Как Аглая Тарасова хотела стать политологом, а покорила мир кино

В этом году актрисе исполнится 28 лет.

Аглая Тарасова — одна из немногих российских звезд, кто не имеет профильного актерского образования. Но это не мешает ей играть главные роли и получать награды.

После окончания школы Аглая хотела стать политологом, но мир кино настолько увлек юную петербурженку, что ВУЗ она так и не окончила. Как складывалась карьера и личная жизнь актрисы — в материале Teleprogramma.pro.

Аглая Тарасова: детство и начало карьеры

Аглая Тарасова родилась 18 апреля 1994 года в Санкт-Петербурге. Ее мама – известная российская актриса Ксения Раппопорт, а папа – бизнесмен Виктор Тарасов. Настоящее имя актрисы – Дарья. Повзрослев, она взяла себе псевдоним Аглая. После ее рождения родители развелись, но отец всегда поддерживал отношения с дочкой.

Дедушка Аглаи по материнской линии Александр Павлович Раппопорт был архитектором, а бабушка Ирина Борисовна Гринер — инженер. Прадед Павел Александрович занимался изучением истории, точнее древнерусского зодчества, а прабабушка Евгения Григорьевна Шейнина работала архитектором-реставратором.

В детстве Аглая занималась танцами, теннисом, училась в музыкальной школе и интересовалась иностранными языками.

Ксения Раппопорт часто брала дочь с собой на работу. Дарья побывала на съемочных площадках ряда популярных фильмов: «Белая гвардия», «Человек, который любит», «Двойной час» и многих других. Однако, связывать себя с миром кино девочка не мечтала. После окончания школы она поступила в петербургский университет, выбрав специальность «Политология».

В 2011 году у Аглаи появилась сестра Софья. Ксения Раппопорт родила ее от актера Юрия Колокольникова. Несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте сестры хорошо ладят и очень близки.

Первую маленькую роль Тарасова сыграла в 2010 году в короткометражке «Конфетки». Став студенткой первого курса в 2012 году, буквально через месяц ее пригласили на съемки.

Аглая Тарасова: кино, сериалы

Роль в художественном сериале «После школы» оказалась эпизодической, поэтому Аглая быстро вернулась в родной город и продолжила учебу. Но спустя всего неделю Тарасовой вновь поступило предложение, от которого сложно было отказаться. Съемки восьмисерийной военной драмы «Гетеры майора Соколова» проходили в Таллине, частые поездки изматывали юную актрису, поэтому она решила бросить университет.

На следующий год Аглая Тарасова поступила в педагогический университет имени А.И.Герцена, выбрав факультет иностранных языков. Но история годичной давно повторилась вновь. Приглашение на съемки, разъезды и тогда Тарасова сделала окончательный выбор — она решила посвятить себя актерскому мастерству.

Кастинг в сериал «Интерны» Аглая Тарасова прошла в 2013 году. Она сыграла Софью Калинину — племянницу Купитмана. Именно эта роль принесла Тарасовой всеобщую известность.

Следующей работой Аглаи стал детективный сериал «Следователь Тихонов», где она сыграла дочь главного героя. После были картины «Хороший день», «Чисто московские убийства» и «Осколки».

Ну а свою самую главную к этому времени роль Аглая Тарасова сыграла в романтической драме «Лед». Премьера фильма прошла 14 февраля 2018 года. Ее партнерами на съемочной площадке были Саша Петров и Милош Бикович.

Примечательно, что Аглая не хотела идти на кастинг, так как не видела в себе фигуристку — все-таки ее рост 171 см и вес 53 кг. Но создатели картины сразу же обратили внимание на стройную и эффектную девушку. Кататься на коньках Аглая научилась за 4 месяца.

В картине «Лед» Аглая Тарасова сыграла роль Надежды Лапшиной, девочки, которая с детства упорно идет к своей цели — стать знаменитой фигуристкой. Но неожиданно она получает травму. Кстати, в сцене падения на лед Аглая не просила дублеров. Впрочем, часть трюков она также исполнила сама. За эту работу актриса получила премию «Золотой орел» за лучшую женскую роль в кино. К слову, актерское образование Тарасова так и не получила.

