«Искала мужа под цвет обоев»: звезды рассказали свои любимые анекдоты

Начался апрель, который всегда считался самым веселым месяцем в году и сопровождался шуткой «Весь апрель – никому не верю». Сейчас, конечно, стране не до веселья. Но юмор, как известно, спасал людей даже в самых тяжелых ситуациях. Teleprogramma.pro предлагает вам немного отвлечься от тяжелой повестки и прочитать любимые анекдоты, рассказанные нашими звездами. Ну, или веселые истории.

Роза Сябитова: «Раньше был богатый народный фольклор»

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что в юности была профи по рассказам анекдотов. И однажды даже участвовала в одном споре с достойным конкурентом о том, кто расскажет больше анекдотов за определенное время. Битва длилась минут сорок. И Роза Сябитова выиграла этот спор. По словам телеведущей, ее соперник был очень удивлен.

«Во времена моей юности молодежь была очень креативная. И у нас находилось много объектов для анекдотов. Я имею в виду, политические деятели, например, Брежнев, исторические персонажи – Петька и Василий Иванович Чапаев, разные алкоголики. В общем, богатый народный фольклор. А сейчас же у народа такое скудное мышление, что ничего интересного не появляется. Поэтому те анекдоты, которые вспоминаешь, — вроде как не к месту, они не развеселят. А ничего нового никто не предложил. Сейчас даже тяжело что-то вспомнить. Но порой возникают профессиональные анекдотические ситуации. Я даже скетч сняла на эту тему, когда клиентка звонит и просит непременно найти ей рыжего мужчину. И никакие другие критерии ей не нужны. Поэтому первая мысль, которая здесь возникает: «Возможно, она ищет мужчину под цвет обоев». Такое тоже возможно».

Анекдот от Владимира Левкина

Музыкант и экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин рассказал анекдот на злобу дня. Он небольшой.

— Вы газ продаете?

— А рубли есть?

— Нет.

— Тогда только показываем.

Анекдот от Виталины Цымбалюк-Романовской

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала любимый анекдот Армена Джигарханяна, с которым провела вместе многие годы.

Три еврея — Лев, Моисей и Хаим, — собрались эмигрировать во Францию. Лев сказал: «Я начну жизнь с «чистого листа», даже имя изменю на французское – Луи». «Тогда я буду Муи», — присоединился к разговору Моисей. Хаим помолчал-помолчал и сказал: «Ребята, пожалуй, я не поеду…»

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