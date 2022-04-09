Белые глаза, металлические зубы, цветные волосы: как Алексей Узенюк стал знаменитым рэпером Элджеем

Из простого новосибирского паренька Алексей Узенюк довольно быстро превратился в звездного рэпера Элджея. Его хиты гремели на всех танцполах страны, а сам артист пренебрегал вниманием прессы и не давал интервью. Сейчас музыкант не торопится с выпуском альбома, налаживает личную жизнь и восстанавливает свой автопарк после аварии. Впрочем, обо всем по порядку.

Элджей: настоящее имя, детство, псевдоним

Рэпер Элджей родился 9 июля 1994 года в Новосибирске Он старший в семье, у него есть брат Данил. Настоящее имя музыканта — Алексей Константинович Узенюк, этот псевдоним он взял еще тинейджером, когда увлекался граффити и подписывался творческим псевдонимом.

Увлекаться музыкой парень начал еще в школе, когда попал на местный рэп-баттл. Его вдохновило это на создание собственных панчей, затем он переключился на создание треков.

После школы Узенюк поступил в музыкальное училище, но не смог долго проучиться в нем – музыка отнимала много времени, и в итоге рэпер предпочел любимое занятие нелюбимому.

Элджей: карьера

С 2009 года Элджей начал публиковать свои треки в стиле «злая лирика» в Сети, и на него быстро обратили внимание. Начали искать исполнителя в соцсетях, создавать аудиторию, искать связи с музыкантом.

В 2013 году Элджей выпустил свой первый альбом «Гундеж» в соавторстве с рэпером Малом, через год – второй, «Бошки дымятся». В нем приняли участие уже несколько музыкантов — Chet, Тетрис, Монблант и Dom1no.

Третий альбом рэпера увидел свет в 2015 году. Это была «Пушка», включающая 8 песен. К этому моменту музыкант уже приобрел большую популярность и начал давать концерты в разных городах страны.

В 2016 году четвертый альбом порадовал поклонников своим выходом, это «Катакомбы», и в его появлении приняли участие музыканты Монблант, а также дуэт MiyaGi и Эндшпиль.

Элджей переезжает в Москву, чтобы работать больше и качественнее – в Новосибирске, рассказывал артист, не было необходимого оборудования и людей, которые способны в этой сфере на большее. Здесь на одном из концертов артист знакомится со своим будущим менеджером, а осенью в свет выходит альбом Sayonara Boy, ставший одним из громких в его карьере. Одна из песен, «Дисконнект», особенно полюбилась поклонникам клубных танцев.

К этому моменту артист кардинально меняет свой имидж, у него появляются его «белые глаза», то есть специальные линзы, нивелирующие зрачок, отчего взгляд у него просто отсутствует.

Следующим стал альбом Sayonara Boy, в 2017 году, в котором трек «Рваные джинсы» принес новую волну популярности Элджею. Летом того же года танцполы взорвал хит Элджея и Федука «Розовое вино». Он мгновенно оказался в топе отечественных чартов, стал самой прослушиваемой песней, за что получил премию VK Music Awards.

В 2018 году Элджей, уже настоящий кумир миллионов, выпустил два альбома – «Sayonara Boy 143» и «Sayonara Boy X». Из них стали настоящими хитами «Минимал» и трек Hey, Guys. Музыкант активно гастролирует по стране, принимает участие в некоторых ток-шоу, но крайне редко дает интервью.

За 2019 год Элджей порадовал свою армию фанатов несколькими синглами. Например, «Sayonara детка» он записал с косоварской певицей Эрой Истрефи, и хит был впоследствии номинантом премии «Новое Радио Awards». Сингл «Метеориты» в то же время был записан с исполнительницей Костой Лакостой, а перед этим они записали и выпустили трек Sosedi. Также артист выпустил клип на песню «360°», который посмотрели на YouTube порядка 50 миллионов пользователей.

Хитом стала композиция Ufo, записанная в паре с зарубежной звездой электронного направления, музыкантом Don Diablo. После этого артист объявил о паузе в карьере. И вернулся в 2020 году, выпустив два альбома — Sayonara Boy Opal и мини-сольник Guilty Pleasure, а также представил совместную с рэпером Моргенштерном песню «Кадиллак» и клип на него, ставшие настоящим хитом. Еще один дуэт с Алишером Валиевым, созданный в этот период, назывался Lollipop. Клип на него набрал почти 50 млн просмотров на YouTube.

