Валдис Пельш рассказал, почему оказался в больнице

Телеведущий поведал Teleprogramma.pro, как себя чувствует после того, как появились новости о его госпитализации.

28 марта известный телеведущий Валдис Пельш оказался в больнице из-за проблем с сердцем. Тревожные сообщения появились в понедельник, но уже к концу недели знаменитый пациент был дома.

Teleprogramma.pro узнала у Валдиса Пельша, что же случилось и действительно ли у него серьезные проблемы со здоровьем.

В тот день СМИ сообщили, что телеведущий обратился к врачам из-за болей в области груди. Его доставили в отделение хирургического лечения в клинике, специализирующейся на сердечно-сосудистых заболеваниях. Врачи диагностировали сложные нарушения ритма работы сердца.

К слову, этот случай не первый, в 2019 году новостные ленты уже облетала новость, что у Пельша проблемы с сердцем. Тогда он попал в одну из московских клиник, почувствовал себя плохо после физических нагрузок.

Корреспондент Teleprogramma.pro застала телеведущего дома. Он ответил на звонок почти сразу и поспешил заверить, что с ним все в полном порядке. Голос бодрый, настроение позитивное.

«Не было никакой госпитализации. Я просто проходил обследование, которое проходят люди моего возраста. И вчера, и позавчера, и сегодня я нахожусь дома и занимаюсь своими делами. Так что все по плану», — рассказал нам Валдис Пельш.

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