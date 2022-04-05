Как Вера Сотникова стала актрисой и почему вышла замуж за дворника

В этом году актриса отметит свой 62-й день рождения.

К своей мечте стать актрисой Вера Сотникова шла долго. А поступить во МХАТ получилось случайно. Главным в своей жизни актриса считает театр, а уже потом съемочные площадки кино и сериалов. Как складывалась жизнь и карьера Веры Сотниковой — в материале Teleprogramma.pro.

Вера Сотникова: детство и начало карьеры

Вера Сотникова родилась 19 июля 1960 года в Сталинграде, ныне Волгоград. Ее отец Михаил Петрович работал мастером на заводе, а мама Маргарита Петровна была телефонисткой. У актрисы есть старшая сестра Галина.

В школьные годы Вера играла в школьных спектаклях, читала стихи, ходила в кружки самодеятельности. А после получения аттестата о среднем образовании, решила стать актрисой.

К тому моменту ее старшая сестра Галина уже училась Саратовском театральном училище. Будущая звезда тоже решила попытать счастья и поехала в Саратов. Но вступительные экзамены были провалены. После этого Сотникова вернулась в Волгоград и весь следующий год активно изучала французский язык, чтобы поступить в МГУ. Тогда она видела себя преподавателем русского языка во Франции.

Когда наступила пора вступительных экзаменов, Вера Сотникова отправилась в Москву, но документы в МГУ у нее не приняли. Не оказалось нужных медицинских справок.

Разочарованная Вера не знала как скоротать время до отправки поезда в Волгоград и решила попробовать свои силы в школе-студии МХАТ. Тут-то ей и улыбнулась удача. Вступительные испытания были успешно пройдены и Сотникова стала студенткой курса Олега Ефремова.

Вера Сотникова: театр, кино и сериалы

В 1982 году Вера окончила театральный вуз. В дипломном спектакле «Три сестры» она сыграла Машу.

В 1983-м актриса сыграла свою первую роль в кино. В драме «Признать виновным» она перевоплотилась в парикмахера. В 1984 году Сотникова начала служить в Театре на Малой Бронной. А в следующем году отметилась в фильме «Самая обаятельная и привлекательная» в роли подруги Володи Смирнова Светы.

Правда, озвучивала ее Наталья Гурзо. В этом же году вышли на экраны еще два фильма, где Сотникова появилась во второстепенных ролях — «Марица» и «Неудобный человек».

В 1988-м Вера Сотникова ушла из Театра на Малой Бронной и стала актрисой театра «Школа драматического искусства» Анатолия Васильева. Именно там она сыграла Лару в «Докторе Живаго», Настасью Филипповну в «Идиоте» и Софью в «Чевенгуре».

В 1991-м Сотникова стала актрисой Театра Моссовета, а в 1995-м — МХАТ им. Чехова. Тут она блистала в роли Елены Андреевны в «Дяде Ване» и Маши в «Трех сестрах». Оба спектакля — по мотивам пьес Антона Павловича Чехова.

После девяти лет службы во МХАТе Сотникова перешла в Театр Луны, которому отдала четыре года, а затем в театр Романа Виктюка. В постановке Виктюка «Сергей и Айседора» Вера Михайловна воплотила образ возлюбленной Сергея Есенина — танцовщицы Айседоры Дункан.

Несмотря на то что сцену Вера Сотника считала главной в своей карьере, от кинолент тоже не отказывалась. Так и получила статус самой красивой актрисы советского кино. Внешние данные позволяли демонстрировать фигуру и в откровенных для того времени нарядах. К слову, рост Веры 172 см, а вес тогда был — 62 кг.

В середине 90-х на экранах появился ряд фильмов с участием Веры Сотниковой. Особенно удачной стала роль сестры Байрона Августы Ли в одноименном фильме «Байрон». Тогда Веру признали лучшей актрисой второго плана на Международном кинофестивале в Салониках.

Начиная с 2000 года актриса активно стала сниматься в сериалах. Сначала это были эпизодические роли, а в 2013-м Сотниковой все-таки досталась главная роль. В автобиографическом сериале «Людмила» она перевоплотилась в образ певицы Людмилы Зыкиной.

