Не только Уилл Смит: самые яркие скандалы в истории «Оскара»

Для тех, кто вдруг заокеанские киноновости проспал, сообщаем подробности. Комик Крис Рок, которому выпала честь назвать лучший документальный фильм, решил выдать пару ударных шуток и, в частности, позубоскалил по поводу ультракороткой стрижки жены Уилла Смита, актрисы Джады Пинкетт Смит, — дескать, что, собираешься сниматься в «Солдате Джейн-2» (напомним, в «Солдате Джейн» исполнительница главной роли Деми Мур стриглась наголо).

Уилл Смит встал, подошел к Року и дал ему пощечину. Рок постарался перевести все в шутку, сказав: «Уилл выбил из меня всю дурь». А Смиту было не до шуток — усаживаясь на свое место, актер крикнул коллеге: «Не смей произносить имя моей жены!» Реакция Смита объяснялась просто: у его супруги уже несколько лет выпадают волосы, врачи сделать ничего не могут, поэтому она вынуждена коротко стричься.

Когда на той же церемонии Смит получал награду за роль в фильме «Король Ричард», актер плакал и извинялся за свое поведение, объясняя его тем, что старается всегда защищать своих близких. Можно сказать, что Уилла простили, ведь Крис Рок не подал заявления в полицию, а публика не потребовала отобрать у драчуна его первую в карьере статуэтку. И все же пощечина от Смита стала ярчайшим событием церемонии, заставив всех вспомнить о других оскаровских скандалах.

Тушите свет

Когда в 2020-м творческая группа южнокорейского фильма «Паразиты» вышла на сцену для получения приза в номинации «Лучший фильм», в зале неожиданно погас свет — словно проигравшие конкуренты пытались отомстить дерзким азиатам.

Победители, конечно, слегка растерялись, явно не понимая, как благодарить киноакадемиков в полной темноте. Слегка приободрили корейских кинематографистов сидевшие в зале звезды — Том Хэнкс, Шарлиз Терон и другие, — начавшие громко аплодировать. Вскоре свет зажегся, и авторы «Паразитов» все же смогли получить приз и произнести победную речь.

Голый и смешной

В 1974 году английский галерист Роберт Опель в разгар оскаровской церемонии выскочил на сцену абсолютно голым (кстати, его за это даже не арестовали). Ведущий церемонии, британский актер Дэвид Нивен, с улыбкой прокомментировал: «Разве не чудесно, что единственный способ, которым некоторые люди могут рассмешить других, — это раздеться и продемонстрировать свои недостатки?»

Поцеловались по-братски

Еще до того, как стать примерной многодетной матерью, Анджелина Джоли была девушкой весьма раскованной, что и подтвердилось на «Оскаре» в 2000 году. Получая статуэтку за роль в фильме «Прерванная жизнь», Анджелина заявила: «Я сейчас так влюблена в своего брата!» Речь шла о старшем брате Джоли, актере Джеймсе Хэйвене.

Чуть позже на красной дорожке перед афтепати Джоли начала взасос целоваться с Джеймсом, что лишь укрепило версию о том, что речь идет вовсе не о братской любви. Последовавшие затем оправдания — мол, мы целовались «без языка»! — выглядели не слишком убедительными.

Пошли вы со своей наградой…

Как известно, Владимир Меньшов не смог получить в 1981 году свой «Оскар» за фильм «Москва слезам не верит» — по словам режиссера, он вообще в то время был невыездным. Но многие не являлись за наградой по собственной инициативе, повергая общественность в шок. Первым «отказником» стал драматург Дадли Николс, который в 1936 году не пришел за призом в знак солидарности с бастующей Гильдией сценаристов.

Его примеру последовал в 1971 году актер Джордж Скотт, который уверял, что не понимает, как можно с кем-то соревноваться и получать награды за творческие (а не спортивные, например) достижения.

А самым известным в команде бунтарей был Марлон Брандо, не явившийся в 1973-м за своей статуэткой, которую ему собирались вручать за «Крестного отца». Вместо себя артист послал индианку Сачин Литтлфизер — известная активистка отказалась взять награду и сообщила, что Брандо таким образом протестует против того, как показывают коренных жителей Америки в фильмах и сериалах.

Письмецо в конверте

Каким бы эффектным ни показался публике «поединок» Уилла Смита и Криса Рока, затмить главный скандал в истории «Оскара» он не смог. А главным был и остается прокол, случившийся сравнительно недавно, в 2017 году, когда голливудские легенды Уоррен Битти и Фэй Данауэй, объявляя победителя в категории «Лучший фильм», назвали картину «Ла-Ла Ленд». Мюзикл Дэмьена Шазелла считался фаворитом, поэтому никто не заподозрил подвоха — счастливые продюсеры вышли на сцену, взяли статуэтку и начали благодарить всех, кого положено.

Тут-то и выяснилось, что произошла ошибка — Уоррену Битти и Фэй Данауэй вместо конверта с триумфатором в номинации «Лучший фильм» дали конверт с победительницей в категории «Лучшая актриса», а ею как раз стала сыгравшая в «Ла-Ла Ленде» Эмма Стоун.

Надо отдать должное создателям проигравшей картины: они проявили выдержку, не стали ругаться, хотя имели на это моральное право. Один из продюсеров «Ла-Ла Ленда» Джордан Хоровиц лично подошел к микрофону и объявил, что на самом деле лучшим фильмом стала драма «Лунный свет».

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