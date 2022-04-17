От Шнурова до Козловского: все романы Оксаны Акиньшиной

Оксане Акиньшиной 19 апреля исполняется 35 лет. Ее знают все. И часто обсуждают не ее роли, а личную жизнь. Ведь истории ее романов вполне могут претендовать на киносценарии. Журнал «Телепрограмма» рассказывает о главных мужчинах в жизни актрисы.

Нынешняя любовь

Оксана Акиньшина сейчас живет с детьми в Москве. Третий год она в отношениях с актером и режиссером 36-летним Данилой Козловским. Они стали встречаться после съемок в картине Данилы «Чернобыль». Личную жизнь они не комментируют, но сплетники шепчутся — живут гостевым браком, отдыхают вместе.

Но актриса по-прежнему с головой в отношения не ныряет. Помимо детей, ценит лишь возможность интересной работы. Молодая Акиньшина вела себя на съемках надменно, словно делала всем одолжение. Ситуация изменилась после работы в 2008-м с Валерием Тодоровским в картине «Стиляги». Акиньшина повзрослела и научилась ценить работу.

Но порой звезду одолевают типичные женские страхи: «Внутренне я до сих пор маленькая. Помню, когда мои родители были тридцатилетними. Мне казалось, что тридцать пять — это уже такой солидный возраст. До сих пор не могу поверить, что у меня уже трое детей, которые кричат: «Мама, мама!»

Второй муж

Потом был очень короткий роман с актером и певцом Алексеем Воробьевым. А вскоре Акиньшина опять влюбилась и в 2012 году вышла замуж за бизнесмена и кинопродюсера Арчила Геловани. У супругов двое детей: сыну Константину 9 лет, дочери Эмми — 5.

Новый муж был человеком обеспеченным, поэтому несколько лет семья жила в его доме в Швейцарии. Случилось это после того, как 5-летнего (на тот момент) сына устроили в местную престижную школу в Вилларе. «Это такая олигархическая деревня в Альпах, наверху там горные лыжи, подъемники. Я не адаптировалась, но дети там в безопасности», — жаловалась на скучную богатую жизнь звезда кино.

В конце 2018-го Акиньшина развелась и со вторым мужем. Перед этим рассуждала: «Муж сегодня есть, а завтра нет. Это такая непостоянная единица. Я знаю, что у меня есть дети, за которых я несу ответственность. С уходом мужа из моей жизни в принципе ничего не поменяется. А с уходом детей, не дай бог, моя жизнь разрушится». Тогда же в интервью глянцевому журналу Оксана Акиньшина впервые рассказала о сыне от первого брака: «Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому

они живут там. Лучше об этом не говорить». И с первым, и со вторым мужем после развода Оксана Акиньшина сохранила дружеские отношения, мужчины участвуют в воспитании детей.

Сама Оксана недавно рассказывала, что дети ее изменили: «Я очень простая сейчас. Я стала спокойнее в смысле жизненной активности. А так я по-прежнему сложная, но это уже скорее мои тараканы. Я по-прежнему очень импульсивная, много чего не принимаю — нерешительность, бездейственность, вранье, например». Но отношения с мужчинами у артистки всегда были непростые.

Первый брак

После расставания со Шнуровым Акиньшина полетела в Сочи на «Кинотавр», где долго не скучала — за ней начал ухаживать гендиректор пиар-компании Дмитрий Литвинов. Шнурову молодая актриса пять лет намекала, что хочет в загс, но тот был кремень. А вот Литвинов на Акиньшиной женился. В 2019 году у пары родился сын Филипп, семья жила в квартире Литвинова в Москве. Ребенку не было и года, как Акиньшина сбежала в родной Питер — в квартиру к маме. Свободолюбивая актриса тяготилась ограничениями, которые на нее накладывали брачные узы. И подала на развод.

Акиньшина заверяла, что это пойдет только на пользу сыну: «Если родители могут дать любовь ребенку, когда они порознь, то это лучше, чем они останутся вместе и превратятся в злобных ежей, постоянно конфликтующих. Папа счастливый, мама счастливая — чем малышу плохо? Мне кажется, неправильно сохранять семью только из-за ребенка. Просто любовь — такая субстанция, которая может существовать 20, 30 лет, а может и два дня». Сына Оксаны Акиньшиной стала воспитывать ее мама в Санкт-Петербурге, а сама звезда отправилась строить карьеру и новую личную жизнь.

Оксана родилась в питерской семье: мама — бухгалтер, папа — автослесарь. «С родителями не было понимания. Они были в разводе, поэтому все время были какие-то качели, что и сформировало мою психику нестабильную», — рассказывала Акиньшина. Худенькая блондинка-подросток с длиннющими ногами записалась в модельное агентство Vidi Vici. Руководитель агентства отправил всех девчонок на кастинг к режиссеру Сергею Бодрову-младшему. Бодров выбрал девчонку с холодной красотой — Оксану Акиньшину. Так в 13 лет девочка сыграла главную роль в фильме «Сестры». Ее заметили, в 14 лет в фильмографию добавились картины «В движении», «Лиля навсегда». Тогда же Оксана на съемках картины «Игры мотыльков» познакомилась с актером Алексеем Чадовым и вскоре стала с ним жить. Но этот роман серьезным не считала.

В 16 лет в жизни Акиньшиной появился мужчина ее мечты. Оксана так описывала знакомство с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым: «Мы встретились первый раз на съемках ролика в магазине «Союз» в Москве. Этот дурак явился на съемки пьяный, просто никакой». Шнурову было 30 лет, и уже в первый день знакомства Оксана ночевала в его гостиничном номере. А потом они вместе жили в Санкт-Петербурге, и по утрам Сергей заставлял Оксану ездить в школу — она не хотела учиться, но он вызывал ей такси. Когда «Ленинград» был на гастролях, Акиньшина школу пропускала. Из школы в питерском районе Купчино Акиньшину выпустили не с аттестатом, а со справкой об окончании учебного заведения.

После трех лет совместной жизни Оксана в интервью с гордостью рассказывала, что Сергей может не пить целых четыре дня, а когда пишет альбом, то и месяц. «Я безумно много от него получаю: и силы, и спокойствия, — хвасталась девушка. — Во-первых, он мужчина. И я таких умных, честно говоря, не встречала. И потом он какой-то… мой, и мой, и мой. Без него мне тяжело и плохо. Был человек, с которым я жила до Шнура. Но они несравнимы. Другие были отношения — глупые, простые, обычные. Обыкновенная влюбленность.

Со Шнуром я стала взрослее, мудрее. И взгляды, и жизненная позиция изменились. И он меняется. Любые отношения меняют людей. То есть поменять мужчину в том плане, чтобы он закрывал крышку унитаза, невозможно. Но мужчина взрослеет. Серега не юный мальчик уже. И я попала на тот этап, когда, возможно, ему хочется немного спокойствия». После пяти лет совместного проживания Шнур Акиньшину бросил — надоели вечные выяснения отношений, склоки, претензии ревнивой девушки с непростым характером.

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