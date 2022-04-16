Завещание Александры Яковлевой: как актриса жила свои последние дни

Звезда фильмов «Экипаж» и «Человек с бульвара Капуцинов» Александра Яковлева не дожила до 65-летия три месяца. К дню рождения она мечтала успеть еще раз выйти на сцену…

Неожиданный диагноз

На прошлой неделе с Александрой Яковлевой простились дважды. Сначала в Санкт-Петербурге, где актер Константин Кулешов вспомнил последний разговор с артисткой: «Я предложил Александре вернуться в профессию, потому что собирался делать спектакль «Оскар». Сказал, что она может выбрать любую женскую роль. Она блистательно работала… Хочу вспомнить слова Валентина Гафта: «Живых все меньше в телефонной книжке».

Однокурсник по Ленинградскому институту театра, музыки и кинематографии Андрей Ургант вспомнил: «Саша была яркая. Ее выгоняли с курса, потому что она была очень задиристая». Попрощаться пришли более 50 человек: среди них музыкант Александр Розенбаум, режиссер Николай Лебедев, который снял Яковлеву в ремейке «Экипажа». Второе прощание прошло в Калининграде — похоронили актрису на малой родине. Так завещала сама Александра Евгеньевна: «Не хочу гроба в «Доме кино». Хочу, чтобы меня похоронили в Калининграде».

Яковлева упорно боролась с болезнью и выиграла пять с половиной лет жизни. В 2016 году врачи обещали ей не больше трех месяцев. Страшный диагноз для Александры Евгеньевны стал неожиданностью. Тогда она только что выиграла выборы в городской совет Калининграда: «Планов было море. И вдруг понимаю, что-то с координацией движений, я ходить не могла. Думала, что проблемы с позвоночником или суставами». Друг уговорил Яковлеву обратиться к врачам — сам отвез ее в больницу в Санкт-Петербурге. Там актрисе быстро поставили диагноз — последняя, четвертая стадия рака груди. Она прошла 20 сеансов химиотерапии. «Врач говорил мне: какой у тебя изначально здоровый, мощный организм. То, что было заложено в нем, и помогло выдержать химию», — рассказывала Яковлева.

Незадолго до смерти она дала интервью в программе «Судьба человека» («Россия 1») и рассказала о своей главной ошибке в жизни. Оказалось, Александра Яковлева никогда не обследовалась, не тратила денег на здоровье и отдых, о чем очень жалела. «Веди здоровый образ жизни, — обратилась она как бы к себе молодой, а на самом деле предостерегая всех, кто ее слышит. — Ходи к врачам обязательно, а не так, как всю жизнь — даже карточки при пол клинике не было. Думай о здоровье: это самое дорогое, что есть у человека. Пересмотри весь свой подход к тому, что ешь, пьешь, занимайся спортом. Больше отдыхай. Пока я скоростной поезд запускала (Яковлева работала в структуре РЖД. — Авт.), у нас в компании было «сто санаториев, миллион пансионатов» — а я ни разу не отдыхала. Не воспользовалась тем, что я руководитель. Сколько бы работы ни было, надо отдыхать. Не брать на себя бешеную ответственность, чуть-чуть более равнодушно относиться к работе».

Не хотела быть обузой

Из родного Калининграда юная Александра Яковлева поехала поступать в театральный в Ленинград. До перестройки снялась в трех десятках фильмов, сыграла звездные роли — в фильмах «Экипаж», «Чародеи», «Человек с бульвара Капуцинов». В начале 90-х в стране денег на кино не было — за месяц закрылось три картины, где снималась актриса. Стоящих предложений для звезды экрана не нашлось. Поэтому в 1993 году она решила завязать с кинокарьерой. Продала квартиру в Калининграде, которая досталась по наследству от бабушки. И какое-то время с детьми жила на эти деньги, с работой было трудно. А Яковлева сама поднимала двоих детей.

И вдруг ей повезло найти место. «Однажды зашла в один офис, «Техношок», — мне название понравилось. Спрашиваю: «Нет ли у вас какой-нибудь работы?» И случилось чудо: меня не выставили за порог. Нашелся человек, который поверил в меня и научил всему, что умел сам, — Олег Тиньков. «Техношок» — его первое предприятие. Я Олегу буду всегда благодарна, он спас мою семью от голода, научил тяжелому, страшному слову «бизнес». Натренировал правильно вести себя на суровых переговорах, когда вокруг все мужики и только одна я баба. И сына моего между школой и армией Олег к себе взял. Так что Кондратий тоже ему своей судьбой обязан».

Уже в нулевых Яковлева работала на руководящей должности в РЖД. Первый скоростной поезд из Санкт-Петербурга в Москву в 2009 году запускала она. Яковлева гордилась: «Я была топ-менеджером, работала в таких проектах мощных, когда отвечаешь за себя, за людей. Когда делаешь продукт, а он становится лучшим… Когда заболела, была счастлива, что мои коллеги-железнодорожники, с которыми я столько лет проработала, откликнулись: все прислали деньги — кто сколько может».

Несмотря на болезнь, Яковлева продолжала работать: с 2016 по 2021 год была депутатом городского совета Калининграда. Старалась отдыхать в своем месте силы — дети снимали ей жилье в поселке Янтарном на берегу моря. Было еще одно любимое место в жизни звезды кино — дача в Ленинградской области. Она в нулевые купила дом в поселке Ульяновка, что в 10 километрах от Санкт-Петербурга.

В Ленинградской области Яковлева последний раз три года назад выходила на сцену. Драматург Татьяна Москвина специально для Александры Яковлевой написала криминальную комедию «Две женщины и лейтенант» — когда позволяло самочувствие, актриса играла в ней главную роль.

С мужьями Яковлева давно была в разводе. Но незадолго до болезни в ее жизни начался роман с молодым мужчиной, который исчез из ее жизни после постановки серьезного диагноза. Главной поддержкой звезды были друзья — супружеская пара соседей — и дети: 45-летняя дочь Елизавета и 42-летний сын Кондратий. У Елизаветы трое детей: Артем, Тимофей и Яна. У Кондратия дочь Анастасия. Дети Александры Евгеньевны занимают хорошие должности. Дочь с семьей живет в Москве, работает в железнодорожной сфере, а также ставит спектакли для детских домов. Сын — в Калининграде, он генеральный директор Пригородной пассажирской компании.

Александра Яковлева не хотела быть детям обузой и переезжать жить к ним, хотя звали к себе и дочь, и сын. Только навещала. Умерла она в онкоцентре Санкт-Петербурга.

Звезда «Экипажа» говорила: «Мои дети материально поддерживают меня сколько могут. И Лиза, и Кондратий все время рядом. Некоторым в моей ситуации хочется, чтобы дети все бросили и приехали ухаживать за ними. А я не хочу, чтобы они все бросили, — хочу, чтобы занимались свои семьями, детьми, собой. Если мне что-то нужно, я позвоню сыну или дочке, и они через час будут рядом. Лиза и Кондратий всегда мне помогают».

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