой и Тагрина продлился 13 лет. Но даже после развода Николай остался продюсером и звукорежиссером Татьяны.

Причиной развода стал футболист Владислав Радимов, который был младше звезды на шесть лет. В 2005-м влюбленные стали супругами, а двумя годами позже в семье родился сын Никита. В 2016-м пара развелась, по слухам, из-за неверности экс-спортсмена, но какое-то время продолжала жить под одной крышей.

В 2019-м в жизни Татьяны Булановой появился новый мужчина. Им оказался бывший теннисист Валерий Руднев. Пара не спешит связывать себя узами брака. Избранник артистки младше ее 19 лет. Некоторое время назад Татьяна заморозила яйцеклетки.

«На самом деле, процедура проще, чем кажется, и никакой особой подготовки не требует. Самое главное — подготовиться морально к рождению детей. ЭКО я не рассматриваю, а вот суррогатное материнство — вполне. Мы говорили об этом, он не против. Но я сама немножко боюсь», — цитирует Буланову «Комсомольская правда».

Татьяна Буланова: последние новости

Летом 2021-го Татьяна Буланова собиралась выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Государственную думу от партии «Родина», но ее не допустили. ЦИК выявила нарушения в сборе подписей.

Осенью на телеканале «Россия-1» стартовало музыкальное шоу «Дуэты», в котором участие приняла и Буланова.

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