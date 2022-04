Рыженькая «татушка»: как Лена Катина оказалась на сцене, покорила Америку и устраивала личную жизнь

Лена Катина родилась в семье музыкантов, поэтому будущее рыжеволосой непоседы было предопределено. И она не подвела именитых родителей. К своим 37 успела многое, в том числе реализовала сольный проект за океаном.

Сейчас артистка живет в Москве, воспитывает сына и строит новые отношения. Как складывалась жизнь Лены Катиной — в материале Teleprogramma.pro.

Лена Катина: детство и начало карьеры

Лена Катина родилась 4 октября 1984 года в Москве. Ее отец — композитор Сергей Катин, а мама — пианистка Инесса Всеволодовна. Катин — создатель группы «Дюна», автор песен Ларисы Долиной, Марины Хлебниковой и других российских звезд.

У Лены также есть младшая сестра Екатерина. После развода родителей будущая звезда жила с мамой и отчимом. Также ее воспитанием занималась бабушка со стороны отца — Ася Никитична Катина.

С четырех лет Катина занималась в спортивных секциях. Она была очень активным ребенком, поэтому успевала посещать занятия по фигурному катанию, плаванию и другим видам спорта.

В восемь лет Лена начала заниматься в музыкальной школе по классу фортепиано, а уже через два года начала выступать в детском ансамбле «Авеню», где пела в течение трех лет.

После этого Лена Катина пришла в легендарный ансамбль «Непоседы», в котором выступала до 14 лет.

Лена Катина: «Тату»

В 1999 году музыкальный продюсер Иван Шаповалов решил создать новый проект, получивший название «Тату».

Лена Катина прошла кастинг, так как подходила по всем требованиям: невысокий рост (162 см при весе 50 кг), яркая внешность, большие глаза и хороший вокал. На тот момент ей только исполнилось 15 лет. Катина уже начала репетиции и записала две песни — «Югославия» и «Зачем я», а потом продюсеры решили превратить «Тату» в дуэт и пригласили Юлию Волкову.

Кстати, несмотря на невероятную творческую загруженность, Катина заочно окончила Московский гуманитарно-экономический институт и получила высшее образование по специальности «психология».

Первый совместный сингл «Я сошла с ума» принес дуэту мгновенную популярность. Он получил престижную международную премию MTV Video Music Awards в номинации Viewers’ Choice — Best Russian Video.

Провокационный имидж коллектива был подсмотрен в шведском фильме о любви двух старшеклассниц «Покажи мне любовь». Название группы многие интерпретировали так: «Та любит ту».

После «Тату» представили зрителям новые песни, ставшие хитами, — «Полчаса», «Мальчик-гей», «Нас не догонят».

Первый диск дуэта «200 по встречной» увидел свет в 2001-м. Он разошелся тиражом полмиллиона экземпляров уже в первый день продаж, а за полгода было продано 4,3 млн копий по всему миру. Пластинка побила рекорды по продажам, опередив компакт-диски Майкла Джексона и Мадонны.

Кстати, Мадонна отметила, что английский язык Лены Катиной очень хорош и она может конкурировать даже с американскими исполнителями.

Уже в 2002 году стали появляться хиты на английском языке: Not Gonna Get Us, I’ve Lost My Mind и All the Things She Said. Последний завоевал платиновый статус в ряде европейских стран.

В 2003 году «Тату» отправились на «Евровидение» с песней «Не верь, не бойся, не проси». По итогам голосования дуэт занял третье место.

В 2004 году дуэт представил шоу «Тату» в Поднебесной», а через год вышел альбом Dangerous and Moving и диск «Люди-инвалиды».

В марте 2009-го менеджер «Тату» заявил о том, что солистки прекращают работу в группе и начинают сольные карьеры. Окончательный распад коллектива произошел в январе 2011-го.

Лена Катина: сольная карьера и переезд в Лос-Анджелес

После распада «Тату», точные причины которого так и не были названы, а в прессе звучали самые разные версии, соучредитель группы Борис Ренский предложил Катиной записать альбом.

Артистка начала работать под именем Lena Katina. В тот момент она переехала в Лос-Анджелес, перезаписала старые песни и поработала над новыми.

Первая сольная композиция Лены Катиной получила название Waiting, после вместе с мексиканской рок-группой Belanova был записан трек Tic Toc.

Композиция Never Forget была посвящена Юле Волковой и в короткий срок возглавила главный мировой чарт Billboard.

В 2012-м, во время визита в Санкт-Петербург, где проходил фестиваль квир-культуры «Квирфест-2012», Катина представила новый дуэт – с R’n’B-исполнителем T-killah. Их песня «Я буду рядом» возглавляла строчки хит-парадов.

В 2014-м Лена Катина представила дебютную сольную пластинку This Is Who I Am, а в 2016-м выпустила альбом на испанском языке — Esta Soy Yo.

В Москву Лена вернулась в 2017-м, где дала два концерта — в парках «Измайлово» и «Сокольники». Они были приурочены к выходу русскоязычного альбома «Моно». Туда вошли композиции «Макдоналдс», «После нас», «Куришь».

Лена Катина: другие проекты и доход

В 2020 году Лена стала участницей второго сезона вокального конкурса «Ну-ка, все вместе!». А после нарядилась в костюм паука в шоу «Маска». Певица облачилась в костюм паука. В 2021-м Катина приняла участие в проекте «Дуэты», где вместе с Давидом Манукяном спела песню «Не сходи с ума».

В первое время в составе «Тату» Лена Катина получала по 100 долларов за концерт. Позже с этой сумме добавился процент от продаж и выступлений. Однажды Катина получила 250 тысяч долларов за один концерт и сразу же купила квартиру в Москву.

Лена Катина: личная жизнь

Все попытки наладить личную жизнь не увенчались успехом, пока Лена не перебралась за океан. В Лос-Анджелесе она познакомилась в рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.

Спустя месяц влюбленные стали жить под одной крышей, а позже словенец Сашо сделал Лене предложение на берегу океана, специально для этого выучив пару фраз на русском.

Катина и Кузманович сыграли две пышные свадьбы — в России и Словении в 2013-м. Спустя два года певица родила сына, которого назвали Александр.

Новость о разводе прогремела в 2019-м. Экс-супруги смогли сохранить дружеские отношения ради сына.

Осенью 2021-го в программе «Секрет на миллион» Лена призналась, что вновь счастлива в отношениях. Позже стало известно, что певица встречается с миллионером Дмитрием Спиридоновым. Пара познакомилась на его дне рождения, куда Катину пригласили с концертной программой.

Лена Катина: горячие фото, внешность, татуировки

Лена Катина — обладательница стройной фигуры. Поддерживать себя в форме ей помогают занятия йогой, кроме того, она не ест после 18 часов. Такое строгое правило артистка выработала еще со временем группы «Тату».

Природная красота и формы, а грудь у Катиной 3 размера, позволили ей не раз появиться на обложках эротических журналов. Да и в соцсетях рыжеволосой красавицы достаточно откровенных снимков.

Специалисты в сфере красоты, глядя на Катину, утверждают, что она не прибегала к серьезным хирургическим вмешательствам ни на лице, ни на теле.

Лена Катина: последние новости

В октябре прошлого года Лена Катина заявила, что весной 2022-го «Тату» вернется на сцену. Однако позже композитор Сергей Галоян опроверг информацию, запретив исполнять написанные им для коллектива песни.

Почти сразу после Нового года Лена Катина отправилась в Африку, где приняла участие в проекте ТНТ «Звезды в Африке».

