«Готовила себя быть бабушкой, а стала абсолютной матерью»: какую роль в жизни двойняшек изначально отводила себе Пугачева

Максим Галкин однажды разоткровенничался о самом личном.

Шоумен Максим Галкин не стал скрывать, что именно Примадонна стала инициатором появления в их семье общих детей. По-началу телеведущий не горел жалением заводить наследников. Но мудрая Алла Пугачева настояла на том, чтобы ее муж ощутил радость отцовства.

Певица понимала, что когда-нибудь Максим обязательно захочет завести малышей. Поэтому Примадонна решила не откладывать появление наследников в семье.

Кстати, двойняшек Гарри и Лизу им родила суррогатная мама. О том, что парочка готовится обзавестись отпрысками знала разве что только старшая дочка артистки Кристина Орбакайте. Всем остальным, включая близких друзей, Максим и Алла поведали о пополнении, когда двойняшки уже появились на свет.

Сейчас Алла Пугачева с семьей отдыхает в Израиле. Двойняшки второй месяц пропускают занятия в элитной подмосковной гимназии. Хотя многие поклонники считают, что дети Примадонны могут учится дистанционно.

В интервью для YouTube-проекта «А поговорить?» Максим Галкин признался, какую роль певица изначально отводила себе в жизни их общих детей. По-началу артистка думала, что будет ощущать себя бабушкой рядом с малышами. Но все получилось по другому.

«Она морально себя готовила быть такой бабушкой, но в результате она стала абсолютной матерью, и, на мой взгляд, самой лучшей матерью из возможных. По тому, сколько она им отдает, сколько она знает. Притом что я вроде соображаю хорошо, я многим вещам научился от нее: как правильно мы должны вести себя при детях, как правильно с ними говорить, что мы должны им давать», — уточнил Максим.

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