Ради роли звезда избавилась от своего фирменного медного цвета волос и поправилась почти на десять килограммов. За эту работу актриса была номинирована на премию «Золотой орел» как лучшая исполнительница в мини-сериале.

В целом, в фильмографии Веры Сотниковой — порядка 50 ролей в кино и сериалах.

Вера Сотникова: проекты, телевидение

Зарекомендовала себя Вера Сотникова и как телеведущая. В течение двух лет, с 2006 до 2008-го, она была одной из ведущих шоу «Клуб бывших жен» на ТНТ, а с 2015-го — в шоу «Битва экстрасенсов».

В качестве гостьи она побывала в программе «Модный приговор», где модные эксперты ей дали советы по улучшению гардероба, а в 2020-м пришла в студию программы «Судьба человека», где рассказала о своем жизненном пути Борису Корчевникову.

Вера Сотникова: доход

Благодаря съемкам в кино и сериалах, а также разных проектах, у Веры Сотниковой стабильный доход. Так, например, за съемки в шоу «Бородина против Бузовой» в 2020 году она получила от 50 до 70 тысяч рублей.

Съемки в «Битве экстрасенсов» куда прибыльнее. По неподтвержденной информации, которую предоставила «Комсомольская правда» в 2019 году, Вера Сотникова получала 200-300 тысяч рублей за один выпуск.

Вера Сотникова: личная жизнь

Вера Сотникова утверждает, что очень влюбчива, но при этом в официальном браке она была лишь однажды. Ее первым мужем стал дворник Юрий Никольский. Он был на пять лет старше актрисы и называл себя реставратором. Позже Вера выяснила, чем на самом деле занимается ее супруг. Юрий работал дворником, но скрывал этот факт.

Зарабатывать деньги у Юрия получалось плохо, на фоне этого в семье начались скандалы и недопонимания, а когда их общему сыну Яну исполнилось восемь месяцев, супруги развелись.

Сына Вера отправила к бабушке в Волгоград, а сама сосредоточилась на карьере. К слову, Ян получил европейское образование. Он учился во Франции на кондитера.

После первого неудачного брака Сотникова уже не решалась идти в ЗАГС. Вскоре после развода она познакомилась с немецким предпринимателем Эрнстом Пиндуром, который был старше актрисы на 16 лет. Роман растянулся на много лет. Бизнесмен купил Вере квартиру в Москве, но перебираться в Россию из Германии не хотел. А актриса, в свою очередь, не могла бросить карьеру ради переезда. Расстояние сыграло злую шутку, пара распалась.

После этого в жизни Сотниковой появился певец Владимир Кузьмин. В гражданском браке они жили с 1993 года, но на рождение ребенка так и не решились. К тому времени у артиста уже было пять детей. Вера Михайловна сняла для Кузьмина несколько клипов, а после семи прожитых вместе лет пара рассталась.

Следующий роман Сотниковой случился с продюсером Ренатом Давлетьяровым. Но они не сошлись характерами. А после в жизни артистки появился молодой актер из Донецка Дмитрий Малашенко. Отношения закрутились практически сразу после знакомства и продолжались в течение двух лет.

В прошлом году актриса рассказала, что в 90-х крутила роман с певцом Данко. Тогда ему было всего 19, а ей уже 28. Бурные отношения прекратились из-за негативно настроенной мамы певца и встречах Сотниковой с Эрнстом Пиндуром.

У Веры Сотниковой есть внук Максим. Мальчик вместе с мамой живет в Набережных Челнах. Его родители не сумели сохранить отношения и расстались, когда Максим был еще младенцем. А в 2020-м артистка стала бабушкой во второй раз.

Вера Сотникова: последние новости

В прошлом году Вера Сотникова переболела коронавирусом. Оправившись от болезни она вновь принялась за работу. Съемки в кино и сериалах идут полным ходом. Так, например, в начале 2021 года состоялась премьера мелодрамы «Новая жизнь Маши Соленовой», где Сотниковой довелось играть модную бабушку Маргариту Петровну.

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