В 2021 году Элджей выпустил такие треки, как Bart Simpson, Wunder King, Soda (в дуэте с Vacio).

Элджей: имидж

Внешность и имидж музыканта за годы карьеры радикально менялся. Начал артист с того, что копировал устоявшийся в культуре образ рэпера – кепка или панамка, балахонистое худи и джинсы.

От этого прикида Элджей стал тяготеть к более «пацанским» вещам типа курток-бомберов и шапок-бини. А позже начал экспериментировать с прической и внешностью.

От бритья налысо до длинных дредов Элджей успел пощеголять с прической «фейд». А также начал красить волосы – сначала блонд, затем, уже с дредами, появилось цветовой разнообразие на голове.

Фишкой рэпера стали белые линзы. Долгое время они были частью его имиджа, и многие поклонники даже задавались всерьез вопросами, а видит ли их кумир на самом деле.

О том, какой цвет глаз у Элджея, в Сети искали информацию сотни тысяч пользователей. Пока в 2020 году музыкант не отказался от них. Все узнали, что глаза у Алексея Узенюка от природы карие.

Кроме того, Элджей любит примерять грилзы на зубы. Это такие украшения из металла и других материалов, инкрустированные камнями или без них. А также неотъемлемой частью образа артиста стали его татуировки. У него их несколько на теле и на лице.

Элджей: личная жизнь

В Новосибирске рэпер встречался с ровесницей Анастасией Дроздовой. Они были знакомы со школьной скамьи, и девушка стала его любовью. После переезда в Москву он познакомился с телеведущей и блогером Настей Ивлеевой.

Знакомство с Ивлеевой у Элджея происходит на концерте в 2017 году. Музыкант с оригинальным сценическим образом пребывает на пике своей славы, поклонницы ему не дают проходу, но украла его сердечко озорная блондинка из Интернета. У них закрутилось не сразу, после первой встречи прошло время, и уже когда они вновь пересеклись, то поняли, что уже не могут быть порознь.

Полтора года спустя, в 2019 году, влюбленные узаконили отношения. В 2020 году они переехали в большой дом в Подмосковье, и поклонники пары уже готовились услышать новости о грядущем пополнении в семье, как вдруг вместо этого узнали, что у пары размолвки. Так и вышло – они развелись в 2021 году.

К слову, сообщить о том, что они уже не вместе, пара решила в интервью глянцевому журналу. в Tatler вышла двойная обложка с бывшими супругами и их откровениями о личной жизни, фотоисторией с разными образами. Так звезды официально поставили красивую точку в отношениях.

Однако, то была, как показало время, всего лишь запятая. И продолжение последовало в их отношениях, когда в декабре их заметили вместе на Кипре. Позже Ивлеева косвенно подтвердила свое воссоединение с бывшим мужем.

Элджей: скандалы

Рэпер Элджей не раз попадал в скандальные сводки. Одно из последних происшествий связано с пропагандой наркотиков. В декабре 2021 года музыканта признали виновным по соответствующей административной статье. Правоохранительные органы проверили творчество рэпера и нашли там информацию о запрещенных веществах, суд постановил, что артист обязан оплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Ранее, в июле того же года суд лишил Элджея водительских прав за вождение в нетрезвом виде. Артиста задержали на посту ДПС во время его возвращения с женой из увеселительного заведения в свой загородный дом. Оказалось, что своей BMW i8 26-летний Алексей Узенюк управлял выпивши. Сколько промилле было в крови, неизвестно, от медосвидетельствования он отказался. На полтора года артист теперь пешеход или пассажир. К тому же, ему выписали штраф 30 тысяч рублей.

Но отсутствие водительских прав не стало причиной для Элджея садиться за руль. Артист в апреле 2022 года попал в аварию в Дубае, в которой просто вдребезги разбил свою Lamborghini. Сам музыкант при этом не пострадал.

Элджей сейчас

В настоящее время Элджей обосновался в Дубае. Артист не вернулся в Россию после своего трипа на Кипр, где в декабре, по слухам, оформлял вид на жительство. Он работает над новым альбомом, но когда именно сольник увидит свет, артист не спешит сообщать.

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