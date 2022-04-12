Быть на содержании мужа — не хотела, но! Пугачева со своей пенсией «переложила» оплату счетов на Галкина

Максим Галкин в YouTube-проекта «А поговорить?» признался, что не забивает хорошенькую голову Примадонны бытовыми и хозяйственными моментами. Все счета шоумен оплачивает сам. Все-таки он добытчик в семье. Хотя еще три года назад Алла Пугачева сетовала, что она совершенно не привыкла сидеть на шее у мужа. Артистка утверждала, что быть на содержании — это просто невыносимо для нее. Певица привыкла зарабатывать, рассчитывая только на себя. Однако в браке с Максимом Галкиным артистка поняла, что можно переложить часть своих забот на мужские плечи.

«Алла недополучила до меня нормальной семьи, быта, отношений мужчины и женщины. Впервые ее кто-то привел в дом, построенный не ею. Она даже не в курсе всего, что касается хозяйства: ни сколько это стоит, ни какие службы чем занимаются. Она абсолютно освобождена от этого», — говорил шоумен, давая понять, что взял на себя все вопросы с оплатой счетов.

Этим Примадонна не занимается. Да и едва ли пенсии певицы хватило бы на то, чтобы держать штат вышколенной прислуги в подмосковном замке в деревне Грязь. Как пишут Dni.ru, Алла Борисовна получает порядка 55 тысяч рублей. Муж певицы человек вполне состоятельный. Даже за границей, оставшись без рекламных контрактов, Максим Галкин нашел альтернативный источник дохода. Он даст гастрольный тур в Израиле, выступив от Тель-Авива до Иерусалима. Самые дешевые билеты стоят от 6 тысяч рублей, места подороже и получше — 10 тысяч рублей.

Поговаривают, что Алла Пугачева сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном в Кесарии. При этом ходят слухи, что певица успела заскучать за границей. Хотя музыкальный критик Сергей Соседов уверял, что у артистки в Израиле есть друзья. Самая близкая приятельница певицы Лайма Вайкуле живет в Латвии. Именно на Рижском взморье Примадонна проводила летние отпуска с шоуменом Максимом Галкиным. Но из-за пандемии целых два года артистка не покидала свой замок в подмосковной деревне Грязь.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!