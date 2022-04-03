Было — стало: как Вика Цатурян выглядела в школе и какой стала после «Дома-2»

Вика Цатурян в личном микроблоге делилась кадрами из прошлого, показав, как она выглядела в школьные годы, когда училась в Хабаровске. Ну а после проекта «Дом-2» звездная красотка полностью преобразилась. Возлюбленная Руслана Мацьолека превратилась в гламурную светскую львицу, которая знает все о бьюти-сфере.

На школьном фото с Выпускного вечера у Вики Цатурян модное мелирование волос с темными корнями, так словно школьница забыла подкрасить локоны. Длинная косая челка на пол лица, очаровательные пухлые щечки, тонкие губки и волевой подбородок.

А в этой 30-летней красотке с косичками в афро-стиле сложно узнать ту самую миловидную по-детски очаровательную школьницу, какой Вика была в юности. Сейчас у звезды «Дома-2» пухлые губы, выразительные глаза, от былых щечек не осталось и следа, лицо заострилось, брови стали гуще — правильной формы с эффектом напыления.

Первенцем Вика забеременела еще учась в школе. А вот на второго ребенка решилась не сразу. Малыша Милана экс-участница телестройки родила от возлюбленного Руслана Мацьолека. «Я помню 1 сентября 2007 года как сейчас. Я сделала тест на беременность именно в этот день, который показал чудесные две полоски с беременностью моего любимого сына Артема. Я доходила до 5-го месяца в школе скрывая ежедневно свой живот и придумывая байки о том, что я случайно начала поправляться. В декабре меня перевели на домашнее обучение, но если честно оно и к лучшему! Зато я много читала и готовилась ко всем урокам регулярно, наверное поэтому у моего сына колоссальная память. Он очень быстро и хорошо читает и очень быстро запоминает тексты, для него пересказ или запоминание стиха никогда не было проблемой, вообще не помню чтобы я учила с ним по пол дня», — поделилась Вика.

После «Дома-2» Виктория Цатурян прошла «тюнинг», став одной из самых ярких участниц. Звездная красотка выглядит словно гламурная дива, которая не привыкла жалеть денег на уход за собой и брендовую одежду.

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