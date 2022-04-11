Музицирует, делает уроки с Гарри и Лизой: чем скучающая Пугачева заняла свои будни в Израиле

В беседе с сайтом Teleprogramma.pro Сергей Соседов намекнул, зачем Алла Пугачева поехала в Израиль. Музыкальный критик подметил, что там у певицы есть друзья, и к тому же артистка могла отправиться за границу, чтобы подлечиться. С собой Примадонна увезла детей — восьмилетних двойняшек Гарри и Лизу. А ведь они учатся во втором классе элитной подмосковной гимназии. Хотя артистка вполне могла перевести их на дистанционное обучение. Тем временем в прессе стали все чаще писать, что Алла Борисовна заскучала в Израиле.

Все-таки кроме русского, другими языками артистка свободно не владеет. А значит и поддержать беседу с иностранцами не может. Правда, едва ли Примадонна стала бы знакомиться с кем бы то ни было. Певица давно избегает публичности. В отличие от шоумена Максима Галкина, который собирается дать концерты в Израиле, артистка сидит без дела.

Единственное, что занимает Пугачеву так это забота о детях. Скорее всего, певица делает с ними уроки, Гарри и Лиза растут очень смышлеными и любознательными. Также еще в замке в деревне Грязь Примадонна музицировала с двойняшками, устраивая им мастер-класс, сидя за пианино. Ну и конечно же, все семейство ходит на прогулки, наведываясь на пляж.

«А в Кесарии теплынь! +21», «Когда Аллусе скучать-то? Уроки с детьми делать надо, обеды варить, играть с ними, книжки читать», «Это отпуск, кто скучает в отпуске-то?», «Погодка так и шепчет… На пляже, небось, детки резвятся», — пишут фолловеры.

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