Звезды об эмиграции Ксении Собчак: «Уедет из России, но работать будет тут»

Поговаривают, что телеведущая получила гражданство Израиля и продала в центре Москвы квартиру почти за миллиард рублей.

Страсти вокруг Ксении Собчак накаляются. Слухи, что журналистка хочет уехать из России, ходят уже не первый месяц. И если раньше они не были подкреплены фактами, то теперь появились доказательства.

Ксения продала квартиру в центре Москвы почти за 800 миллионов рублей. А это значит, что теперь средств ей хватит, чтобы купить жилье почти в любой точке мира, в том числе в Израиле.

Teleprogramma.pro узнала у Рустама Солнцева и Данко, что они думают по поводу возможного отъезда Ксении.

Рустам Солнцев

Рустам Солнцев склонен полагать, что Ксения действительно покинет Россию, но разрывать все связи не станет. Работать она по-прежнему будет на родине.

«Я думаю, что она будет периодически приезжать и уезжать, но не будет сознаваться, что теперь живет в Израиле. Иначе хейт, который она ловит, станет еще больше. Я не знаю, кто эти люди, которые на нее нападают, и почему они решили, что Собчак должна сидеть с ними и ублажать их», — рассуждает звезда «Дома 2».

А вот в почти миллиардную сделку с квартирой Собак он не верит. Говорит, что «слишком быстро для такой дорогой недвижимости».

«Тель-Авив — это, конечно, не уровень Собчак. Она человек столицы. Должно быть место, где развернуться, как в Москве. Ксюха она не еврейка, а они люди с юмором. Будут над ней постоянно подшучивать и это доставит немало хлопот», — заключил Рустам Солнцев.

Данко, певец

Артист полагает, что даже если Собчак уедет из России, то ей будет несладко.

«Если уедет она, то что поделаешь? Сможет Ксения без России? Наверное, да. Россия без нее точно сможет. Мне кажется, она всегда была более европейская, хотя и приросла к России, очень вольготно себя чувствовала в роли карманного оппозиционера. Как в мультфильме «Баба яга против!». Хотя, мне кажется, что пару дней назад было видео, что Собак в Москве или Подмосковье. Может, конечно, вчера-сегодня передумала и решила уехать. Деньги за квартиру, если это правда, ей заплатили хорошие, на них наверняка можно много чего купить», — заключил Данко.

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