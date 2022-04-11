Стараются услышать друг друга: как живут звездные семьи с разными политическими взглядами

Рассказываем, как удается договориться между собой Регине Тодоренко и Владу Топалову, Наташе Королевой и Тарзану и другим российско-украинским союзам.

Мировые события стали проверкой на прочность для многих семей. Особенно для тех, где под одной крышей живут уроженцы России и Украины и не только. Teleprogramma.pro рассказывает, как удается находить общий язык звездным семьям с разными политическими взглядами и Родиной.

больше по теме Заграница не манит: Наташа Королева намекнула на свое местопребывание Певица давно перестала выходить на связь с поклонниками.

Тарзан, Наташа Королева и Людмила Порывай

Еще пару месяцев назад известный стриптизер и актер Сергей Глушко (Тарзан) на открытии своей персональной выставки живописи уверял журналистов, что теща Людмила Порывай теперь души в нем не чает. Особенно после того, как он преподнес в подарок родственнице ее собственный портрет.

Но на днях теща демонстративно отписалась от зятя. Дело в том, что Людмила Порывай, как и супруга Тарзана Наташа Королева, является уроженкой Киева. А Сергей Глушко в соцсетях публично выразил поддержку российским солдатам, назвав их самыми справедливыми и добрыми в мире.

Свидетельствует ли отписка в соцсетях о настоящем разрыве отношений, пока неизвестно. Сама же Наташа Королева пока не высказывалась о событиях и продолжает хранить молчание.

Владимир и Мария Машковы

Драматичная ситуация складывается в семье актера и худрука театра им. Табакова Владимира Машкова. В интервью американскому каналу CNN его дочь Мария высказала мнение, которое идет вразрез с гражданской позицией звездного отца. А Владимир Машков, как известно, выразил свою поддержку действиям российских властей, приняв участие в концерте в Лужниках, посвященном восьмилетию присоединения Крыма.

Более того – по просьбе Владимира Машкова на фасаде Табакерки была размещена огромная буква Z – символ отечественных войск. Мария Машкова же придерживается другого мнения обо всем происходящем.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Большое испытание в нынешнее время проходит семья украинки – телеведущей Регины Тодоренко и россиянина – певца Влада Топалова. Буквально в первые же дни Регина опубликовала совместное фото с мужем и трехлетним сыном Михаилом. А на заднем фоне снимка – российский и украинский флаги.

Телеведущая не раз говорила, как сильно она переживает за все происходящее. В Одессе у Регины Тодоренко живут родные.

Сейчас пара ждет второго ребенка. Недавно в одном телевизионном интервью певица предположила, что, наверное, это будет девочка. Ребенок должен появиться на свет в начале лета.

Леонид Агутин и Анжелика Варум

Еще одна знаменитая российско-украинская семья – это Леонид Агутин и Анжелика Варум. Анжелика родилась в украинском Львове, а ее супруг – коренной москвич.

Некоторое время Анжелика Варум хранила молчание о конфликте на Украине, но потом написала, что уже вышла из того возраста, когда можно орать на весь мир, что ты против, зарабатывая баллы на сложившейся ситуации и пользуясь одобрением большинства. Мол, любому здравомыслящему человеку понятно.

Певица выразила соболезнования потерявшим близких и обратилась к главам государств с призывом договориться о мире.

Подобной позиции придерживается и Леонид Агутин. Он, как и жена, да и как и многие другие граждане, ждет скорейшего наступления мирной жизни.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.