«Правнучку в честь Хюррем не назвали»: Вильдан Атасевер из «Империи Кесем» сменила имидж, избавившись от кудрей

Эта актриса, по задумке сценаристов, стала той самой правнучкой Хюррем, которая больше других походила на славянку Роксолану.

Вильдан Атасевен сыграла роль Хюмашах султан — дочери Софие султан, которая впервые появилась еще в четвертом сезоне «Великолепного века». Именно эту девушку в качестве фаворитки-наложницы подарила своему племяннику — шехзаде Мурату Михримах султан. Дочь Хюррем султан рассчитывала на то, что Софие сумеет ослабить власть Нурбану в гареме и ее влияние на сына, будущего султана. Для этого Михримах султан даже придумала историю о том, что Софие происходила из венецианской семьи, как и сама Нурбану султан (наложница султана Селима II Пьяницы, родившая шехзаде Мурата. — Прим. ред.).

Так что с самого начала отношения между невесткой и свекровью — Софие и Нурбану султан, — можно сказать, не заладились. Но самое интересное, что уже в продолжении сериала «Великолепный век» у Софие султан есть дочь, которая больше остальных внешне похожа на свою прабабушку Хюррем султан. И это Хюмашах султан. Такой необычный ход придумали сценаристы сериала «Империя Кесем». Позже зрители обратили внимание на это сходство. У правнучки славянской рабыни Роксоланы, попавшей в гарем султана Сулеймана, были такие же медово-рыжие волосы и кудри.

Единственное, сценаристы не стали давать правнучке Хюррем султан имя в ее честь. Потомки влиятельной султанши избегали традиции называть своих дочерей именем, которое когда-то выбрал для славянской фаворитки султан Сулейман. Но имя правнучки властной госпожи созвучно с именем Хюррем — ее назвали Хюмашах.

Вильдан Атасевер в сериале «Империя Кесем» предстала с роскошными вьющимися локонами. Однако недавно актриса сменила имидж, сделав каре. Так она утратила сходство с Хюмашах султан, а значит, отошла от образа правнучки Хюррем султан.

«Правнучку в честь Хюррем не назвали, а жаль! Было бы еще круче», «Они и правда похожи, хотя Хюмашах должна была быть копией своей матери или хотя бы бабушки Нурбану султан! А тут одно лицо со славянкой Роксоланой», «Приятная внешность, она даже красивее, чем Хюррем», «Всем султаншам султанша», — написали фолловеры.

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