Алла не в курсе, что и сколько стоит: молодой муж оградил Пугачеву от бытовых хлопот

При этом Максим Галкин разрешает Примадонне менять интерьер в их деревенском доме, исполняя ее малейшие капризы.

Еще в беседе для YouTube-проекта «А поговорить?» Максим Галкин признался, что не заставляет свою вторую половинку погружаться в какие-то хозяйственные вопросы. Для этого у Примадонны есть помощники по дому, они и обед с ужином приготовят, и порядок в спальнях наведут, и лампочки вкрутят, и пропылесосят, и стиркой займутся, и за глажкой проследят. Муж Аллы Пугачевой намекнул, что певица едва ли знает, что и сколько стоит. Примадонну также мало интересует и то, какие службы за что отвечают. Если в доме засорились трубы или произошла какая-то поломка, с этим справится вышколенный персонал.

«Алла недополучила до меня нормальной семьи, быта, отношений мужчины и женщины. Впервые ее кто-то привел в дом, построенный не ею. Это для нее важно, она благодарит меня всегда. Она, например, поплавает в бассейне и говорит: «Спасибо тебе, масечка», — уточнил Галкин.

По словам шоумена, в их доме Алла занимается исключительно тем, что ей приносит удовольствие и радость. Галкин, к примеру, не запрещает жене что-то менять в интерьере. Если Примадонна вдруг захочет перевесить шторки, что-то докупить в дом, она может спокойно это сделать. Однако особыми тратами Алла Борисовна не интересуется и не вникает в вопросы с отплатой.

«Она даже не в курсе всего, что касается хозяйства: ни сколько это стоит, ни какие службы чем занимаются. Она абсолютно освобождена от этого», — говорил шоумен.

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