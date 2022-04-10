Галкин-то прокормит Аллу! Какую пенсию получает Пугачева, не желающая быть на содержании

В одном из своих интервью Алла Пугачева как-то заикнулась о том, что она не привыкла жить на деньги своих мужей. Это Примадонна считала в корне неверной установкой. Певица в свое время много выступала, гастролировала по городам и весям, полностью обеспечивая себя. Артистка намекала, что жить на содержании у мужа это совершенно не для нее. Об этом Примадонна говорила еще три года назад. Тогда, как убеждала певица, шоумен Максим Галкин нет-нет, да отпускал ее на концерты. Правда сам телеведущий говорил, что Алла Борисовна полностью сконцентрировалась на детях.

Добытчиком в семье стал Максим Галкин. По словам шоумена, именно с ним Алла поняла, что значит быть замужем. Максим привел Примадонну в свой дом, впервые сделав то, что до него не делали бывшие мужья артистки. Алла Борисовна согласилась переехать в замок в подмосковной деревне Грязь, оставив свою дачу под Истрой в Малых Бережках.

Кстати, у Аллы Пугачевой вполне приличная пенсия. Как пишут Dni.ru, певица получает порядка 55 тысяч рублей. Конечно, на такую сумму штат прислуги в замке держать артистке едва бы удалось. Однако все вопросы с оплатой счетов уже давно взял на себя Галкин.

По словам шоумена, в их доме Алла занимается исключительно тем, что ей приносит удовольствие и радость. Галкин, к примеру, не запрещает жене что-то менять в интерьере. Если Примадонна вдруг захочет перевесить шторки, что-то докупить в дом, она может спокойно это сделать. Однако особыми тратами Алла Борисовна не интересуется и не вникает в вопросы с отплатой.

«Она даже не в курсе всего, что касается хозяйства: ни сколько это стоит, ни какие службы чем занимаются. Она абсолютно освобождена от этого», — говорил шоумен в YouTube-проекте «А поговорить?».

Сейчас Алла Пугачева и Максим Галкин с двойняшками Гарри и Лизой отдыхают в Израиле. По слухам, Примадонна сняла в аренду трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. Даже в отпуске телеведущий без дела не сидит. Он собирается дать гастрольный тур в Израиле, выступив с юмористической программой от Тель-Авива до Иерусалима. Самые бюджетные билеты будут стоять от 6 тысяч рублей, лучшие места — порядка 10 тысяч рублей.

Так что шоумен нашел альтернативный источник дохода за границей. Галкин, как говорил украинский певец Андрей Данилко, остался без рекламных контрактов. Ну а сбережения имеют тенденцию заканчиваться. Да и на пенсию Примадонны особо рассчитывать не стоит. Поэтому Максим и не дает себе шанса расслабиться. Он всегда был трудягой.

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