Особенным для Аглаи Тарасовой стал и 2020-й. В этом году на экраны вышли сразу два фильма, где актриса сыграла главные роли — «Лед-2», как продолжение первой части драмы, и «Марафон желаний», а также сериал «Беспринципные».

Правда, во второй части «Льда» пребывание Аглаи на съемочной площадке было недолгим. В самом начале фильма Надя Лапшина вышла замуж за Сашу Горина, которого сыграл Александр Петров, но умерла при родах.

Что касается «Марафона желаний», который был назван как и популярный в Сети марафон Елены Блиновской, то тут другая история. Недавно Аглая призналась, что не знала о том, кому посвящен фильм. В противном случае она бы не согласилась исполнять роль, так как попросту не одобряет деятельность Блиновской.

«Я понятия не имела, кто такая Блиновская. Позвонила подруга Даша Чаруша, у которой уже был написанный сценарий, пригласила меня на пробы — я их прошла. И мы сняли картину. Про Елену мне ничего не говорили. Перед выходом ленты Блиновская написала в соцсетях: «Наконец-то моя мечта сбылась, про меня сняли фильм». У меня началась истерика… Поняла все спустя время. Не могу ничего поменять, но если бы знала, что это кино как-то связано с Блиновской, то не снималась бы там», рассказала Аглая в передаче «Кино в деталях» на СТС.

В этом году с участием Аглаи Тарасовой запланированы к выходу три картины: «И снова здравствуйте», «Еврей» и сериал «Классная Катя». В последнем кино дебютирует популярный тиктокер Даня Милохин.

Аглая Тарасова: проекты, телевидение и доход

Съемки в картине «Лед» начались в 2016 году. Именно тогда, когда Аглая освоила тонкости фигурного катания, ее пригласили в шоу «Ледниковый период». Партнером актрисы на льду стал фигурист Алексей Тихонов, однако после второго этапа пара выбыла из проекта.

Информации о доходах Аглаи Тарасовой в открытых источниках нет.

Аглая Тарасова: личная жизнь

Во время съемок в сериале «Интерны» у Аглаи Тарасовой случилась первая большая любовь. Актриса закрутила роман с коллегой по съемочной площадке Ильей Глинниковым, который сыграл роль ее молодого человека Глеба Романенко.

В течение года пара скрывала свои отношения, но на премьере комедийного фильма «В спорте только девушки», в котором снялся Илья, появилась вместе и не скрывала чувств, позируя перед камерами.

В сентябре 2014 года в прессе впервые появилась новость о том, что пара экранных интернов рассталась. Однако спустя время соцсети звезд вновь запестрили романтическими снимками. В целом, бурный роман начинался и заканчивался порядка десяти раз. Летом 2016-го они поставили точку в отношениях.

На съемках картины «Лед» Тарасова познакомилась с сербским актером Милошем Биковичем. Уже в 2017 году поползли слухи о том, что их связывает не только работа. О своем романе актеры заявили в начале 2018-го в студии «Вечернего Урганта». Но уже в апреле Аглая призналась, что они с Милошем расстались после полутора лет отношений. Причина — банальна, частые разъезды и загруженные рабочие графики.

В середине 2019 года у Аглаи начался роман с американским продюсером и режиссером Дарреном Аронофски. Избранник артистки старше ее на 25 лет.

Аглая Тарасова: горячие фото, татуировки

Эффектная внешность Аглаи Тарасовой позволяет ей блистать не только в кино. Актриса активно ведет соцсети, где не стесняется публиковать и весьма откровенные фото.

У актрисы есть несколько татуировок. На ключице у актрисы — изображение изящной ласточки, ступню украшает надпись, а то, что изображено на боку — рассмотреть фанатам так и не получилось.

Тарасова известна тем, что является ярой противницей всего неестественного. Она не боится показать себя без макияжа и не прибегала к пластике и уколам красоты.

Аглая Тарасова: последние новости

В начале апреля в Санкт-Петербурге завершились съемки режиссерского дебюта Или Малаховой «Привет, мама». Главные роли в проекте исполнили Аглая Тарасова и Дарья Савельева. Также известно, что в 2023-м на экраны выйдет картина «Воздух» режиссера Алексея Германа – младшего.

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