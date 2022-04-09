Как сложилась судьба звезды сериала «Бедная Настя» Елены Кориковой

И небезосновательно: белые локоны, точеные черты лица, идеальная фигура — все это сводило с ума сотни тысяч мужчин и заставляло умирать от зависти миллионы женщин. Казалось бы, проснувшаяся знаменитой после выхода 19 лет назад исторического сериала «Бедная Настя» актриса должна стать суперзвездой.

Ее снимали в клипах Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и другие знаменитости, на волне популярности Елена даже переехала в Нью-Йорк — Голливуд был в двух шагах. Но стремительно развивавшаяся карьера так же резко покатилась под горку. Что же помешало Кориковой, отмечающей 12 апреля 50-летие, стать выдающейся артисткой?

Роль-проклятие

Как ни странно, «похоронным» проектом для Кориковой стала именно прославившая ее «Бедная Настя», в котором она, напомним, сыграла крепостную крестьянку с совсем не «крепостной» внешностью и талантами. Да, эта костюмная мелодрама сделала Елену любимицей публики, но при этом оттолкнула режиссеров. Только вдумайтесь: ни одной по-настоящему заметной роли после этого сериала актриса не сыграла!

То ли черное клеймо «сериальности», то ли звездная болезнь помешали Кориковой развить успех, но в России она нигде всерьез не снималась. Пиком творческих достижений актрисы стали несколько средненьких мыльных опер. В 2012 году — десять лет назад! — Корикова сыграла в относительно успешном киноальманахе «Мамы» небольшую роль. И выглядела в свои 40 лет совершенно блистательно! А вот потом началось…

В год у актрисы было не больше пары проектов. И чем дальше, тем отчетливее было видно, что гримерам приходится очень сильно стараться, чтобы скрыть следы усталости под глазами Елены. С потерей шарма и лоска молодости ушла и энергетика. Актриса выглядела измученной то ли болезнью, то ли неудавшейся личной жизнью (два официальных мужа, два гражданских), то ли пагубными привычками.

За последние пять лет Корикова сыграла в трех никому не известных проектах. Чтобы зарабатывать, актриса колесила по стране с антрепризными спектаклями. Естественно, некогда безупречная красавица попадала в объективы зрительских смартфонов, и особо неудачные кадры актрисы тут же становились сенсациями в интернете.

— Эти кадры были сделаны после достаточно сложного по эмоциям спектакля, — оправдывалась Елена после очередного просочившегося в сеть кадра, который показал ее не в лучшем виде. — В таком состоянии меня и увидели поклонники, когда попросили сфотографироваться на память. Конечно же, я согласилась, хотя понимала, что снимают на обычный телефон, в узком коридоре с плохим освещением. Я же не рассчитывала, что этот любительский снимок вдруг станет сенсацией. Но ко всей этой шумихе отношусь с иронией…

«Ей нужна настоящая любовь»

Однако, как известно, и дна порой полезно достигать, чтобы оттолкнуться от него и начать движение вверх. Елена вырастила сына Арсения (ему сейчас 28 лет), родившегося в браке с Дмитрием Рощиным (сын известной артистки Екатерины Васильевой теперь трудится священником и многодетным отцом — наследников у него аж восемь), и поняла, что за кадром и сценой тоже есть жизнь. И торопиться выходить замуж нет смысла.

— У Лены было много богатых кавалеров, но ей не хотелось замуж за олигарха, — говорил актер Сергей Астахов, два года проживший с Кориковой в гражданском браке. — Ей нужна была настоящая любовь. Она была готова отдать мужчине все, а я не справился…

Сергей не справился, а вот у Елены, возможно, получилось. Да, она перестала появляться на публичных мероприятиях, в телешоу, редко выкладывает фото в соцсети, но зато, как говорят, недавно Корикова обрела счастье. Настоящую любовь, которую бережет настолько, что никому и ни при каких обстоятельствах не раскрывает личность суженого. По слухам, он — крупный чиновник, который полностью содержит «бедную Настю». Которая теперь живет в спокойной и солнечной Черногории.

Не так давно артистка опубликовала фото в соцсетях: она сидит на роскошной террасе, читает журнал. В тексте, сопровождающем фото, Корикова призналась, что в последнее время ее страсть — это дизайн.

«Это мое хобби и, возможно, уже вторая работа, так как поступают предложения о помощи в декорировании, — написала Елена. — Мои подруги уже выставляли свои фото в моем доме, не говоря, где они, и было приятно читать восторженные отзывы: «Как у вас красиво!» Ведь я все делала сама, с большой любовью. Я веду достаточно закрытый образ жизни, но все-таки решила поделиться с подписчиками своим фото на своей террасе…»

На редких снимках из Черногории, которые публикует актриса, она предстает расслабленной и беззаботной. А на безымянном пальце Кориковой красуется кольцо. Можно сказать, что, несмотря на все невзгоды, к полувековому юбилею актриса (а теперь и дизайнер) подошла по-настоящему счастливой.

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