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Было — стало: как Вика Цатурян выглядела в школе и какой стала после «Дома-2»

Экс-участница проекта «Дом-2» сделала себе «тюнинг», полностью сменив имидж.

Было — стало: как Вика Цатурян выглядела в школе и какой стала после «Дома-2»
Вика Цатурян в школьные году и после "тюнинга" на проекта "Дом-2". Фото: личный архив

Вика Цатурян в личном микроблоге делилась кадрами из прошлого, показав, как она выглядела в школьные годы, когда училась в Хабаровске. Ну а после проекта «Дом-2» звездная красотка полностью преобразилась. Возлюбленная Руслана Мацьолека превратилась в гламурную светскую львицу, которая знает все о бьюти-сфере.

На школьном фото с Выпускного вечера у Вики Цатурян модное мелирование волос с темными корнями, так словно школьница забыла подкрасить локоны. Длинная косая челка на пол лица, очаровательные пухлые щечки, тонкие губки и волевой подбородок.

Экс-участница "Дома-2" Вика Цатурян
Вика Цатурян в школе ходила с мелированием и темными корнями, так словно она просто забыла их подкрасить. Фото: личный архив

А в этой 30-летней красотке с косичками в афро-стиле сложно узнать ту самую миловидную по-детски очаровательную школьницу, какой Вика была в юности. Сейчас у звезды «Дома-2» пухлые губы, выразительные глаза, от былых щечек не осталось и следа, лицо заострилось, брови стали гуще — правильной формы с эффектом напыления.

Звезда "Дома-2" Вика Цатурян
Вика Цатурян стала гламурной красоткой с пухлыми губами. Фото: личный архив

Первенцем Вика забеременела еще учась в школе. А вот на второго ребенка решилась не сразу. Малыша Милана экс-участница телестройки родила от возлюбленного Руслана Мацьолека.

«Я помню 1 сентября 2007 года как сейчас. Я сделала тест на беременность именно в этот день, который показал чудесные две полоски с беременностью моего любимого сына Артема. Я доходила до 5-го месяца в школе скрывая ежедневно свой живот и придумывая байки о том, что я случайно начала поправляться. В декабре меня перевели на домашнее обучение, но если честно оно и к лучшему!

Зато я много читала и готовилась ко всем урокам регулярно, наверное поэтому у моего сына колоссальная память. Он очень быстро и хорошо читает и очень быстро запоминает тексты, для него пересказ или запоминание стиха никогда не было проблемой, вообще не помню чтобы я учила с ним по пол дня», — поделилась Вика.

Звезда "Дома-2" Вика Цатурян и Руслан Мацьолек
Вика Цатурян подарила сынишку Милана возлюбленному Руслану Мацьолеку. Фото: личный архив

После «Дома-2» Виктория Цатурян прошла «тюнинг», став одной из самых ярких участниц. Звездная красотка выглядит словно гламурная дива, которая не привыкла жалеть денег на уход за собой и брендовую одежду.

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