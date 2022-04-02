Кому достанется наследство Александры Яковлевой

И кто был рядом с актрисой в последние годы ее жизни

Не стало известной актрисы Александры Яковлевой. Зрители запомнили ее по ролям роковой женщины Алены, в которую были влюблены герои Александра Абдулова и Валентина Гафта в новогодней сказке «Чародеи», женственной Дианы в картине «Человек с бульвара Капуцинов», обаятельной стюардессы Тамары в фильме-катастрофе «Экипаж». В ее творческом портфолио – и десятки других ролей. Последние годы артистка боролась с онкологией, но болезнь оказалась сильнее…

Как Александра Яковлева снилась в знаменитой эротической сцене

Это она снялась в первой эротической сцене советского кинематографа в фильме «Экипаж» режиссера Александра Митты. Откровенные кадры с участием летчика Скворцова (Леонида Филатова) и стюардессы Тамары, показанные на фоне аквариума, сейчас считаются верхом целомудрия, а в то время вызвали большой общественный резонанс.

Планировалось, что роль Тамары сыграет Елена Яковлева, но за три дня до съемок актриса отказалась от участия в картине. И в итоге роль стюардессы досталась студентке ЛГИТМИКа Александре Яковлевой.

Примерного семьянина Леонида Филатова же очень тяготила перспектива играть ловеласа, оказавшегося в постели с коллегой. Во время откровенной сцены его не смогли уговорить снять даже джинсы. А вот легкая на подъем Александра не доставляла режиссеру никаких проблем. Поэтому и в кадре она выглядела очень красивой и органичной.

Кто был рядом с актрисой в юности….

Александра Яковлева вообще не испытывала недостатка в мужском внимании. Впервые она вышла замуж за своего однокурсника – актера Валерия Кухарешина. В этом союзе на свет появились дочь Елизавета и сын Кондратий. Однако брак просуществовал всего несколько лет.

Еще одна романтическая история в жизни Александры Яковлевой связана с известным журналистом Александром Невзоровым. Актриса даже вышла за него замуж, но этот брак продлился всего лишь несколько месяцев.

На съемках фильма «Парашютисты» Александра Яковлева познакомилась со спортсменом Калью Аасмяэ. Эта была любовь с первого взгляда. Супруги прожили в браке много лет, но в итоге также расстались.

В тяжелые 90-е известной актрисе пришлось одной поднимать детей. Кино тогда практически не снималось. К тому же Александру Яковлеву здорово подкосила смерть бабушки, благодаря которой она вообще выбрала актерскую стезю. В тяжелый период жизни артистке протянул руку помощи давний поклонник, предложив ей стать вице-мэром родного Калиниграда. И Александра Евгеньевна справилась и с этой ролью.

Потом в разные годы она была президентом международного кинофестиваля стран Балтии «Янтарная пантера», занимала руководящие должности в сфере РЖД.

И в последние годы…

В 2016 году Александра Яковлева вернулась в кино, снявшись в эпизодической роли в новой версии фильма «Экипаж» Николая Лебедева, играла в театре, проводила творческие встречи со зрителями.

Последние годы актрисе боролась с онкологией. Сначала врачи давали ей всего несколько месяцев, но благодаря курсам химиотерапии и силе воли Яковлевой удалось продлить себе жизнь еще на несколько лет. Умирать она не собиралась – все это время жила мыслью снять свой фильм.

В самое сложное время рядом с актрисой был ее поклонник и друг Денис Гончаров – директор одного из калининградских кинотеатров. (В программе «Судьба человека» Александра Яковлева говорила, что ни о каком романе не могло быть и речи. Это была исключительно дружба).

«Так случилось, что, в общем-то, незнакомый человек сделал в этой жизни для меня больше, чем некоторые родные люди. И за это я ему безмерно благодарна. Именно Денис окружил меня вниманием и заботой и помог справиться с неприятностями», — сказала тогда на программе актриса.

Последние годы Александра Яковлева жила в своей квартире в Санкт-Петербурге. У нее остались дочь, сын и четверо внуков. Сейчас родные актрисы переживают большое горе, но спустя время им придется решать вопрос с наследством…

Комментарий адвоката Юрия Шеля:

«Насколько я знаю родители Александры Яковлевой погибли в автокатастрофе, когда она еще была маленькой. Александру воспитывала бабушка, — пояснил адвокат Юрий Шель. — С тремя своими мужьями – Валерием Кухарешиным, Александром Невзоровым и Калью Аасмяэ – она была в разводе. Значит, наследниками первой очереди являются дети. Они имеют право на наследство в равных долях при условии отсутствия завещания. Что касается последней воли актрисы, то я знаю, что она просила похоронить ее в родном Калининграде».

Светлая память талантливой и неповторимой актрисе Александре Яковлевой!

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